«Тейшейрагейт», или WikiLeaks сегодня

Подозреваемый в утечках секретных документов американской разведки стал обвиняемым. В Массачусетском окружном суде Джейку Тейшейре были предъявлены официальные обвинения. Но слитые в сеть документы продолжают жить собственной жизнью и заставляют политиков и других фигурантов отчетов американских военных аналитиков подтверждать или опровергать ставшей общедоступной информацию.

Главный подозреваемый установлен и арестован – 21-летний служащий 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе Джейк Тейшейра был задержан агентами ФБР, подъехавшими к его дому в городке Дайтон на бронемашине. Он подозревается в причастности к утечке секретных документов Пентагона. Сопротивления при аресте Тейшейра не оказал.

Теперь, по словам генерального прокурора США Меррика Гарленда, его ждет судебный процесс как на местном, так и на федеральном уровне:

«Сегодня Министерство юстиции арестовало Джейка Дугласа Тейшейру в связи с расследованием предполагаемого несанкционированного изъятия, хранения и передачи секретной информации, касающейся национальной обороны. Тейшейра – сотрудник Национальной гвардии ВВС США. Агенты ФБР задержали Тейшейру сегодня днем без происшествий. Сначала он предстанет перед окружным судом США по округу Массачусетс. Я хочу поблагодарить ФБР, Министерство юстиции, прокуратуру и наших коллег из Министерства обороны за их кропотливую работу над этим делом. Это расследование продолжается. Мы поделимся дополнительной информацией в соответствующее время. Всем спасибо».

Тейшейра уже предстал перед судьями местного окружного суда, где ему были официально предъявлены обвинения в несанкционированном выносе и хранении засекреченных документов и материалов.

Арест предполагаемого источника попавших в сеть документов, проливающих свет на действия американской разведки, а также показывающих довольно неоднозначную картину вокруг реального положения дел в украинском конфликте, произошел через неделю после первых громких публикаций в американской прессе. В США уже оценивают ущерб, нанесенный «сливами», как самый крупный со времен скандала с WikiLeaks. В Пентагоне грозятся примерно наказать всех причастных и отныне тщательно фильтровать тех, кому действительно необходим доступ к секретной информации.

«Это было преднамеренное преступное деяние, нарушение всех руководящих принципов. И поэтому, опять же, я думаю, что это важно понять. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы люди, которым необходим доступ к такого рода информации, имели его», – заявил официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер.

При этом, пока с Джейком Тейшейрой разбирается американское правосудие, обнародованные им, по версии следствия, документы заставляют всех причастных реагировать. В частности, в Киеве продолжают настаивать: если в «сливах» и была подлинная информация о ситуации вокруг конфликта, то это никак не помешает Украине перейти в долгожданное наступление. Об этом в интервью американскому телеканалу ABC News заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов:

«Единственной стороной, получившей выгоду от этой утечки, является Россия. Что касается нашего наступления, оно все равно состоится. Утечка не сможет повлиять на результаты наступательной операции».

У России между тем есть большие проблемы, утверждает издание The Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в открытом доступе секретные документы США. В частности, если верить этой информации, подразделения российского спецназа истощены войной в Украине. Причина – подразделения, предназначенные для скрытных действий в тылу, использовались как пехота и понесли огромное количество потерь убитыми и ранеными, отмечает газета.

В качестве доказательств в «слитой» в сеть базе содержатся спутниковые снимки, в том числе, баз российского спецназа, на основании изучения которых аналитики делают вывод, что четыре из пяти бригад спецназа, вернувшиеся из Украины летом 2022 года, понесли значительные потери. В частности, по оценкам специалистов, 22-я и две другие бригады спецназа выбыли на 90-95 процентов.

Аналитики считают, что огромные потери, которые понесли эти подразделения, сделают их менее эффективными не только в Украине, но и в других частях мира, где действуют российские вооруженные силы.

Развитие получил и скандал с оценками США в отношении генсека ООН. Официальный представитель Всемирной организации Стефан Дюжаррик обозначил позицию Антониу Гутерриша в связи с содержащимися в утечках характеристиками о его мягкой позиции в отношении России:

«Генеральный секретарь не проявляет мягкости ни к одной стране, ни к другой. Что касается конфликта в Украине, он очень ясно говорил о нарушениях международного права, очень четко о нарушениях Устава ООН. Он говорит одно и то же, когда он в Москве, когда он в Киеве, когда он в Нью-Йорке, и это общеизвестно. И он делает все возможное, чтобы снизить цены на продукты питания, на зерно и удобрения во всем мире».

Дюжаррик подчеркнул, что все инсинуации вокруг генсека ООН стоит прекратить, так как господин Гутерриш все свои публичные высказывания подкрепляет публичными же действиями.

Несмотря на то, что ситуация с утечками постепенно проясняется, вопросов остается немало. На первый – кто слил документы в сеть – ответ уже фактически получен. На второй – настоящие ли документы – частично тоже. Пентагон не стал отрицать подлинность опубликованной информации. А вот все остальное – по-прежнему предмет обсуждений и спекуляций.

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