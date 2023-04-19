День назначений в абхазском парламенте

Сегодня на заседании сессии абхазского парламента тайным голосованием избирали омбудсмена и назначали председателя Контрольной палаты. В первом случае с большим преимуществом победила Анас Кишмария, во втором с небольшим – Каха Пертая. Бурным было и обсуждение в разделе «Разное» во втором, окончательном чтении изменений в закон «Об электроэнергетике».

На сегодняшнем заседании сессии парламента Абхазии большое внимание общественности было привлечено к кадровым вопросам – избрании Уполномоченного по правам человека Республики Абхазия и назначении председателя Контрольной палаты Республики Абхазия.

И первое, и второе происходило тайным голосованием, и оба раза из двух кандидатов. Когда все четыре кандидата были представлены парламентариям, избрана счетная комиссия, спикер парламента Лаша Ашуба, который вел заседание, объявил перерыв на полчаса, но на голосование и подсчет голосов ушло больше часу. После перерыва председатель счетной комиссии Беслан Эмурхба ознакомил присутствующих с протоколами ее заседаний (дается в сокращении):

«Протокол №2 заседания счетной комиссии от 19 апреля 23 года о результатах тайного голосования об избрании Керселян на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия. Присутствовало депутатов 34. Всего депутатов 35. Выдано бюллетеней 34. Проголосовало 34. «За» Керселян Диану Меликовну – два, «против» – тридцать два. Протокол №3 заседания счетной комиссии от 19 апреля 23 года о результатах тайного голосования об избрании Кишмария на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия… «За» Кишмария Анас Руслановну – тридцать два, «против» – два. По итогам тайного голосования Кишмария Анас Руслановна избрана на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия. Поздравляем. (Аплодисменты.) Протокол №4 заседания счетной комиссии от 19 апреля 23 года о результатах тайного голосования о назначении на должность председателя Контрольной палаты Республики Абхазия Гогия. Присутствовало депутатов 34. Всего депутатов 35. Выдано бюллетеней 34. Проголосовало 34. Гогия Кама Алексеевна – «за» шестнадцать, «против» восемнадцать. Протокол №5 о результатах тайного голосования о назначении на должность председателя Контрольной палаты Республики Абхазия Пертая. Пертая Каха Зауриевич – «за» восемнадцать, «против» шестнадцать. По итогам тайного голосования Пертая Каха Зауриевич назначен на должность председателя Контрольной палаты Республики Абхазия. Поздравляем. (Аплодисменты)».

Теперь – немного о биографиях победивших в ходе выборов.

Анас Кишмария родилась в 1987 г. в поселке Бзыбь Гагрского района. В 2003 году поступила в Санкт-Петербургский госуниверситет на факультет психологии. Окончив его, с 2008 года является преподавателем кафедры педагогики и психологии педагогического факультета Абхазского госуниверситета. Замужем, воспитывает двоих детей – школьников. Первоначально на эту должность, еще до отчета в парламенте о работе за минувший год прежнего омбудсмена Асиды Шакрыл, было представлено три кандидатуры – Гунды Джения, Дианы Керселян и Анас Кишмария. Гунда Джения сняла свою кандидатуру до сегодняшнего заседания сессии.

родилась в 1987 г. в поселке Бзыбь Гагрского района. В 2003 году поступила в Санкт-Петербургский госуниверситет на факультет психологии. Окончив его, с 2008 года является преподавателем кафедры педагогики и психологии педагогического факультета Абхазского госуниверситета. Замужем, воспитывает двоих детей – школьников. Первоначально на эту должность, еще до отчета в парламенте о работе за минувший год прежнего омбудсмена Асиды Шакрыл, было представлено три кандидатуры – Гунды Джения, Дианы Керселян и Анас Кишмария. Гунда Джения сняла свою кандидатуру до сегодняшнего заседания сессии. Каха Пертая родился в 1981 г. в селе Первая Бедия Очамчырского района. В 2001 г. окончил Сухумскую специальную среднюю школу милиции и был назначен на должность оперуполномоченного ОУР Очамчырского РОВД. В 2004 г. окончил Академию права и управления МВД России в Республике Удмуртия РФ по направлению «юриспруденция». Работал на разных должностях в органах прокуратуры Очамчырского, Ткуарчальского и Гальского районов. В 2017-2022 годах был депутатом парламента Абхазии шестого созыва. Женат, отец двоих детей. Уступившая ему немного в ходе выборов Кама Гогия уже немало лет возглавляет Управление госстатистики республики.

Кроме этого, парламентарии рассмотрели сегодня и ряд других вопросов, привлекших внимание общественности.

Так, в ходе рассмотрения последнего, 21-го пункта повестки дня «Разное», они приняли во втором, окончательном чтении изменения в закон «Об электроэнергетике». Он предусматривает обязательное согласование и утверждение парламентом договоров, в соответствии с которыми единый оператор передающих и распределительных сетей вступает в правоотношения с иными хозяйствующими субъектами энергетической отрасли. Распределительные сети, находящиеся в государственной собственности, не подлежат приватизации и используются исключительно для собственных нужд потребителей. Проект договора аренды распределительных сетей, находящихся в государственной собственности, должен проходить процедуру согласования и утверждения в парламенте. Объекты электроэнергетики, непосредственно предназначенные для производства электроэнергии, мощностью свыше 5 МВт, существующие (в том числе, нефункционирующие) на дату принятия настоящего закона, являются государственной собственностью и не подлежат приватизации. Проект договора по передаче в аренду объектов электроэнергетики, непосредственно предназначенных для производства электроэнергии мощностью свыше 5 МВт, должен проходить процедуру согласования и утверждения в парламенте.

За законопроект проголосовали 23 депутата, но председатель комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария был категорически против. Он возмутился тем, что ему не было известно заранее о рассмотрении сегодня этого вопроса, и вступил в полемику со многими депутатами.



Парламентарии приняли в первом чтении законопроект «Об ответственном обращении с животными», докладчиком был депутат Дмитрий Маршания. Законопроект предусматривает, в частности, запрет на отстрел бродячих животных; ограничение и прекращение права собственности на животных; деятельность приютов для животных; наличие допустимых условий при умерщвлении животных. Ответственность за жестокое обращение с животными и другие правонарушения и преступления в сфере обращения с животными установлена Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным Кодексом Республики Абхазия. Одновременно с представленным законопроектом выносится проект закона, предусматривающий внесение изменений в КоАП и УК РА. Речь идет об увеличении размера штрафных санкций за совершение правонарушений. Одним из важнейших положений настоящего законопроекта является требование к органам государственной власти и управления по регулированию численности бродячих животных для уменьшения количества бродячих собак и кошек путем биостерилизации. Стоимость биостерилизации в среднем составляет 3000 рублей. Вакцинация (комплекс) – 2800 рублей, ставится дважды. Вакцины против чумы и энтерита – 1300 рублей, ставится дважды.

Работающие в этой области волонтеры посчитали, что сегодня в столице Абхазии не менее 500 бродячих собак (стерилизовано более 200), в поселке Агудзера – около 130, в Очамчыре – около 200, в Гудауте – не менее 500, в Гагре – не менее 500. Количество вакцинированных бездомных собак: Сухум – около 200, Агудзера – около 30, Очамчыра – около 20, Гудаута – не менее 200, Гагра – более 400. Все это, конечно, приблизительно, ибо посчитать число бродячих собак трудно, и оно меняется.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях