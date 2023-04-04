Сообщения о том, что, возможно, уже этой осенью Грузия получит статус кандидата в ЕС, вызвали в стране новую дискуссию. Некоторые политики и эксперты полагают, что при власти «Грузинской мечты» Грузии лучше вовсе не получать статуса. В свою очередь, в «Грузинской мечте» теперь обвиняют оппозицию в том, что она срывает евроинтеграцию.

По данным источников Радио Свобода в Брюсселе, Еврокомиссия готова рекомендовать предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС в конце 2023 года. И эта готовность сопровождается неофициальной оговоркой: в течение этого шестимесячного периода Грузия не должна отступить от курса евроинтеграции и продолжит работу над реформами.

«Я по натуре оптимист, так что надеюсь, что Грузия продвинется вперед и в конце года получит статус страны-кандидата, но, к сожалению, это зависит не от меня», – заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, комментируя информацию Радио Свобода. В ходе своей поездки в Кутаиси посол рассказал журналистам о перспективах получения Грузией статуса кандидата:

«27 государств-членов решили предоставить Грузии европейскую перспективу. Работа над исполнением 12 рекомендаций продолжается, ее результаты будут оценены в декабре, когда 27 государств обсудят последующие действия. Надеюсь, это будет положительное решение и Грузия получит статус кандидата, и это станет очередным шагом Грузии в Европу. Членство в Европейском союзе означает стабильность, мир, благополучие, высокий уровень жизни, поэтому мы работаем в этом направлении, но для этого требуется общенациональный консенсус и совместная работа всех политических сил в духе компромисса и конструктивности».

Дела с политическим консенсусом обстоят неважно. Политики Грузии по-разному трактуют звучащие из Европы сигналы. В «Грузинской мечте» продолжают одновременно использовать антизападную риторику и обещать европейское будущее. При этом в правящей партии убеждены: если бы не козни оппозиции, Грузия еще в минувшем году могла получить заветный статус.

В связи с этим некоторые оппоненты власти публично выступают против получения статуса при власти «Грузинской мечты». К примеру, Марика Микиашвили, член партии «Дроа», отреагировала на опубликованное в Twitter заявление корреспондента европейского бюро Радио Свобода Рикарда Йозвяка о том, что Грузия, скорее всего, в конце года получит статус кандидата.

По мнению политика, такое решение должно включать оговорку – статус дается народу, а не власти. В противном случае, по мнению Микиашвили, под прикрытием статуса «Грузинская мечта» будет укреплять свое авторитарное правление.

С этими доводами солидарен политолог Давид Дарчиашвили, по мнению которого складывается парадоксальная ситуация: в европейскую семью Грузия идет под руководством тех, кто напрочь отметает европейские ценности:

«Грузией сейчас управляет самая антизападная сила после обретения независимости. Я понимаю, что желанием любого грузина является скорейшее получение статуса, но есть принципы, которые нельзя нарушать, так как это породит нигилизм и насмешки над ценностями ЕС. Как вы представляете, что произойдет, если Грузия, власть которой день и ночь поливает грязью западные устои, называет их «либеральными фашистами» и «партией глобальной войны», будет предоставлен статус кандидата? Люди скажут, что «это грязная политика, они сделали это, потому что им было нужно». Но я не хочу, чтобы у нашего народа сформировалось такое отношение к Европе. Поэтому я не хочу статус до выборов. Пусть народ переизберет эту власть на ту, которая действительно разделяет эти ценности. В противном случае, «Грузинская мечта» и на выборах 2024 года получит голоса сторонников евроинтеграции, а нас даже в статусе кандидата все дальше будет уносить в сторону России».

Каха Гоголашвили, директор Центра европейских исследований Фонда Рондели, считает, что ситуация выглядит неоднозначной. На одной чаше весов весьма неоднозначное поведение власти Грузии, на другой стороне заметное возвращение ЕС к геополитическому подходу, в том числе, и в отношении стран с переходной демократией:

«В конечном счете, статус предоставляют стране, но при этом оцениваются как критерии власти, так и настроения граждан. И если со вторым компонентом у нас все в порядке – люди 9 марта доказали свое стремление к Европе, то к властям вопросы остаются. Однако сейчас наш регион находится в зоне турбулентности, где во главу угла встает вопрос геополитической целесообразности тех или иных шагов. Это не означает, что ЕС откажется от своих ценностей, это исключено, однако возможно ускоренное предоставление статуса странам, которые отстают в синхронизации законодательства или где недостаточен уровень демократических свобод. Такие случаи были в отношении стран центральной и восточной Европы, когда поначалу давали статус кандидата, а затем «подтягивали» отстающие области. В конечном счете, есть риски, что, если Грузии не дадут статус кандидата, она перейдет в орбиту России. Поэтому шансы на получение статуса весьма высоки, если, конечно, до зимы не произойдет ничего из ряда вон выходящего, к примеру, актуализация закона "Об иноагентах"».

Сегодняшние заявления власти по этому поводу были выдержаны в традиционном ключе. Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что в планы оппозиции входят завышенные требования и неполучение статуса и, как следствие – организация хаоса и беспорядков, и в итоге – свержение власти.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обвинил не только оппозицию, но и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

«Они не скрывают своего желания. Единственный интерес – использовать статус кандидата как предлог, чтобы перевернуть ситуацию в стране, – заявил журналистам политик и резюмировал. – Прогноза не будем делать, у нас есть неудачный опыт, дождемся декабря».

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