Подозреваемых в убийстве Сослана Валиева заключили под стражу

Цхинвальский городской суд заключил под стражу на два месяца троих подозреваемых в убийстве Сослана Валиева (Цугри). Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Южная Осетия.

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Георгий Сиукаев обвиняется по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Сослан Габараев и Алан Валиев, находившиеся в момент происшествия вместе с Сиукаевым, подозреваются в пособничестве.

Как заявила представитель Генпрокуратуры Лана Тедеева, Георгий Сиукаев, «действуя умышленно, имея при себе колюще-режущий предмет, нанес им не менее одного удара в область левого бедра Сослану Валиеву, 1985 года рождения, чем причинил телесные повреждения в виде проникающего колото-резанного ранения».

«В результате острой кровопотери потерпевший скончался в медцентре республики», – заявила она.

Сослана Валиева сегодня, 20 апреля проводили в последний путь. Как пишет агентство «Рес», на похороны пришли сотни цхинвальцев, в том числе югоосетинский президент Алан Гаглоев. Он оказал семье Сослана Валиева финансовую помощь.