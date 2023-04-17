Министр обороны Грузии не исключил возбуждения новых уголовных дел против своего предшественника. По словам Джуаншера Бурчуладзе, ведомство после Давида Кезерашвили недосчиталось сотен миллионов лари. В «Нацдвижении», которое Кезерашвили в недавнем интервью назвал своими фаворитом, называют обвинения в адрес Кезерашвили сфабрикованными.

Очередное расследование Би-би-си о скандале с колл-центрами всколыхнуло политическое поле Грузии. Напомним, до публикации Би-би-си в интервью собственному телеканалу «Формула» Давид Кезерашвили признал, что помогал оппозиции как финансами, так и словесно.

Скандальный материал британских журналистов поставил часть оппозиции перед непростым выбором, в том числе и финансовым. Поддержка со стороны медиамагната, названного в журналистском расследовании «мистер-офшором», становится, кроме всего прочего, еще и поводом для обвинений со стороны других коллег-оппозиционеров.

Сегодня лидер «Национального движения» Леван Хабеишвили полагается на самого Кезерашвили.

«Давид Кезерашвили сам о себе позаботится, особенно если будет расследование за границей, где, не сомневаюсь, на все будет дан ответ. Упомянутые в материале Би-би-си люди сегодня являются бизнес-партнерами «Грузинской мечты» в Грузии, они также занимаются предпринимательской деятельностью и свободно передвигаются по Грузии», – заявил Хабеишвили.

По словам другого члена ЕНД Дмитрия Шашкина, «в фильме Би-би-си говорится, что против Давида Кезерашвили нет улик». Политик надеется, что следствие на все даст убедительный ответ.

Для представителей парламентского большинства, напротив, все предельно ясно: Гурам Мачарашвили, один из основателей «Силы народа», говорит о преступной деятельности Давида Кезерашвили как о факте.

«Грузинское правосудие подтвердило вину Кезерашвили. Приведены соответствующие доказательства. Кроме того, всем известно, и это признают и в оппозиции, что этот человек грабил Минобороны, бюджет Грузии. И, наконец, все увенчалось сюжетом Би-би-си, где доказано, что он не только разворовывал бюджет Грузии, но и деньги европейских пенсионеров. И очевидно, что все в оппозиции потихоньку дистанцируются от господина Кезерашвили», – сказал Мачарашвили.

При этом в правительстве не исключают, что против Кезерашвили будут выдвинуты новые обвинения. По словам министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, даже спустя 15 лет после отставки беглого министра продолжается поиск исчезнувших из Минобороны миллионов.

«Доказанные судом пять миллионов – это не вся сумма, мы до сих пор не смогли проанализировать финансовую отчетность нашего ведомства. Еще сотни миллионов висят в виде дебиторской задолженности. Мы пытаемся максимально выявить, какая ее часть была обусловлена некомпетентностью и какая является следствием грабежа. Это не преступление, совершенное одним человеком, это не воровство, это ограбление государства организованной группой, которой в данном случае была вся власть. Но произошло все в период правления этого человека, и именно Кезерашвили несет ответственность за содеянное».

В части оппозиции считают, что власть, манипулируя фактором Кезерашвили и обвиняя оппозицию в его покровительстве, на деле пальцем о палец не ударила для выявления его мутных схем в угоду политической конъюнктуре. По словам депутата от партии «Граждане» Алеко Элисашвили, статья, опубликованная Би-би-си, доказывает элементарный факт – именно по вине «Мечты» Кезерашвили на протяжении 11 лет мог безнаказанно грабить европейских пенсионеров.

«Все указывает на то, что Кезерашвили продался «Грузинской мечте» в обмен на развал «Национального движения». Именно поэтому «Грузинская мечта» закрывала глаза на его криминальное прошлое и будущее. Я очень хорошо помню, когда Кезерашвили задержали во Франции, «Грузинская мечта» не соизволила выслать документы об экстрадиции. Был объявлен формальный розыск из вежливости, но на самом деле Кезерашвили продолжал жить мирно и счастливо и обзавелся особняком в центре Лондона за 18 миллионов евро, по поводу чего наша доблестная прокуратура оставалась в неведении. Би-Би-Си – не прокуратура, но ее расследование разрушительно для репутации оппозиции. Пора понять, что Бидзину Иванишвили не победить с таким омерзительным человеком, как Кезерашвили, тем более, речь идет о личности, которая в любой момент найдет общий язык с Бидзиной Иванишвили и продаст оппозицию как коз», – заявил политик в сегодняшнем интервью «Палитра недели».

На этом фоне в «Нацдвижении», похоже, зреет новый скандал. Бывший председатель партии Ника Мелия открыл новый офис без согласования с новым руководством партии. На вопрос, ожидается ли их отделение от «Национального движения» в ближайшее время, бывший член политсовета Бачо Долидзе ответил, что на этом этапе сохранится «коалиционное правление», так как за прошедший после выбора председателя период новое руководство партии проявило полную некомпетентность.

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