Сегодня на площадке АРСМИРА состоялся совместный брифинг республиканских политических партий «ФНЕА», «Апсны», республиканских общественных организаций «Аруаа», «АНД», «Аамта», «Ахьаца».

Председатель высшего совета «Аруаа» Темур Гулия зачитал «Требования политических партий и общественных организаций к главе государства»:

«В связи с некомпетентностью и провальной политикой во всех сферах жизнедеятельности государства, а именно:

Полное отсутствие обещанных экономических и социальных реформ. Невыполнение мер защиты граждан в разгар пандемии коранавируса. Отсутствие своевременных и скоординированных мероприятий по приобретению вакцин, повлекшее за собой коллапс в медучреждениях и смерти наших граждан. Отмена системы электронных расчетов с пенсионерами, проведенная под надуманным предлогом в разгар пандемии. Легализация деятельности по добыче криптовалют, ставшая причиной тяжелейшего энергетического кризиса, существенного ухудшения качества жизни граждан и многомиллиардных убытков государства. Продвижение поправок к закону «Об энергетике», открывающих путь к грабительской приватизации объектов энергетической отрасли. Необоснованное завышение тарифов на электроэнергию. Грубейшие технические нарушения и завышение цен при ремонте ВЛ «Ачгуара». Полное отсутствие открытости власти при принятии решений. Систематическое нарушение законов о доступе к информации и о СМИ. Продвижение внешнеполитических инициатив, способствующих изоляции нашего государства. Критическое ослабление работы по связям с соотечественниками в Турции и на Ближнем Востоке. Подписание соглашения по передаче части территории города Пицунды в собственность и под юрисдикцию иностранного государства, проведенного с грубейшими нарушениями законодательства. Продвижение законопроекта об апарт-отелях, представляющего угрозу демографическому балансу в Абхазии. Легализация торговли с Грузией, выдача разрешений на открытие магазинов беспошлинной торговли на границе с Грузией. Недостаточные и хаотичные действия руководства по укреплению обороноспособности страны. Неверная оценка военных угроз и связанных с ними приоритетов финансирования армии Отсутствие экономического роста собственного производства, экспорта, дефицит республиканского бюджета в размере более полутора миллиардов рублей.

Далее прозвучали требования к президенту о подписании указа об отставке кабинета министров Республики Абхазия и ряда других. И наконец:

«Если в течение двух недель глава государства не выполнит все наши требования и не подпишет указ об отставке антинародного кабинета министров, политические партии и общественные организации объявят дату проведения протестов в городе Сухуме».

После этого слово взял председатель РОО «АНД» Адгур Ардзинба, который, в частности, сказал:

«Это довольно жесткое заявление, но оно вызвано тем, что на протяжении трех лет власть целенаправленно и последовательно ведет антинародную политику. Национальная повестка полностью отсутствует. Вопросы демографии, вопросы здоровья нации, вопросы образования нации, вопросы развития культуры, абхазского языка, все эти вопросы и многие другие, не менее важные, отодвинуты на второй план. На повестке сегодняшнего руководства – исключительно вопросы по продвижению интересов иностранных олигархов, крупного капитала, которые пытаются завладеть лучшими территориями, ресурсами, землями Абхазии. В этой модели, которая создается на наших глазах, абхазского народа нет, нет нас с вами. И все это побуждает нас, всех вместе, стать на защиту нашего народа… Конечно, может много вопросов возникнуть и непосредственно к президенту, почему речь идет о кабинете министров. Мы думаем, прежде всего, о своем народе. Это цивилизованный путь. Ничего страшного не произойдет, если кабинет министров будет оправлен в отставку. Этот кабинет министров, который действует сегодня, уже семнадцатый по счету. Будет восемнадцатый, если не справится, будет девятнадцатый. Естественно, мы, как представители оппозиции, руководители оппозиции, не претендуем ни на какие должности, чтобы на эту тему тоже никаких спекуляций не было. Это будет сигнал от главы государства, что он поворачивается в сторону народа, что он возвращается к национальной повестке. Если этого сделано не будет, то мы будем вынуждены, как было здесь выше сказано, обратиться к народу Абхазии и здесь, в городе Сухуме, обозначить время и дату массовой акции протеста и организовать митинг».

На брифинге после этого высказались Темур Гулия и председатель партии «ФНЕА» Аслан Барциц.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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