Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Армению с остающимися под ее контролем территориями Нагорного Карабаха. В Баку заявили, что КПП должен предотвратить незаконную перевозку оружия и живой силы. Армения, в свою очередь, обвиняет азербайджанские власти в нарушениях всех договоренностей и призывает международное сообщество вмешаться в ситуацию.

Появившийся в соединяющем Армению с Нагорным Карабахом Лачинском коридоре азербайджанский контрольно-пропускной пункт подрывает международные усилия по установлению мира в регионе. Так в Вашингтоне отреагировали на решение Баку полностью взять под контроль движение людей и грузов через коридор вопреки решению Верховного суда ООН от 22 февраля, который обязал Азербайджан обеспечить свободный проезд через Лачинский коридор. Госдепартамент призвал обе стороны возобновить мирные переговоры, отказавшись от провокаций и насильственных действий на границе. Те же тезисы повторила сегодня посол США в Армении Кристина Квин:

«Мы глубоко обеспокоены решением Азербайджана установить контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре. Мы считаем, что это контрпродуктивно для мирного процесса. Необходимо разговаривать, вырабатывать взаимосогласованные решения. И мы будем продолжать поддерживать мирный процесс, пытаться продвигать его вперед. Мы считаем любое применение насилия или любую провокационную деятельность деструктивными факторами для мирного процесса».

При этом Квин не дала ответа на то, намерен ли Вашингтон принять меры для обеспечения выполнения как решений Верховного суда ООН, так и договоренностей, достигнутых Ереваном и Баку по итогам второй карабахской войны:

«США не вводили никаких санкций против Азербайджана. И я не могу комментировать, что мы можем сделать в будущем».

В самом Баку заверяют: решение выставить КПП принято для того, чтобы пресечь «незаконную провозку живой силы, оружия и мин» на территории, оставшиеся под контролем самопровозглашенной республики. В заявлении МИД Азербайджана, в частности, говорится:

«Правительство Азербайджана, принимая во внимание продолжающееся систематическое и крупномасштабное использование дороги Лачин-Ханкенди (Степанакерт) в незаконных целях армянской стороной, вопреки Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и вытекающие из этого угрозы безопасности, приняло надлежащие меры для установления контроля в начальной точке дороги на границе между Азербайджаном и Арменией».

Коридор был заблокирован с середины декабря прошлого года гражданами Азербайджана, называющими себя «экологическими активистами». В Ереване, со своей стороны, уверяли, что протесты организованы азербайджанскими властями. Баку обвинения отвергал. Сейчас же, после появления КПП, руководство Армении уже официально обвинило Азербайджан в грубом нарушении соглашения о прекращении огня от 2020 года и обратилось к Москве как к гаранту его выполнения с требованием вернуть контроль надо коридором российским миротворцам, выдворив оттуда азербайджанских военных. На сайте армянского МИДа появилось заявление, тон которого довольно недвусмысленно намекает на попустительскую позицию Москвы:

«Мы призываем Российскую Федерацию наконец выполнить обязательство по пункту 6 Трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду Лачинского коридора, и обеспечить вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности коридора, а также призываем государства-члены ООН, имеющие мандат на сохранение международной безопасности, четко зафиксировать действия Азербайджана, подрывающие региональную безопасность, и предпринять действенные шаги по безоговорочному выполнению решения Международного суда ООН».

К слову, в упомянутом армянским внешнеполитическим ведомством решении Верховного суда ООН говорилось о нехватке в Нагорном Карабахе продуктов питания, лекарств и других жизненно важных предметов медицинского назначения, что «фактически лишило жителей этой территории жизненно важной помощи».

Что касается Москвы, то российский МИД назвал неприемлемыми любые односторонние шаги, которые бы нарушали трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Но с оговоркой: «идет ли речь о несогласованном изменении режима функционирования Лачинского коридора или о попытках его использования в целях, не отвечающих мирной повестке дня».

При этом в Москве тут же дали понять, что любая критика в адрес России в связи с невыполнением ею своих обязательств будет рассматриваться как «локальные русофобские элементы» и попытки «раскачки ситуации, в том числе путем очерняющей кампании в адрес России».

«Россия продолжает свои посреднические усилия, а главным образом усилия по выполнению всех положений трехсторонних документов, которые были подписаны двумя годами ранее. Россия продолжит работать над этим вместе и с Ереваном, и с Баку. Контакты мы продолжаем, ситуация, действительно, непростая, она требует дополнительных усилий. А главное, требует понимания упомянутыми странами безальтернативности имплементации упомянутых соглашений», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Соучредитель Центра стратегического анализа Грузии, бывший посол Тбилиси в Москве Валерий Чечелашвили считает, что для стран Южного Кавказа сегодня единственная возможность обеспечить себе реальную независимость от крупных региональных игроков заключается в том, чтобы преодолеть разногласия и решить все вопросы за столом переговоров. Тем более в условиях, когда Россия демонстрирует откровенную неспособность контролировать регион Южного Кавказа из-за неудач на украинском направлении:

«Я думаю, что поражение России в Украине неизбежно вызовет ослабление ее позиций по всему периметру ее границ. В том числе и на Южном Кавказе. Просто я сейчас не могу сказать, и никто, наверно, не сможет сказать, в какой степени будет это ослабление проявляться. И какие возможности это ослабление будет создавать по периметру российских границ, в том числе и здесь, на Южном Кавказе. И как этим ослаблением и кто лучше воспользуется. Воспользуется этим лучше Армения, Азербайджан или все мы втроем (включая Грузию). Я думаю, что лучше всего было бы, если бы мы втроем воспользовались. А как лучше всего воспользоваться втроем? Трехсторонним форматом».

Поэтому в ситуации с продолжающимся противостоянием Азербайджана и Армении Чечелашвили надеется, что Ереван найдет силы продолжить курс на окончательное урегулирование конфликта, даже путем принятия откровенно тяжелых решений. При этом эксперт считает, что во главу угла можно поставить т.н. цифровую дипломатию, если сторонам сложно оперировать термином «Нагорный Карабах». По мнению Чечелашвили, в этом отношении недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который указал на необходимость обеспечить жизнеспособность Армении, в первую очередь в рамках ее международно-признанных границ, может быть выходом из этой сложной ситуации:

«Если у нас есть разночтения по поводу территориальной целостности, надо переходить к сухому языку цифр. Правильно сделал господин премьер-министр (Никол Пашинян), который озвучил эту цифру в отношении собственной территории. Я думаю, теперь логично будет, если Азербайджан скажет: да, очень хорошо, 29 800 километров армянской территории, а у нас 86 600 километров. Но квадратные километры, если есть общие принципы понимания, квадратные километры уже можно решить на основе взаимных компромиссов. А так, да, хорошо, переведем это на язык сухих цифр, и если территория Армении 29 800, тогда территория Азербайджана 86 600. Это мы принимаем, и если мы это принимаем, то дальше начинаем разбираться, куда какой квадратный километр отойдет. В результате компромиссов, в том числе».

Впрочем, решение Азербайджана выставить КПП в Лачинском коридоре может нивелировать попытки Пашиняна, который, несмотря на свою готовность к компромиссам, не может не учитывать общественное мнение.

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