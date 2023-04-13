Скандал со слитыми в сеть секретными документами американской разведки и Министерства обороны обрастает подробностями. Несмотря на то, что в Вашингтоне заверяют, что обнародование документов не поставит под удар ни планы долгожданного украинского наступления, ни отношения США с теми странами и организациями, которые фигурируют в документах, масштаб утечек, а также их вероятный источник поднимают много вопросов к Соединенным Штатам.

Американское правительство близко к выявлению причастного к утечке секретных военных документов, которые были опубликованы в соцсетях. Президент США Джо Байден впервые прокомментировал скандал, отвечая на вопросы журналистов в Дублине, где он встретился с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. При этом глава Белого дома дал понять, что обеспокоен самим фактом утечки, но не ее содержанием:

«Как вы знаете, продолжается полномасштабное расследование. Разведывательное сообщество и Министерство юстиции приближаются к его завершению. Но, насколько мне известно, на данный момент нет ничего, что могло бы иметь какие-то последствия».

О том, кто мог стоять за сливом в сеть секретной информации, наперебой пишет американская пресса. По данным издания The Wall Street Journal, утечка важных аналитических документов Пентагона, вероятно, произошла после печати их цифровой копии в одной из государственных типографий, подключенной к секретной правительственной сети. Что касается подозреваемых, то следователи пока не установили ключевых фигурантов, отмечает газета.

При этом другое влиятельное издание The Washington Post публикует другую версию: якобы слившим в сеть документы является 20-летний молодой человек, работавший на военной базе. В материале отмечается, что тот поделился секретной информацией с небольшой группой единомышленников, которые разделяют его «любовь к оружию, военному снаряжению и Богу» на популярной у геймеров платформе Discord.

Согласно этой версии, пользователь под ником OG опубликовал документы в надежде на интерес со стороны других участников группы. Он, в частности, обнародовал сверхсекретные отчеты о местонахождении и передвижениях высокопоставленных политических лидеров, а также тактические сводки о вооруженных силах. Некоторые содержали подробные карты боевых действий в Украине и строго засекреченные спутниковые снимки последствий российских ракетных ударов по украинским электросетям.

Но в самом Киеве заверяют: если часть обнародованных данных и соответствует действительности, то эта информация уже устарела и не представляет опасности для Украины:

«Что касается утечки, то, конечно, было неприятно слышать такие вещи. Но я внимательно изучил информацию, которая была в открытом доступе. Там много информации, которая не соответствует действительности. Информация же, которая соответствует действительности, потеряла свою актуальность. Так что это смесь правды и неправды. Поэтому я предполагаю, что это было сделано преднамеренно, я называю это специальной информационно-психологической операцией. Организатор этой работы, конечно, Россия и ее союзники или ученики. Цель этой работы – снизить уровень доверия между партнерами, особенно США и другими странами, и для меня это совершенно очевидно и ясно», – заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

При этом пользователь OG также обнародовал отчеты, подтверждающие проникновение американской разведки в вооруженные силы Российской Федерации и ФСБ. В этой части документов, в частности, говорилось о том, что

Министерство обороны России существенно занижает число погибших российских военных. Так, в одном из докладов ФСБ говорится, что Россия потеряла в Украине не менее 110 тысяч человек. Не считая потерь ЧВК «Вагнер», «Росгвардии» и чеченских отрядов Рамзана Кадырова.

Также в документах отмечается, что Египет планировал продать России десятки тысяч ракет для систем залпового огня, и высказывалось предположение, что российские наемники из ЧВК «Вагнер» собираются закупать у Турции, члена НАТО, оружие для борьбы с Украиной.

Представители платформы Discord уже сообщили, что активно сотрудничают со следствием.

При этом в Вашингтоне дали понять, что версий несколько и все они тщательно отрабатываются. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, в отличие от Байдена, не исключает, что утечки все же могут иметь определенные последствия. По словам чиновника, правительство США делает все возможное, чтобы добраться до сути:

«Это была целая серия опасных утечек. Мы не знаем, кто именно несет за них ответственность, мы не знаем, почему это было сделано. Но мы пытаемся оценить, какими последствиями это грозит национальной безопасности США. Уголовное расследование идет прямо сейчас. Мы хотим докопаться до сути, мы хотим выяснить, кто это сделал и почему. Вашингтон активно коммуницировал со своими союзниками, чтобы ответить на возникшие у них вопросы и показать, насколько серьезно мы к этому относимся».

По мнению Кирби, хотя подлинность некоторых документов еще предстоит установить, очевидно, что они поступили из различных разведывательных источников, которыми пользуется правительство.

Что касается информации о возможном сотрудничестве ЧВК «Вагнер» с турецкими производителями оружия, то этой теме посвящено отдельное расследование американского телеканала CNN. По данным телеканала, представители ЧВК встречались с турецкими представителями еще в начале февраля с целью «приобрести вооружения и оснащение в Турции», которые затем могли бы использовать наемники, воющие против украинских войск.

И хотя в обнародованном документе нет никаких свидетельств тому, что закупкам был дан ход, судя по всему, американцы всерьез отнеслись к такой попытке. Анкара является полноправным членом альянса, который оказывает прямую военную помощь Киеву. Более того, в Турции также находится крупная американская военная база, где хранится ядерное оружие. Поэтому любые указания на то, что в Турции потенциально могли обсуждать продажу оружия российским наемникам, не могут не вызывать опасений в Вашингтоне и способны осложнить отношения Анкары с партнерами по НАТО.

Впрочем, в Белом доме продолжают настаивать на том, что для начала стоит дождаться завершения расследования:

«Как вы знаете, Министерство юстиции ведет расследование. Я также скажу, что Министерство обороны заявило, что предприняло шаги по дальнейшему ограничению доступа к конфиденциальной информации. Послушайте, мы, безусловно, изучаем последствия раскрытия информации для национальной безопасности, и я могу добавить, что мы делаем все для смягчения воздействия, которое публикация этих документов окажет на нашу национальную безопасность, а также на наших союзников и партнеров. Мы относимся к этому очень серьезно. Ведется расследование, и определенно не стоит опережать то, что происходит в настоящее время», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Вместе с тем новые публикации бросают тень на отношения Вашингтона с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Из документов следует, что Соединенные Штаты считают, что генеральный секретарь недостаточно жестко относится к России и готов идти навстречу ее интересам. Некоторые из просочившихся документов описывают частную переписку между Гутерришем и его заместителем.

В последней порции опубликованных документов, в частности, говорится об отношении генсека ООН к войне в Украине. Один из документов, в частности, посвящен соглашению по экспорту зерна через Черное море, которое было заключено при посредничестве ООН и Турции. Из отчетов следует, что Гутерриш стремился добиться соглашения во что бы то ни стало и был готов идти навстречу Москве «даже в том случае, когда в сделках участвуют юридические и физические лица России, находящиеся под санкциями».

В документе также содержится оценка действий генсека ООН, которые, согласно мнению американской стороны, подорвали масштабные усилия по привлечению Москвы к ответственности за ее действия в Украине.

В ООН пока официально не отреагировали на обнародованные документы, но некоторые высокопоставленные представители Всемирной организации дали понять, что крайне недовольны американской интерпретацией действий Антониу Гутерриша.

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