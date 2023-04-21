Югоосетинские власти освободили гражданина Грузии, задержанного 17 апреля

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич опубликовала очередной доклад о конфликте в Грузии. В нем говорится о серьезных опасениях по поводу защиты прав человека в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.

Как пишет издание Civil.ge, в документе особое внимание уделяется ограничениям свободы передвижения, а также проблемам, связанным с доступом к образованию и здравоохранению.

В докладе указано, что Грузия продолжает прилагать усилия для содействия примирению и диалогу, а также для обеспечения доступа к медицинским услугам и другим социальным благам для жителей регионов.

Согласно документу, делегация Совета Европы, посетившая Тбилиси с ознакомительной миссией в феврале 2023 года, была проинформирована о том, что в отчетный период продолжались незаконные действия по т.н. «бордеризации», в том числе возведение заграждений, установка систем видеонаблюдения и усиление контроля вокруг пунктов пересечения.

Делегация также была проинформирована об отсутствии прогресса в расследовании обстоятельств гибели Гиги Отхозория, Давида Башарули и Арчила Татунашвили, а также Ираклия Кварацхелия и Инала Джабиева.

Власти Грузии вновь выразили обеспокоенность состоянием памятников культурно-исторического и религиозного наследия, расположенных на территории Абхазии и Цхинвальского региона. Сообщается, что некоторым из них нанесен необратимый ущерб, – говорится в докладе.

Правительство Грузии проинформировало делегацию Совета Европы о состоянии здоровья Ираклия Бебуа, приговоренного к девяти годам лишения свободы в декабре 2020 года, и вновь заявило о необходимости его немедленного освобождения. Делегация также была проинформирована о незаконном задержании Кристине Такаландзе с 20 июля 2022 года по обвинению в шпионаже и задержании Асмат Тавадзе. В докладе также говорится о задержании Эки Джакония – ранее её имя официальные структуры не называли.