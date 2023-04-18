Пасхальная поездка Владимира Путина на оккупированные украинские территории и новая порция «слитых» секретных документов с датой украинского наступления. Зачем главе Кремля понадобилось лично инспектировать штабы российских группировок и почему на фронт вернули опальных генералов, проваливших зимнее наступление?

Владимир Путин зачастил с поездками на оккупированные украинские территории. После того, как президент России под покровом ночи побывал в Мариуполе, кремлевские пиарщики, очевидно, извлекли уроки из насмешливых комментариев той поездки. В этот раз Путин прилетел на вертолете в расположения российских войск в Херсонской и Луганской областях днем. Кино, правда, не показал, эскимо тоже не дарил. Но зато привез иконы. Правда, не оригиналы, а копии:

«Это одна из войсковых реликвий – икона, принадлежавшая одному из самых успешных министров обороны России XIX века. Это копия, есть еще одна копия и подлинник. Сейчас ведь Пасха будет, да?»

При этом на кадрах, опубликованных пресс-службой Кремля, засветились вернувшиеся на фронт после кратковременной опалы командующий ВДВ Михаил Теплинский и главком сухопутных войск Александр Лапин. Оба, по слухам, были отстранены от прямого командования войсками в зоне боевых действий в январе на фоне неудачных наступательных операций. Но, видимо, вернулись в строй в ожидании украинского наступления. Ни министра обороны, ни начальника Генштаба среди сопровождавших российского президента лиц замечено не было. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объяснил это мерами безопасности:

«Вы видите, что сейчас президент все чаще посещает новые регионы. Естественно, он инспектирует штаб, получает оперативную информацию о ходе спецоперации на месте. Это абсолютно необходимая работа для Верховного главнокомандующего. Было много вопросов, почему Шойгу и начальник Генштаба не сопровождали. Во-первых, конечно, это вряд ли целесообразно Верховному главнокомандующему министра обороны и начальника Генерального штаба собрать в одном месте, соблазнить врага. И, конечно, это большой риск».

Очевидно, мерами безопасности вызваны и замеченные комментаторами нестыковки по времени. В Кремле настаивают, что поездка состоялась в понедельник, 17 апреля. Путин же, передавая икону, говорит о Пасхе в будущем времени. Но у господина Пескова есть версия:

«Действительно президент, когда икону дарил, сказал, что Пасха у нас. Но Пасха-то идет сорок дней. Сейчас тем более пасхальная неделя. Ошибочно ухватились за эту фразу и стали строить гипотезы о том, чего не было. Поездка состоялась вчера».

К слову, в видео на сайте Кремля теперь на этом месте звуковой брак, не позволяющий разобрать слово «будет». Но в оригинале, который успел распространиться в СМИ, брак отсутствует.

Впрочем, меры безопасности, явно не были лишними, считают эксперты. Особенно в свете новой порции секретных документов США, опубликованных журналом Newsweek. Согласно этим данным, украинское наступление было запланировано на 30 апреля. Осуществлять же операцию будет 10-й украинский оперативный корпус, состоящий из девяти бригад, переоснащаемых США и союзниками. А также трех дополнительных бригад, которые будут «полностью укомплектованы Украиной».

Перед этим боевая мощность девяти бригад будет заметно увеличена. Как говорится в документе, «общее количество оборудования, необходимого для девяти бригад, составляет 253 танка, 381 БМП, 480 транспортных средств, 147 единиц артиллерии, а также 571 единицу американских бронированных машин HMMWV».

Все опубликованные в Newsweek документы были подготовлены разведывательным управлением Объединенного комитета начальников штабов и являются основой ежедневных брифингов. И несмотря на то, что они могут быть устаревшими, тем не менее, по мнению экспертов, несомненно, отражают взгляд американской разведки на ход войны.

На этом фоне поездка Путина в Херсонскую и Луганскую области, равно как и появление на камеры считавшихся опальными генералов, может быть попыткой главы Кремля консолидировать все силы, какие возможно. Об этом, в частности, пишет и американский Институт изучения войны. Его аналитики отмечают, что и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, судя по всему, удалось вернуть расположение президента Владимира Путина. На это, по мнению специалистов, указывают несколько факторов. «Вагнер», похоже, начал получать подкрепления, боеприпасы и даже политическое признание. Да и сам Пригожин, ранее подчеркивавший, что его наемники воюют в Бахмуте в гордом одиночестве, теперь не отрицает того, что «музыканты» идут в бой «бок о бок с ВДВ РФ». Бизнесмен также дал понять, что «Вагнер» активно получает артиллерийские снаряды. А российская Госдума намерена внести поправки в закон и предоставлять статус ветерана наемникам частных военных компаний и волонтерам.

Все это может свидетельствовать о том, что авторитет Пригожина в близком кругу Путина снова усиливается, так как президент делает ставку на ЧВК для достижения победы в Бахмуте. Причем как можно скорее. Желательно, до того, как ВСУ действительно перейдут в наступление. И еще более желательно – ко Дню Победы, чтобы предоставить согражданам хоть какие-то успехи.

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