Вчера «Эхо Кавказа» рассказывало о брифинге представителей семи оппозиционных сил, которые огласили согласованные ими «Требования политических партий и общественных организаций к главе государства». Но вечером в тот же день состоялся еще один брифинг – другой группы представителей политических сил и общества, также весьма недовольных руководством страны.

Среди участников второго брифинга были такие известные лица, как Кан Кварчия, Леван Микаа, Гурам Гумба, Юрий Квициния и другие. В основном разговор шел на абхазском. Чтобы дать представление об этом мероприятии, приведем фрагмент заявления, зачитанного на русском заместителем руководителя молодежного крыла общественной организации «Аидгылара» Темуром Бигвава:

«Несмотря на протесты и возмущение общества, власть пытается последовательно, с завидным упорством реализовывать антигосударственную, враждебную национальным интересам повестку, ставящую под угрозу будущее абхазского народа. Мы понимаем, насколько велико разочарование людей, поскольку за последнее десятилетие ни одна власть не оправдывала наши надежды. Но то, что предлагает нынешняя власть, – это путь медленного, бесчестного и унизительного исчезновения абхазского народа. Молчание и бездействие в этом случае уже будет равносильно соучастию. В сложившейся ситуации нами принято решение объединить свои усилия в деле противодействия угрозам национальной безопасности. Принято решение ускорить проведение съезда, на котором намерены дать политическую, правовую и моральную оценку деятельности политического руководства государства. А также предложить концептуальные подходы по выходу из внутриполитического кризиса и достойного развития Республики Абхазия… В своих действиях намерены использовать все имеющиеся законные методы отстаивания своих интересов, в том числе и конституционное право на митинги, шествия и акции протеста. В данном объединении участвуют общественная организация «Абхазская национальная конференция», республиканская общественная организация «Аидгылара», общественная организация «Асаркьал», Комитет по защите суверенитета Республики Абхазия, Народная партия Абхазии, экспертный фонд “Аамта”».

Словом, можно сказать, что вчера был залп двумя оппозиционными блоками. В то же время это совпадение во времени заставило многих лишний раз задуматься, почему политическая оппозиция не едина. У наблюдателей нет единого мнения, на чем основано это разделение, высказываются разные версии. Кое-кто вспомнил, как на президентские выборы 2009 года в Абхазии политическая оппозиция решила пойти «двумя колоннами»… Но в данном случае, ответили ему, другая ситуация, до предвыборной кампании еще далеко. Кто-то говорит о межличностных отношениях, кто-то обратил внимание, что в тексте, зачитанном на втором брифинге, подвергнута критике как нынешняя, так и предыдущая властная команда…

В обществе, конечно, гораздо больше обсуждают брифинг, на котором были озвучены требования к президенту, включая отставку правительства, и дан ему на их выполнение двухнедельный срок.

Интернет-комментаторы нередко реагируют даже не на текст, а на заголовок к нему (в данном случае это было «Президенту дали срок»). И одна пользовательница обратила на себя внимание комментарием: «…хорошо бы реальный...».

Были и такие реплики:

«А, по-вашему, недовольная часть народа – это не народ?»

Но большинство попадавшихся комментариев не одобряли выдвинутые требования:

« Президенту дали срок, когда прошли выборы, вот пусть и работает до следующих выборов. Надоело: чуть что не так, – сразу ультиматумы выдвигают. Можно подумать, следующий будет идеальным»;

«А кому вы доверяете из тех, кто сидел там? Мы на грабли уже не наступаем, а танцуем на них!»;

«Как только начинается турсезон, начинаются эти «качели». Не надоело одно и то же? Бедные люди ждут это время, хотят поправить свое материальное положение, а здесь опять двадцать пять. Надоел уже этот цирк»;

«Очередное сотрясание воздуха от алчности и бессилия. Когда оппозиция бессильна, она начинает будоражить простой народ. А народ после любых переворотов, майданов и революций всегда живет хуже, чем прежде».

А вот пост московского блогера Кирилла Базилевского, у которого в Абхазии немало друзей и который часто обращается к абхазским реалиям:

«Абхазская оппозиция снова пошла на обострение. Президенту Бжания она выдвинула ультиматум в двухнедельный срок: отправить правительство Анкваба в отставку. Отменить новые тарифы на электроэнергию. Отозвать соглашение по передаче госдачи «Пицунда». Отозвать соглашение о взаимном с РФ признании судебных решений. Отказаться от продвижения законопроекта об апартаментах. Разумеется, всем очевидно, включая, и саму оппозицию, что эти требования в полном объеме не могут быть выполнены, и это заявление – как предлог для митинга. А, может быть, кто-то хочет повторить майские события 2014 года. Вот только качание автобусов в конце 2021 года власти не впечатлило, и ломать окна и двери в администрации президента теперь сложнее. Наверное, «хорошего настроения» прибавится и у тех граждан Абхазии, которые с нетерпением ждут курортного сезона. И еще интересно, как нынешняя оппозиция собирается общаться с северным стратегическим партнером по всем перечисленным вопросам, если снова придут к власти? Что-то мне подсказывает, что радикализма у них сильно поубавится, так как объяснить по-братски, что они не правы, у Москвы рычагов предостаточно».

Доктор исторических наук, профессор АГУ Валерий Бигуаа, как и многие в Абхазии, памятуя события внутриполитической борьбы в республике, воспринял митинг, о котором шла речь в требованиях оппозиции, как нечто большее, чем митинг. Ведь просто митинг по Конституции вполне позволительно провести и сегодня. Зачем же тогда давать президенту две недели на размышление? Валерий Левардович говорит:

«Ультиматум – это не решение вопроса. Это первое. Второе – вот сейчас требовать от нашего правительства, президента тем более, уйти – это, я считаю, неправильно. Это не то время, когда можно вот так поступать. Он все же нельзя сказать, что ничего не делает. Делает, безусловно. У него могут быть просчеты, как у любого человека работающего, думающего. Нет таких людей, которые не ошибаются. А есть ли у нас гарантия, что тот, кто рвется сегодня к власти, будет лучше сегодняшнего?»

Хотя прямо Валерий Бигуаа об этом не говорил, но было ясно, чего он опасается: митинг может вылиться в попытку силового отстранения президента от власти, как это было уже в Абхазии дважды. Смена же власти вполне возможна в ходе очередных президентских выборов:

«Безусловно, только на законных основаниях. У нас есть Конституция. Только по Конституции нужно работать. Силовое решение нужно исключить».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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