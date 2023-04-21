Что двигало братьями Ираклием и Дауром Багателия, которые подозреваются в повреждении «духовного символа Абхазии» – кавказской липы в селе Лыхны? Следствие по этому делу продолжается, как продолжаются и споры в обществе вокруг резонансного происшествия. Между тем к усилиям по спасению старого дерева в Абхазии подключился даже далекий Пекин.

Вот уже две недели одной из активно обсуждаемых тем в абхазском обществе, в частности, в СМИ, остается происшествие на Лыхнаште. Там 5 апреля с семи до девяти часов вечера были нанесены бензопилой круговые порезы на стволе полуторавековой кавказской липы.

Некоторые, очень немногочисленные наблюдатели, относятся к данной теме с иронией. Что ж, с ними можно согласиться, если иметь в виду мистицизм, в который впадают порой участники обсуждения, разнообразные конспирологические версии, которые основаны на привычной логике – «виноваты те, кого я очень не люблю». Но в целом ирония тут не уместна, поскольку речь идет о гневной реакции народа на дикий поступок «пильщиков», о беспокойстве множества людей о том, чтобы это дерево, живой свидетель многих знаковых событий истории страны, выжило.

Помимо того, что сделано местными специалистами, сейчас липу лечат с помощью китайского препарата, доставленного в Абхазию за многие тысячи километров. Председатель Госкомитета республики по экологии Савелий Читанава рассказал СМИ, что помочь в сохранении липы сразу же вызвались китайцы, которые временно проживают в Абхазии и занимаются здесь выращиванием овощей в теплицах. Они заверили, что подобные повреждения деревьев лечат в Китае специальным препаратом. Китайцы заказали его и поспособствовали доставке воздухом из Пекина в Москву, а оттуда на поезде он был привезен в Абхазию. В воскресенье прибыли и 30 капельниц, в каждой из которых один литр жидкости. Специалистами в дереве сделаны отверстия, в которые через специальные иглы поступает препарат. Процедура рассчитана на неделю, потом ее повторят.

Характерно, что одно из абхазских СМИ посвятило отдельное короткое сообщение тому, что на поврежденной липе появилось несколько зеленых листочков!

Переживающие за судьбу знакового дерева не с меньшим вниманием следят за ходом следствия по этому делу. 11 апреля по подозрению в совершении преступления были задержаны братья Ираклий Нугзарович и Даур Нугзарович Багателия. 14 апреля Гудаутский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ираклия Багателия. У Даура Багателия взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 257 УК РА.

О мотивах совершенного преступления в официальных сообщениях говорилось пока лишь то, что прорабатываются разные версии. В соцсетях же сразу стали утверждать, что это сделали «религиозные фанатики». А 19 апреля архимандрит Дорофей (Дбар) – доктор теологии, ведущий научный сотрудник истории АбИГИ им. Д. Гулиа АНА, разместил большой пост, который произвел эффект разорвавшейся бомбы. Он озаглавлен так – «Когда слепой ведет слепого, то оба угодят в яму. Еще раз о вандализме на Лыхненской поляне». Приведем несколько фрагментов из него:

«Как выясняется, акт вандализма на исторически значимой для абхазов Лыхненской поляне (и, насколько мне известно, не только там) был совершен «новопросвещенными» абхазами с «благословения и наставничества» православного священника, приехавшего в Абхазию из Донецка. Последний был принят в ряды духовенства Сухум-Пицундской епархии Абхазской православной церкви и назначен служащим священником Адзюбжинской церкви… Я уже десяток раз говорил и писал: традиционные религиозные верования и обряды абхазов априори не имеют никого отношения к понятию язычества, потому что абхазы совершают их во имя Единого Бога. Для меня же, православного священника, они являются особыми формами Богообщения, которые вырабатывались нашим народом в течение последних веков. Эти обряды наши предки проводили с особым благоговением, подбирая места их проведения по признаку чистоты и святости.

Если бы люди, совершившие вандализм на Лыхненской поляне, слышали об этом из уст священников с амвонов абхазских храмов, видели бы передачи об этом с экранов Абхазского телевидения, не было бы той печальной истории, о которой мы сегодня все переживаем!.. Абхазия является аграрной страной. Следовательно, здесь сохраняется устойчивый патриархальный быт, подразумевающий важную роль традиций и обычаев в повседневной жизни людей. Абхазское духовенство не пренебрегло вековыми народными традициями и обрядами, а, напротив, в рамках Церкви дало им новое осмысление и возрождение. Произошла церковная рецепция обычаев. Таким образом, народ стал понимать, что как раз в рамках Церкви возможно сохранить многие черты самобытности и своеобразия. Потеря этих элементов всегда очень болезненно воспринимается малочисленными народами».

