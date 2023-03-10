«Грузинская мечта» выполнила обещание и провалила во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Ее депутаты демонстративно не голосовали. Против законопроекта выступили 35 депутатов. Впрочем, наблюдатели полагают, что основные баталии впереди – партия власти уже сегодня дала это понять своими жесткими заявлениями.

Сегодняшнее голосование по законопроекту «об иноагентах» вошло в историю грузинского парламентаризма как самое скоротечное – на заседание бюро потребовалось 40 секунд, сессия длилась менее четырех минут. Большинство не позволило оппозиции зафиксировать свою точку зрения, поэтому последним оставалось лишь отметиться групповым фото у трибуны – на фоне флагов Грузии и ЕС. Большинство же бесшумно удалилось из зала.

Среди тех, кто голосовал против законопроекта, 21 депутат от оппозиции, 14 от «Силы народа» и ни одного от «Грузинской мечты». «За» голосовал депутат партии власти Дмитрий Самхарадзе (впоследствии заявил о технической ошибке). Остальные проигнорировали голосование.

Перед собравшимися у входа в парламент с поздравлениями выступила депутат партии «Лело» Анна Нацвлишвили. По ее словам, гражданское сопротивление будет продолжено до достижения Грузией кандидатского статуса.

«Главная защита от этой «русской мечты» – не (парламентские) процедуры. Главная защита – это вы, ваша бдительность. Мы не должны останавливаться, пока не сменится пророссийское правительство и у нас не будет европейской власти. Мы, политики, повинуясь вашей воле, пойдем в каждый город и село, мы будем говорить со всеми, чтобы с этого момента вместе с народом пройти путь, который приведет нас в Европу. Эта битва была успешной, потому что вы прикрывали нас. Мы будем продолжать в том же духе до тех пор, пока не будет гарантии, что мы в Европе», – отметила Нацвлишвили.

Примечательно, что, как и в прошлые дни, ведущее положение на митинге вели гражданские активисты, а не политики – некоторые участники заявили, что устали от них. К примеру, сегодня на митинге перед парламентом не дали слова лидеру «Стратегии Агмашенебели» Георгию Вашадзе.

Усталость от политиков подтвердил и декабрьский опрос NDI, где 61% опрощенных заявили, что не доверяет политикам, а доверяет лишь 31%.

Растущую роль спонтанного гражданского протеста сегодня отмечали все – как власти, так и оппозиция. По словам депутата Тамар Кордзая, политикам и впредь придется учитывать эту тенденцию.

«Если бы не самоорганизация людей, политический выбор власти был бы иным. Иванишвили и его власть увидели, что в критический момент наши граждане знают, что делать. Последние события показали, что власти исчерпали ресурс доверия населения. Конечно, нет гарантии, что они впоследствии технически протолкнут абсурдный законопроект, но то, что он обречен политически, это всем очевидно».

Тем не менее речь председателя партии Ираклия Кобахидзе изобиловала нападками на НПО. Главным достижением, по мнению политика, стало одномоментное выявление всех иностранных агентов:

«Законопроект выполнил важную работу с различных точек зрения. Все признали, что иноагентство постыдно, независимо от того, чьим бы вы агентом не являлись. Всем стало известно об НПО, которые занимаются негосударственной деятельностью, выдвигая публичные требования об отставке правительства, что несовместимо с их профилем, а также объявление легитимных выборов сфальсифицированными, нецензурной бранью в адрес церкви, пропагандой ЛГБТ, организацией провокаций возле разделительных линий – очевидно, что эти организации работают против интересов Грузии. И, наконец, главное достижение – никогда руками НПО не удастся реанимировать правление «Нацдвижения». Я благодарю всех, кто инициировал и поддержал в первом чтении этот законопроект».

Кроме прочего, по признанию главы парламентского комитета Михаила Сарджвеладзе, власти ценой небольшой уступки удалось предотвратить управляемый из-за рубежа революционный переворот.

В целом, по заверению организаторов митингов, перманентные акции протеста будут свернуты, однако гражданские активисты продолжат держать руку на пульсе. Если же власти вновь предпримут попытку столкнуть Грузию с европейского пути – последует молниеносная реакция общественности.