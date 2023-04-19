Беспрецедентная ситуация складывается в грузинском парламенте. Второй день подряд парламентское большинство «Грузинской мечты» ведет процедурную войну – срывает процесс голосования по созданию временной комиссии по расследованию коррупционных фактов в судебной системе. На создании комиссии настаивает оппозиция. Она активизировалась после того, как четверо представителей судебной системы попали под визовые ограничения США.

Парламентское большинство «Грузинской мечты» уже второй день срывает аплодисменты оппозиции. Так оппоненты власти в законодательном органе реагируют на процедурные уловки правящей силы. Чтобы не довести дело до голосования по созданию следственной комиссии по изучению ситуации в судебной системе, депутаты «Грузинской мечты» и аффилированной с ней «Силы народа» не проходят регистрацию перед голосованием. По регламенту: нет кворума из 76 голосов, нет и голосования. Так поступили вчера представители правящей силы после многочасового обсуждения вопроса на пленарной сессии. О том, что аналогичный прием будет применен и сегодня, перед голосованием сообщил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе:

«Мы еще раз выражаем поддержку независимости суда и солидарность грузинским судьям. Исходя из этого, парламентское большинство и сегодня не пройдет регистрацию».

Смех и свист оппозиционных депутатов, которые второй день обеспечивают необходимые для создания комиссии 50 голосов, решил унять спикер парламента Шалва Папуашвили.

«Вчера вы немного запутались в арифметике, говорили, что вас был 51 человек. Одна регистрация была моей, я, как председатель заседания, заявляю о полной солидарности и сегодняшнему решению парламентского большинства. Однако как председатель я обязан пройти регистрацию, чтобы провести, а потом и закрыть заседание. Прошу включить режим регистрации», – распорядился спикер Папуашвили и через пару минут объявил пленарное заседание закрытым.

«Регистрацию прошли 52 депутата, кворума (76 голосов) нет, соответственно, голосование не состоится. Вопросы, которые предполагалось рассмотреть сегодня, исчерпаны», – ударом молотка Папуашвили закрыл второй день сессионной недели.

Лучшей люстрации и быть не могло, заявила после очередного срыва голосования беспартийный депутат Тамар Кордзая и продолжила:

«"Грузинская мечта" покрывает судебный клан. Само создание и работа комиссии не смогли бы достичь такой люстрации, которую за эти два дня сами себе устроили власти. У них нет веских аргументов. Единственное, что они показали, так это то, что они в долгу перед судебным кланом и потому покрывают их».

Оппозиционные депутаты недоумевали: прибегать к процедурным уловкам, тянуть время перед голосованием, не проходить регистрацию, объявлять бойкот – инструменты политической борьбы оппозиции в парламенте. А здесь вот уже второй день правящая сила парализует работу парламента, выставляя себя не в лучшем свете, говорит депутат «За Грузию» Анна Бучукури:

«Они опять спрятались от проблемы. Я не припоминаю в истории современного парламентаризма Грузии, чтобы большинство дважды объявляло бойкот парламентской работе. Поэтому у нас, оппозиционных депутатов, все это вызывает естественный смех: «Грузинская мечта» поставила себя в трагикомическую ситуацию».

В «Нацдвижении» планируют донести всю эту информацию до западных партнеров и убедить их, как заявил депутат Леван Бежашвили, в необходимости «подвергнуть санкциям политических покровителей судебного клана».

В парламентском большинстве свое решение называют «политическим актом солидарности» с грузинскими судьями. Там утверждают, что госсекретаря США Энтони Блинкена ввели в заблуждение, «подсунув» ему санкционный список из четверых грузинских судей. И что все это из-за посольства США в Грузии, которое не может предоставить никаких доказательств о причастности к коррупции судей. К слову, вчера во время учтенного регламентом обсуждения вопроса о создании следственной комиссии депутаты «Силы народа» интересовались: «Вызовут ли на допрос «золотого свидетеля» – посла США Келли Дегнан?»

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и сегодня напомнил, что политическое давление в судебной системе было при правлении «Нацдвижения». По его словам, «этой кровавой, криминальной судебной системой лично руководили бывший президент Михаил Саакашвили и экс-министр юстиции Зураб Адеишвили». Назвав депутатов, выступающих за создание комиссии, коллективным «Нацдвижением», Ираклий Кобахидзе твердо заявил:

«Мы вновь сделаем все для того, чтобы «Нацдвижение» в Грузии не создало следственную комиссию по вопросам суда. Это для нас дело принципа. Конечно же, мы не дадим возможности представителям «Нацдвижения», иностранным агентам создать такую комиссию. Суд обязательно останется независимым. Это одно из наших главных достижений после 2012 года, и мы не позволим никому бросить тень на независимость суда, он останется независимым».

Называть оппонентов «иноагентами» после того, как планы «Грузинской мечты» принять соответствующий закон в начале марта спровоцировали массовые акции протеста, считают наименьшим злом правозащитники, которые тоже выступают за создание следственной комиссии в парламенте. Ираклий Кобахидзе, выступая вчера на пленарном заседании, своими заявлениями признал наличие судебного клана, говорит бывший несудейский член Высшего совета юстиции, глава НПО «На страже грузинского суда» Нази Джанезашвили:

«Эти два дня показали, что создание следственной комиссии стало бы очень большим дискомфортом для «Грузинской мечты». Для нее не было важным, каким могло оказаться заключение этой комиссии. Следственная комиссия могла бы и вовсе не выявить каких-то весомых правонарушений. Но для «Грузинской мечты» проблемой оказалась сама вероятность того, что в ходе этих слушаний в прямом эфире могли свои показания давать бывшие судьи, адвокаты, другие люди, работавшие там и хорошо знавшие, насколько все эти влиятельные группы в суде, в исполнительной власти и в парламенте переплетены между собой. Проблемы были и раньше, но сегодняшняя ситуация уже очень сложная – трое действующих и один бывший судья попали под санкции. Вместо того чтобы власти проявили хотя бы минимальную подотчетность перед обществом и западными партнерами, премьер-министр Гарибашвили посещает Верховный суд для поддержки судей, а в парламенте выступают против создания комиссии. Это означает, что власть не хочет исправлять ситуацию в судебной системе».

Реформа этой системы представляет собой еще и один из 12 пунктов европейских рекомендаций, от выполнения которых зависит получение Грузией статуса кандидата на вхождение в ЕС. Весь этот скандал вокруг судей на фоне антизападной риторики власти отбросит страну еще дальше назад на пути европейской интеграции, опасаются в Грузии те, кто убежден, что «Мечта» не намерена отступать и стала щитом для приближенных к ней судей. Оппозиция не отступит, продолжая требовать создания следственной комиссии, хотя предполагает, что «Грузинская мечта» и дальше будет срывать голосование в ожидании, когда «заболеет кто-нибудь из 50 депутатов, голоса которых необходимы для создания комиссии». И тогда ее депутаты соберут кворум и проголосуют против, тем самым на долгое время закрыв тему парламентской комиссии по расследованию коррупции в судебной системе.

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