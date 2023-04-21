CГБ Грузии сообщила об инциденте у разделительной в Карельском районе

Российские военные сегодня, 21 апреля, пытались задержать двух граждан Грузии в районе села Чвриниси Карельского района, сообщила Служба госбезопасности Грузии. Мужчины стали оказывать сопротивление, в этот момент подоспела грузинская полиция и военные покинули территорию. В настоящее время участники инцидента – граждане Грузии - дают показания в местном отделении грузинской полиции.

СГБ заявила, что «оккупирующая сторона» несет ответственность за все деструктивные действия. «Такие незаконные действия наносят серьезный ущерб хрупкой обстановке безопасности в регионе», - говорится в заявлении.

Случаи задержания жителей грузинских сел у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия носят системный характер. Разделительные линии, которые устанавливают российские военные, проходят прямо через грузинские села, деля участки, сады, кладбища, пишет агентство «Новости-Грузия».

За несколько часов до инцидента стало известно, что из цхинвальского следственного изолятора освобожден Дмитрий Мамагулашвили, житель села Двани Карельского муниципалитета, он уже передан грузинской стороне.

17 апреля Мамагулашвили вместе с односельчанами праздновал Пасху возле сельской церкви, вышел из-за стола, после чего пропал. Проволочное заграждение, возведенное со стороны югоосетинской территории, проходит прямо рядом с церковью. В Цхинвали заявили, что 32-летний мужчина был задержан «за нарушение пограничного режима».

В настоящее время в цхинвальской тюрьме остаются еще пять граждан Грузии. Вопрос об их освобождении и проблемы с перемещением местных жителей будут обсуждаться на запланированной на 27 апреля в Эргнети встрече в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты.