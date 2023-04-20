«Грузинская мечта» продолжает препятствовать созданию парламентской комиссии по расследованию коррупции в судебной системе. Сегодня она в третий раз сорвала процесс голосования по этому вопросу. В рядах парламентского большинства и его сторонников новую волну нападок на посла США Келли Дегнан вызвало ее заявление о том, что создание комиссии – хороший шанс для правящей силы навести порядок в судебной системе. Затеянную «Грузинской мечтой» процедурную войну в парламенте против оппозиции правозащитники назвали сегодня антиконституционной.

«Никакой ошибки допущено не было», – заверила посол США Келли Дегнан в очередной раз грузинское общество в ответ на нескончаемые и громкие обвинения представителей парламентского большинства по поводу санкции США против трех действующих и одного бывшего судей. 5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил высокопоставленных грузинских судей в «крупномасштабной коррупции». Михаилу Чинчаладзе, Левану Мурусидзе, Ираклию Шенгелия и бывшему судье Валериану Церцвадзе, а также членам их семей запрещен въезд в США. Третий день оппозиция тщетно добивается в парламенте создания следственной комиссии по расследованию возможной коррупции в судебной системе. Парламентское большинство из «Грузинской мечты» и «Силы народа» дважды, 18 и 19 апреля, сорвало процесс голосования, не проходя регистрацию перед голосованием и срывая кворум, и называя свое решение «политическим актом солидарности с грузинскими судьями». Накануне поздно вечером посол Дегнан заявила об уверенности «в обоснованности обвинения» и создание следственной комиссии посчитала «хорошим шансом для власти расследовать те обвинения, о которых известно годами».

«Значит, оппозиция заказ на создание комиссии получила от посла Дегнан», – с утра повторяли представители «Грузинской мечты» и аффилированной с ней «Силы народа». В грузинских соцсетях на форумах сторонников партии власти с новой силой стали бурно обсуждать «предвзятость и попытки вмешательства в суверенные дела страны» со стороны посла Дегнан. Так друзья не поступают, и сегодня сетовал депутат «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили, поставив под сомнение беспристрастность посла США Келли Дегнан и правозащитных НПО, указывающих на системные проблемы и клановость в судебной системе:

«Дружба в первую очередь подразумевает очень большую ответственность. Игнорированием этой ответственности и является то признание, которое мы слышим (от посла) о том, что решение Госдепа основывалось на отосланных отсюда материалах и субъективных мнениях. Тем более что названные послом США открытые и надежные источники, на самом деле, являются мотивированными. У них конкретная цель – дискредитация судебной власти, потому что они против независимости суда».

В правящей партии и сегодня четко дали понять, что пересматривать свою позицию по созданию комиссии не будут. Более того, в ночном эфире ТВ «Имеди» председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе пригрозил оппозиции. Назвав ее «коллективным «Нацдвижением», он предупредил, что она может получить другую комиссию и «маленький Нюрнберг». Кобахидзе считает, что спустя 10 лет после прихода к власти «Грузинской мечты» хорошо бы «освежить память общества» о том, какие правонарушения, в том числе и в судебной системе, происходили во время правления Михаила Саакашвили и его «Нацдвижения». Тем более, сказал Кобахидзе, сегодняшним 20-летним молодым людям тогда было по десять лет, и «они ничего не помнят, что происходило во времена «Нацдвижения».

«Так «Грузинская мечта» сама схлопочет санкции за покровительство судебному клану», – заявила в ответ депутат Хатуна Самнидзе, одна из инициаторов создания следственной комиссии:

«Выходит господин Кобахидзе и напоминает нам то о Нюрнбергском процессе, то «о кровавом режиме». В этом конкретном вопросе организаторами и инициаторами являемся мы, группа «Реформаторов». «Нацдвижение» заявило, что не претендует на руководство в комиссии. Об этом знает «Грузинская мечта». Мы считаем, что для большего доверия комиссию должен возглавить беспартийный депутат. Поэтому пусть «Грузинская мечта» хорошо подумает, прежде чем идти до конца вместе с судейским кланом. Пусть они задумаются, чтобы самим не попасть под санкции и не создать проблемы своим семьям».

Но в правящей партии предупреждение не услышали. И к концу сегодняшнего пленарного заседания оппозиция настояла на том, чтобы вынести вопрос о создании следственной комиссии на голосование. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе сообщил, что и на третий день они не пойдут на регистрацию, не обеспечат кворум и, соответственно, не дадут мобилизованным 50 оппозиционным депутатам создать комиссию:

«Если бы не принципиальное решение, у нас есть множество рычагов и в условиях создания комиссии не дать вам спуску за вредительство. Вы об этом знаете. Просто у нас такая позиция – не создавать комиссию и так выразить солидарность с грузинским судом».

Решение «Грузинской мечты» поддержал и спикер парламента Шалва Папуашвили. Несмотря на то, что оппозиционные депутаты, в том числе Тинатин Бокучава из «Нацдвижения», призвали его защитить права оппозиции, а не следовать лишь партийным интересам «Грузинской мечты» и не блокировать третий день работу парламента.

Спикер не без иронии отметил, что из-за мобилизованности оппозиции, напротив, он не помнит такого многообразного парламента, и напомнил, что оппозиционеры в долгу перед правящей партией:

«В этом зале вы сидите лишь по одной причине – в свое время, в 2020-м, когда вы отказывались от своих мандатов, «Грузинская мечта», несмотря на ваши требования, не прервала ваши депутатские полномочия. Потому и состоялись этот парламент и эта демократия».

Далее Шалва Папуашвили объявил о начале регистрации перед голосованием. Он единственный из «Грузинской мечты», кто проходит регистрацию – к этому его, как председателя заседания, обязывает регламент. И как в предыдущие два дня регистрацию прошли 52 депутата (51 оппозиционных и Папуашвили ). В связи с чем кворум опять не состоялся. Председатель парламента Папуашвили сообщил, что повестка сессионной недели исчерпана, и предложил не проводить завтра пленарное заседание.

Конституционалист, ассоциированный профессор Университета Ильи Коте Чокорая называет странным и ущербным для демократии сложившуюся ситуацию, указывая на то, что правящая сила нарушает конституционные права оппозиции:

«Конституция Грузии дает полномочие 50 оппозиционным депутатам в парламенте создать следственную комиссию. Любое формальное, процедурное препятствие представляет собой ограничение этого конституционного права. Очень странно – напоминать депутатам об этом, очень жаль, что нам вообще приходится о таких вещах говорить».

Оппозиционным депутатам после заседания пришлось признать, что на этой неделе их цель не будет достигнута. Однако они все-таки праздновали победу – за эти три дня они проявили несвойственную им ранее мобилизованность и посещаемость. Для обеспечения необходимых 50 голосов для создания комиссии сегодня регистрацию прошел 51 депутат. После заседания оппозиционные депутаты шутили, что третий день они выигрывают у «Грузинской мечты» со счетом 51:0.

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