Это лишний пример тому, что не надо ходить в чужой монастырь со своим уставом. Мало того, парадоксальность описанной ситуации состоит в том, что поврежденное дерево не имеет отношения к религии, и если приезжий священник благословил братьев на борьбу с «языческими обрядами», то проявил полную неосведомленность и в этом. Сегодня «Эхо Кавказа» безуспешно пыталось связаться с отцом Дорофеем. Сказанное им представляется весьма правдоподобным. И не только потому, что как раз накануне прочтения его поста я услышал в частной беседе про описанного священника. Но и потому, что сразу вспомнился эпизод, свидетелем которого был пять лет назад и даже описал на «Эхе Кавказа».

Много раз участвуя в родовом молении мужчин фамилии Шакрыл в Лыхны, в 2018 году там на моих глазах разыгралась неожиданная сцена. Когда участники моления расположились перед закопанным в землю кувшином, к ним подошел новый священнослужитель Лыхненского храма в рясе, приветствовал на русском языке, а потом, после небольшой паузы, снова начал что-то говорить, но был тут же прерван одним из стоявших рядом шакрыловцев: «Мы сейчас свое дело сделаем, а потом вы скажете, что хотите». Батюшка стушевался и с извинением удалился. Это был, как я потом узнал, недавно присланный сюда служить русский священник, которому, видно, не успели объяснить накануне все нюансы, а он исходил из постулата, что внутри церковной ограды не должно проводиться никаких неправославных обрядов. После этого его, очевидно, просветили, и он уже у святилища не появлялся… И надо сказать, что все годы до этого эпизода и после никаких подобных противоречий не возникало. И не могло возникать по той уже причине, что глава АПЦ иерей Виссарион – сам лыхненский, многие годы неизменно посещал эти моления, как и – зачастую – первый и второй президенты республики, хотя, конечно, в самих молениях не участвовал. Словом, в республике прекрасно знают, что во взаимоотношениях православного духовенства и абхазского жречества (в Абхазии семь главных святилищ, называемых «аныха», со своими хранителями, или жрецами) во все постсоветское время не возникало никаких проблем.

Наверное, и тот священник, который благословил двух братьев на деяние, возмутившее абхазское общество, действовал из благих побуждений, вообразив себя неким миссионером, но понятия не имея об уникальной абхазской веротерпимости, как и об истории этого дерева.

Сотрудник Национальной библиотеки Республики Абхазия Темур Нанба проживает в селе Уарча и знает братьев Багателия. Кстати, сам он по вероисповеданию мусульманин, и я привык встречать в Фейсбуке его посты об исламе. Вот почему наш разговор начал с поздравления ему с сегодняшним большим мусульманским праздником Ураза-Байрам. А затем решил проверить услышанную в упомянутой частной беседе информацию, что якобы приезжий священник оказал на братьев такое впечатление, что они решили подарить ему дом в Уарче, а сами вернуться в горное село Арадзыхь, откуда их односельчане переселились после войны в Уарчу. Но, судя по реакции Темура, это оказалось чьей-то выдумкой:

«По-моему, они здесь живут, я насчет этого ничего не могу сказать. Потому что здесь отец, мать, все хозяйство… И как это они могли сделать? Так, чтобы все бросили и обратно… Да куда бы они вернулись? Там наверху уже ничего не осталось давным-давно…

– Ты знаешь вообще этих ребят?

– Хорошо – нет, но немного знаю. Село все-таки большое. Но так, знаем друг друга.

– А они чем занимаются по жизни?

– До этого случая они, как все, как обычно по-крестьянски, по хозяйству… Ничего не могу сказать плохого, нормальные ребята были».

Что касается священника, о котором речь, то Темур сказал:

«Так, видел только, может, издалека. Он же в Адзюбже, по-моему, находится. Я не знаю, просто, видите, менталитет у этих людей другой. Они как-то резко, радикально на это посмотрели. Я думаю, неприемлемо в наших условиях так действовать. Это очень грубо, очень невежественно, наломать дрова могут.

– И они, говорят, такое с другим деревом сделали…

– Да, в Илори, по-моему… Одно дерево… Вот также поступили с ним. А сейчас это уже вызвало гнев народа, народных масс. Вот эти молодые люди взяли и себе жизнь испортили. Не надо было это им делать, конечно».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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