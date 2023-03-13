Изида Чаниа

Нынешняя власть в Абхазии сузила свои функции до уровня торговли национальными ресурсами. К такому положению приводит полное отсутствие целей и задач, которые по логике вещей формируются на основе общественного запроса и экономических возможностей и должны быть напрямую связаны с вопросами внешней безопасности, взаимодействием с другими государствами, социальным и культурным развитием, достижением баланса между национальными, культурными группами. Но это теория, а на практике – если задачи не поставлены, то не из чего формировать и приоритетные направления, а это значит, что развитие государства остановлено. Все это понимают, но разорвать замкнутый круг не решаются.

Вот и общественная организация «Абхазская национальная конференция» предприняла на этой неделе еще одну попытку объяснить первоочередные обязанности руководителей государства. Автор послания доктор исторических наук Гурам Гумба констатирует, что отсутствие общей цели превратило государственную власть в средство наживы, кормушку для различных групп и кланов, которые распоряжаются административным ресурсом. Ученый считает, что в таких условиях бессмысленными становятся самые совершенные законы и указы, и видит главную задачу в выявлении и обнародовании концепции идейной консолидации общества, отвечающей сложившейся новой исторической реальности и направленной на развитие независимого и самодостаточного государства.

СМИ уже устали об этом говорить, а президент впервые услышал об этом на встрече с отдельными представителями оппозиционных сил. Так искренне изумился, что создалось впечатление, что он не местный

Гурам Гумба не ограничивается общими фразами, а представляет готовый продукт в виде тезисов о первоочередных мерах. К сожалению, уверена, что и на это предложение не будет никакой реакции. Потому как наше руководство не только не слышит, но и страдает частичной потерей памяти. Ну что говорить о концепциях, если, к примеру, президент заявляет, что ничего не знает об ипотечных кредитах, благодаря которым жители Абхазии получали жилье (до его прихода к власти). Аслана Бжания не смущает, что программа была инициирована депутатами парламента как раз в тот период, когда он был депутатом. Или вот еще глава государства ничего не слышал про антикризисный план в энергетике, который предлагали депутаты парламента шестого созыва. СМИ уже устали об этом говорить, а президент впервые услышал об этом на встрече с отдельными представителями оппозиционных сил. Так искренне изумился, что создалось впечатление, что он не местный.

Картинка становится еще белее контрастной, если посмотреть поводы, по которым проводились встречи с общественностью, чему посвящаются собрания и совещания представителей власти. После такой «экскурсии» не остается сомнений, что мы имеем дело с мошенниками во власти, которые пытаются сбагрить быстро и по дешевке (пока истинные владельцы не очухались) не принадлежащую им собственность. В это время настоящие владельцы пытаются привить шулерам государственное мышление, заставить власть работать на общественные интересы.

За три года кто только не обращался к президенту, премьеру, парламенту, прокурору и т.д., пытаясь обратить их внимание на существующие проблемы, дать советы. Представители общественных организаций формулировали цели и задачи, предлагали программы по выходу из кризиса, указывали на приоритеты, объясняли, где лежат деньги на реформы, разоблачали коррупцию и так далее, но так и не получили обратной связи.

Чего только стоит история с воровством при ремонте высоковольтной линии. Общественная организация обнаружила хищение средств, направила материалы в прокуратуру, пользователи сети уже все посчитали, выдали и стоимость материалов и оборудования, и примерный объем хищений. Пятый месяц на исходе – следствие буксует.

Или набившая оскомину пицундская дача. Печально известные координаты дачи, неверно указанные в соглашении, не смогли обнаружить несколько ведомств, через экспертизу которых прошло межгосударственное соглашение, но обнаружил рядовой айтишник за несколько минут. Общественные организации обратились в прокуратуру, потребовали… Но прокуратура не нашла в Уголовном кодексе статью, по которой можно привлечь к ответственности чиновников (по злому умыслу или по некомпетентности), подписавших ущербное для страны соглашение.

Скандал разгорелся не потому, что земля в Абхазии не продается. Оказалось, что продавец недополучил большую часть оговоренной суммы, которая, похоже, «осела» в администрации президента

Или вот из свеженького. Телеграм-каналы тиражируют инсайдерскую информацию из администрации президента о странной сделке по продаже земли в Абхазии. Судя по этой информации, российский депутат Олег Колесников купил за 250 млн рублей 20 гектаров прибрежной земли в городе Гагре. Скандал разгорелся не потому, что земля в Абхазии не продается, и даже не потому, что деньги от этой сделки не поступили в бюджет. Оказалось, что продавец недополучил большую часть оговоренной суммы, которая, похоже, «осела» в администрации президента у «высокопоставленного сотрудника», выступавшего в роли посредника. Сколько там нахлебников, понятно из таких цифровых показателей: продавец получил 80 млн из 250 млн рублей, причитавшихся ему по договоренности.

Но я не про высочайшую степень ненасытности чиновников, а про реакцию. Информация появилась на прошлой неделе в публичном пространстве, но ни руководство страны, ни депутаты парламента, ни правоохранительные органы и СГБ не проявляют даже намека на интерес к этой теме. Поэтому у меня нет иллюзий по поводу того, что глава государства, который перевел в ручной режим управления все государственные структуры, не имеет отношения к данной сделке. Кстати, сам Колесников тоже молчит.

Общественность требует – власть сопротивляется, так как не желает оглашать истинную причину кризиса в энергетике. То есть зачем-то покрывает людей, ответственных за провал в работе

За гранью приличия находится и реакция на требования общественности о создании комиссии по энергетике. Общественность требует – власть сопротивляется, так как не желает оглашать истинную причину кризиса в энергетике. То есть зачем-то покрывает людей, ответственных за провал в работе. Ах, опять пресловутая неизвестность.

Казалось бы все уже понятно и диалог надо прервать, но общественные организации, активисты продолжают искать цивилизованный выход из создавшейся ситуации – встречаются, объясняют, рекомендуют. А президент потирает руки, в его голове созрел очередной бизнес-план, и он не намерен отступать от него ни на шаг. Ведь до окончания срока его полномочий осталось два года, и это время надо использовать по максимуму, пока общественность все еще размышляет над концепцией развития и ставит перед собой недостижимую задачу – объединить всех воедино.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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