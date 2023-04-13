«Нужная газета» сообщает, что 12 апреля издание обратилось в Генеральную прокуратуру и МВД Абхазии с запросом об информации по факту избиения депутата пятого созыва парламента Тенгиза Агрба. В Генпрокуратуре ответили, что разбирательство поручено МВД в день происшествия. 13 апреля на устный запрос «Нужной газеты» ответило и МВД.

В ответе говорилось, что «МВД проводит проверку выявленной в ходе мониторинга социального сегмента сети Интернет информации о якобы нанесении телесных повреждений жителю г. Сухума Агрба Т. В ходе проверки данной информации с целью установления фактов события преступления известно, что в 16.45 мин. 07.04.2023 г. в медучреждение по факту получения бытовой травмы обратился гражданин Т. Агрба. Последнему была оказана медицинская помощь, после чего он отпущен на амбулаторное лечение. В настоящее время местонахождение данного гражданина не установлено. Заявлений в правоохранительные органы со стороны предполагаемого пострадавшего либо иных лиц не поступало. Родственники гражданина Агрба, в свою очередь, отрицают факт нанесения ему каких-либо травм со стороны кого-либо. С целью подтверждения достоверности распространенной в публичном пространстве информации устанавливаются свидетели описанного происшествия».

Издание напоминает, что в избиении Тенгиза Агрба участвовали сын и племянник президента – Максим Бжания и Инал Квициния, охранники президента Бжания.

Газета «Независимая Республика» публикует интервью со спикером парламента Абхазии шестого созыва Валерием Кварчия. Он прокомментировал кадровую политику в стране.

Когда будет положен конец этому явлению, когда вне зависимости от специальности и квалификации человек может занять соответствующее место в системе, главное, чтобы он поддерживал сегодняшнюю власть во время выборов

«Принцип «свой – чужой», к несчастью, имеет место. Если человек голосовал за другого кандидата, то он – чужой. И я пока не знаю, когда будет положен конец этому явлению, когда вне зависимости от специальности и квалификации человек может занять соответствующее место в системе, главное, чтобы он поддерживал сегодняшнюю власть во время выборов. Да, конечно, тот или иной кандидат идет на выборы с командой, и потом эти люди могут занять соответствующие должности по своим направлениям. Однако деятельные, квалифицированные кадры должны быть обеспечены работой совершенно без привязки к политике. Необходимо покончить с такой пагубной практикой, потому что иначе у нас продвижения вперед не будет никогда. В этом наш народ должен быть единым», – подчеркнул Валерий Кварчия.

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Член Высшего совета Абхазского народного движения Дмитрий Гварамия на своей странице в Facebook прокомментировал акт вандализма, повреждение кавказской липы в Лыхны:

Ведь кто-то слышал звук работающей бензопилы, но подумал, что так и нужно, и не мог представить, что злоумышленники уже покусились на его святая святых

«Верю в символы и послания от Всевышнего для нашего народа. Не просто так Он оставил нас хранителями этой земли, вопреки всему. Умышленно пишу так, потому как хозяином здесь является Он. И сколько символизма в этом случае с нашим святилищем. Когда в оживленном месте, практически на глазах у всех нас профессионально уничтожается самое сокровенное, основа нации. Разве не ровно так же и в остальном? Ведь кто-то слышал звук работающей бензопилы, но подумал, что так и нужно, и не мог представить, что злоумышленники уже покусились на его святая святых. «Если что, мне сообщат», – подумал он. «Им там виднее, как правильно», – размышлял он про себя. На следующий день, уверен, ругал себя в душе, что не вышел убедиться лично. Мы не можем передоверить свою судьбу и судьбу наших детей кому-то, кому «виднее». Пора вспомнить, кто мы и зачем тут. Иначе Он заменит нас на более достойных. И это личная ответственность каждого из нас в отдельности перед собой, перед предками и потомками».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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