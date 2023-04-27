Что будет если Грузия не получит статус кандидата на вхождение в ЕС? Вопрос сегодня активно стали обсуждать в грузинском политическом спектре с подачи одного из лидеров «Нацдвижения», депутата Кобы Накопия. Он призвал оппозицию объединиться и готовиться к внеочередным парламентским выборам. Они, по мнению Накопия, обязательно состоятся, если Грузия к концу года не получит статус кандидата. Как выяснилось, такую вероятность не исключают и грузинские аналитики.

Многие в оппозиции не захотели публично обсуждать вопросы: «что будет, если Грузия не получит статус кандидата в ЕС, следует ли ожидать в этом случае внеочередных выборов и как будет действовать при таком раскладе событий оппозиция?» Причин сдержанности оппонентов власти несколько, и главным является не то, что прозападная оппозиция «боится сглазить» перспективу положительного ответа Брюсселя. Главным для многих оказалось то, кто и как поднял этот вопрос. В «Нацдвижении» призывы о досрочных выборах с привязкой к невыполнению властью 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса, активизировались с избранием нового председателя партии Левана Хабеишвили. Еще на организованном партией 9 апреля митинге он призвал «настоящую» оппозицию объединиться в этом вопросе, а тех, кто не пришел на мероприятие, назвал «самозванцами».

Видимо, потому многие оппозиционеры негативно отреагировали на предложение депутата Кобы Накопия. Накануне в интервью «Палитре Ньюс» он сказал, что, в случае отрицательного ответа Брюсселя, масштабные акции протеста и внеочередные выборы неминуемы, и что пора бы уже оппозиции об этом задуматься и объединиться. С этим в корне не согласилась лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе, попавшая, кстати, в 2020-м в парламент благодаря тому, что была в коалиционном списке «Нацдвижение» – Сила в единстве»:

«Я не согласна ни с одним моим коллегой из оппозиции, кто сегодня говорит о досрочных выборах. Или же культивирует в обществе ожидание, что у страны не будет статуса кандидата ни в коем случае. Пока еще остается время для выполнения всех пунктов, поэтому сегодня разговор о досрочных выборах считаю серьезной политической ошибкой».

Необдуманным назвали предложение о досрочных выборах в партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию». Если опереться на итоги свежих политических рейтингов от IRI, партия Гахария хотя в разы и отстает от двух главных политических сил «Грузинской мечты» (19%) и «Нацдвижение» (14%), тем не менее оказалась на третьем месте с 3%, теоретически (в отличие от других оппозиционных партий) получив шанс преодолеть избирательный барьер и оказаться в парламенте как в случае досрочных, так и плановых выборов. Последние состоятся в октябре 2024-го. Обращая внимание на то, что реформа избирательного кодекса не доведена до конца, депутат Бека Лилуашвили стал задавать уточняющие вопросы:

«Много вопросительных знаков появляется, когда мы слышим эти призывы о досрочных выборах: по какой системе они пройдут? По смешанной мажоритарно-пропорциональной или полностью пропорциональной? Но в Конституции написано, что полностью пропорциональными выборы пройдут в 2024-м, а если в этом году будут досрочные, то и в следующем году должны пройти выборы? Если встанет вопрос о досрочных выборах, это должно стать итогом большого политического соглашения, а вот так вызывать какие-то ожидания в обществе нельзя».

В «Стратегии Агмашенебели» не против такого объединения. Депутат Паата Манджгаладзе напомнил, что еще 24 марта, когда премьер-министр Ираклий Гарибашвили выступал в парламенте, он от имени своей партии заявил, что в случае отказа в статусе кандидата «Грузинская мечта» должна уйти в отставку, а значит, будут внеочередные выборы. Тем более что политика правящей силы многим не вселяет оптимизма – продолжается антизападная риторика, лидеры «Грузинской мечты» часто заявляют, что предоставление статуса – это политическое решение европейских лидеров, которое не имеет отношения к выполнению 12 пунктов или реформам в таком в виде, на котором настаивают зарубежные партнеры. «Грузинская мечта» и аффилированная с ней «Сила народа» привязывают этот вопрос к якобы попыткам Запада втянуть Грузию в войну и утверждают, что в этом им помогает «радикальная оппозиция» во главе с «Нацдвижением».

Поэтому вице-спикер Арчил Талаквадзе прокомментировал тему досрочных выборов в духе «об этом мы давно говорили, что и следовало доказать»:

«Нацдвижение» и его сателлиты делают все для того, чтобы заблокировать предоставление статуса кандидата Грузии. Они внутри страны и за рубежом активно работают над этим. Тем самым они следуют своим партийным интересам, хотят добиться внеочередных выборов и через черный ход вернуться к власти. За эти годы они уже проиграли восемь или девять выборов (в парламенте и в местные органы самоуправления). Если не желание внести смуту, зачем готовиться к внеочередным выборам, предположительно, в январе 2024-го, когда плановые в октябре 2024-го?»

Мнение о том, что во внеочередных выборах может быть заинтересована сама «Грузинская мечта», еще в начале апреля высказал в эфире «Эха Кавказа» политолог Вахтанг Дзабирадзе, который отметил неуклонное падение рейтинга партии власти, особенно после мартовских акций протеста, вызванных попыткой принять закон об иноагентах.

«По моим оценкам, «Грузинская мечта» уже готовится к внеочередным выборам. Видно, что власть не собирается выполнять 12 пунктов должным образом, что приведет к такому же кризису, какой был в марте во время принятия закона об иноагентах. С помощью внеочередных выборов «Грузинская мечта» сможет сохранить власть, она обязательно победит на них – оппозиция очень слабая и непонятная, и избирательный кодекс неизменен, и все это дает правящей силе преимущество. «Грузинская мечта» избавится от этих непопулярных лиц и попытается приобрести новую легитимацию», – говорил еще 10 апреля Вахтанг Дзабирадзе.

То, что в случае отрицательного ответа из Брюсселя в Грузии к концу года дело может дойти до внеочередных выборов, не исключает и специалист по международным отношениям, соучредитель грузинского Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе:

«Будет к концу года у Грузии статус кандидата, «Грузинская мечта» спасется как политическая сила. Нет? Тогда, я думаю, мы получим досрочные выборы из-за массовых акций протеста. 89% опрошенных IRI – за вхождение в ЕС, и это исторический максимум. Пророссийская власть больше не сможет управлять активным прозападным обществом. Ее пропаганда в стиле «а вы что, войны хотите?» и разговоры о глобальной партии войны не сработали. Единственный выход для власти – за оставшееся время сделать все, чтобы страна получила статус кандидата».

Тем не менее таких признаков готовности со стороны представителей власти пока не видно. Еврокомиссия свою оценку по выполнению 12 пунктов огласит в октябре, на это заключение будут опираться в конце года на саммите ЕС европейские лидеры, принимая окончательное решение – предоставить Грузии статус кандидата или нет?

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