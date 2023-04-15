Турции передали гуманитарную помощь, собранную в Абхазии

Азербайджанские спортсмены не продолжат участие в проходящем в Ереване Чемпионате Европы по тяжелой атлетике и вернутся на родину.

С таким заявлением сегодня выступили Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет страны, обусловив решение инцидентом во время церемонии открытия чемпионата, в котором мужчина поджег азербайджанский флаг.

Оба ведомства оценивают случившееся как «варварский поступок», утверждая, что это является проявлением «этнической ненависти, расизма, ксенофобии, ненависти к азербайджанцам» в Армении и противоречит благородным принципам и целям спорта, пишет Радио Азатутюн.

Заявив, что в таких условиях безопасность азербайджанских спортсменов не обеспечена и их нормальное участие в чемпионате невозможно, Баку сообщает о решении об их возвращении на родину и подчеркивает, что Ереван должен обеспечить их безопасное возвращение.

Ранее сообщалось, что вчера произошел инцидент в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване во время церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

В начале мероприятия, когда в зал внесли флаг Азербайджана, один из присутствующих подошел к сцене, выхватил его из рук державшей флаг девушки и поджег.

Позже полиция сообщила, что за содеянное был задержан дизайнер Арам Николян. Последний провел несколько часов в следственном отделе полиции ереванской общины Малатия, после чего был отпущен.

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило инцидент, потребовав наказать виновных. «Вызывает беспокойство тот факт, что организаторы мероприятия не предприняли никаких мер безопасности против подобных проявлений ненависти. Виновные должны понести соответствующее наказание», - написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Принимая накануне президента Международной федерации тяжелой атлетики Мохамеда Джалуда и президента Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «Армения приложила максимум усилий, чтобы наилучшим образом провести Чемпионат Европы по тяжелой атлетике». «Мы ожидаем, что чемпионат будет впечатляющим и полным успехов», - заявил он, подчеркнув, что Армения готова принять Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года.

Азербайджан в третий раз участвует в международных спортивных соревнованиях в Армении после обретения независимости. В 2009 году азербайджанский дзюдоист победил на молодежном чемпионате по дзюдо в Ереване. В 2014 году в соревнованиях в Армении участвовала сборная Азербайджана по стрельбе из лука. Армянские спортсмены также трижды участвовали в спортивных соревнованиях в Азербайджане.