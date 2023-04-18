Первое заседание сессионной недели грузинского парламента прошло сегодня на фоне громких политических обвинений и словесных перепалок. На нем оппозиция добивалась создания комиссии по расследованию коррупционных фактов в судебной системе. Этот вопрос оппоненты власти выдвинули после 5 апреля, когда США ввели визовые ограничения против четверых судей – трех действующих и одного бывшего. «Грузинская мечта» решила как можно дольше тянуть с созданием комиссии, уверены в оппозиции.

То, что оппозиции придется пройти сквозь тернистый путь регламента и процедур, с утра стало ясно на заседании парламентского бюро. Лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе от имени парламентской группы «Реформаторов» попросила спикера парламента Шалву Папуашвили сегодня же вынести на голосование вопрос о создании комиссии по расследованию коррупционных фактов в судебной системе, отметив там же, что оппозиция мобилизована и необходимые 50 голосов обеспечены. На что спикер ответил:

– Пусть оппозиционные депутаты побеспокоятся еще раз, пусть и сегодня придут на заседание, и завтра, и послезавтра.

– Вы что, самолично решили устроить оппозиции экзамен? – возмутилась Хатуна Самнидзе. – И страна сейчас в таком положении, чтобы вы оппозиции экзамены устраивали? Это политическое заявление, батоно Шалва!

Спикер парламента был непреклонен:

– В политическом органе у нас и заявления политические. Почему вы сегодня нервничаете, я не пойму. Речь идет о вашем запросе – вот и мобилизуйтесь, и не надо от имени всей страны говорить, калбатоно Хатуна! Поставленный вами вопрос внесен в повестку дня на этой неделе и, соответственно, будет рассмотрен.

Конечно же, оппоненты власти заявили, что таким образом «Грузинская мечта» чинит препятствия расследованию и защищает судейский клан, четверо представителей которого 5 апреля попали под санкции США. Депутат «Лело» Анна Нацвлишвили напомнила представителям правящей силы о том пренебрежении, с которым они ранее реагировали на критику со стороны западных партнеров:

«Санкции – это то, что очень вас пугает. Оказывается, позиция Запада имеет далеко не грош цены, как вы об этом раньше говорили. Оказывается, у них железная цена, и все это вас очень пугает!»

В зале присутствовали депутаты «Нацдвижения», в том числе, партийный лидер Леван Хабеишвили и Анна Цитлидзе. Из-за их отъезда на прошлой неделе в Польшу для участия в церемонии награждения Михаила Саакашвили наградой «Прометей» провалилась попытка оппозиции проголосовать за создание следственной комиссии на внеочередной сессии. Более того, многие аналитики считают, что бывшая партия власти начнет свою игру – в рядах «Нацдвижения» активизировалась тема создания еще одной комиссии по расследованию ситуации вокруг Михаила Саакашвили. В своих политических заявлениях Леван Хабеишвили потребовал незамедлительного освобождения заключенного Саакашвили, медия-менеджера Ники Гварамия и гражданского активиста, арестованного после мартовских акций протеста, Лазаре Григориадиса:

«Вынесенные этими людьми и судом политические решения должны быть аннулированы, а все политические заключенные должны быть освобождены, в том числе, президент Саакашвили, Ника Гварамия, Лазаре Григориадис. Потому что нет справедливого суда, и об этом прямо сказал наш стратегический партнер».

Оппозиционный депутат все недоумевал, почему представителям правящей партии не кажется подозрительным, что один из судей, попавших под санкции США, Леван Мурусидзе, за последние три года смог сколотить недвижимость стоимостью более чем полмиллиона лари.

В долгу не остались депутаты «Грузинской мечты» и аффилированной с ней партии «Сила народа». Глава юридического комитета Анри Оханашвили, не дожидаясь вынесения вопроса на обсуждение, заявил:

«Это будет политическая комиссия, у которой не будет ничего общего ни с объективностью, ни со справедливостью. Вы необъективны. Ваша единственная цель – попрать суверенитет страны и независимость суда, но этого мы вам не позволим!»

Еще один депутат партии власти Алуда Гудушаури напомнил оппонентам, как при «Нацдвижении» заключенных пытали вениками и костылями:

«Поэтому я называю вас радикалами, политическими шакалами!»

Инициаторы создания комиссии во главе с Хатуной Самнидзе оказались напористее. Во второй половине дня, ближе к вечеру, Самнидзе все-таки предоставили трибуну для формального инициирования создания следственной комиссии.

«Думаю, создание этой комиссии – повестка дня не только оппозиции, о чем много говорили сегодня на бюро. Это общая повестка дня для страны, которая должна ответить на тяжелое политическое решение нашего партнера. Таким ответом станет создание в парламенте комиссии по расследованию, в которой как власть, так и оппозиция будут работать для выявления проблем в судебной системе. И это станет шагом в выполнении первого пункта из 12 европейских рекомендаций – деполяризации», – заявила депутат Самнидзе.

И, как полагается по регламенту, стоя у трибуны, стала дождаться вопросов депутатов. Их было много. Если оппозиционеров интересовало, будет ли эта комиссия изучать вопрос, чем обусловлена антизападная риторика власти в вопросе защиты судебного клана и гарантирует ли Самнидзе действительную мобилизацию 50 оппозиционеров, готовых в случае отказа «Мечты» проголосовать за создание комиссии, то депутатов «Грузинской мечты» волновало совсем другое.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе попросил, чтобы его вопрос не сочли риторическим, хотя он таким и был услышан:

«Какую роль сыграет эта комиссия в процессе выполнения европейских рекомендаций – позитивную или негативную? И главное, что может вам показаться риторическим, но тем не менее: не направлен ли этот процесс против независимости судебной системы?»

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в свою очередь привел статистические данные, гласящие о том, как после прихода его партии к власти увеличилось число оправдательных приговоров, чего не было при «Нацдвижении», а также сократилось число исков, направленных в ЕСПЧ:

«По вашему мнению, чем вызвана такая огромная разница? Не означает ли это, что суд на самом деле стал независимым и свободным от политического давления? И как бы вы назвали то, что происходило до 2012 года и после?»

Все указывало на то, что депутаты «Грузинской мечты» будут максимально растягивать во времени необходимые процедуры для вынесения вопроса на голосование. Представители оппозиции тем не менее настроены решительно: вопрос будет решен если не сегодня, то в ближайшие два дня.

Однако, в случае отказа «Грузинской мечты», решающим становится присутствие всех 50 оппозиционных депутатов. В случае если голосов будет недостаточно, оппозиция этот вопрос сможет поставить на повестку дня лишь спустя полгода.

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