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ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 130 млн евро по делу о войне 2008 года
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил компенсации, которые должна выплатить Россия Грузии по межгосударственному иску о войне 2008 года.
Решение по делу «Грузия против России (II)» Страсбургский суд объявил в январе 2021 года. Однако вопрос относительно компенсаций был рассмотрен дополнительно.
Сегодня, 28 апреля 2023 года ЕСПЧ объявил, что Москва должна выплатить Тбилиси в течение трех месяцев почти 130 млн евро. Наибольшая сумма, 115 млн евро – компенсация грузинским гражданам (как минимум 23 000 человек), которые не смогли вернуться в свои дома в Южной Осетии и Абхазии.
3 250 000 евро Россия должна выплатить Грузии в связи с убийствами гражданских лиц в «буферной зоне». Грузия заявляла о 116 случаях, однако ЕСПЧ установил, что 66 жертв погибли во время активной фазы войны, которую суд исключил из собственной юрисдикции в решении 2021 года.
2 697 500 евро – компенсации как минимум 166 пострадавшим от практики произвольных задержаний и бесчеловечного обращения с грузинским гражданским населением в подвалах МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия в Цхинвали 10-27 августа 2008 года.
640 тысяч евро – компенсации в связи со случаями пыток грузинских военнопленных югоосетинскими военными в Цхинвали 8-17 августа 2008 года.
8 240 000 евро – компенсации в связи с нематериальным ущербом для по меньшей мере 142 человек, пострадавших от отсутствия адекватного расследования российской стороной гибели гражданских во время активной фазы боевых действий.
Новость дополняется
- В 2021 году ЕСПЧ установил, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни. Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства.
- Грузинская сторона восприняла решение ЕСПЧ как собственную победу. В Тбилиси заявили: ЕСПЧ установил, что Россия осуществляет эффективный контроль над самопровозглашенными республиками Абхазией и Южной Осетией и несет ответственность за нарушения прав грузинских граждан.
Другие новости дня
В Сенате США заявили, что власти Грузии «все больше движутся к автократии»
Сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что в Грузии идет борьба между демократией и авторитаризмом и предупредила, что правительство Грузии «все больше движется к автократии».
Шахин – председатель подкомитета по сотрудничеству в области европейской и региональной безопасности, сделала заявление на заседании комитета Сената США по международным отношениям, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Одной из стран, где идет внутренняя борьба между самодержавием и авторитаризмом, является Грузия. Понятно, что народ Грузии хочет двигаться на Запад, в Европу, он хочет демократии. Сенатор Риш и я были там в 2012 году, чтобы наблюдать за выборами, когда «Грузинская мечта» пришла к власти в стране. Но сейчас мы видим, что грузинское правительство все больше и больше движется к автократии», – заявила Шахин.
Сенатор поставила вопрос о направлении в Тбилиси долгосрочной миссии наблюдения на парламентские выборы 2024 года, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Директор USAID Саманта Пауэр заявила, что программы по наблюдению за выборами на будущий год пока нет, но согласилась с тем, что в последнее время вызывают «крайнюю тревогу» нападки на гражданское общество в Грузии и попытки принятия некоторых законов.
«С другой стороны, это отступление показывает нам силу гражданского общества и граждан Грузии в реализации демократических устремлений. Я думаю, что мы должны широко направлять наблюдателей на выборы, и краткосрочные и долгосрочные миссии, потому что это реальная возможность для того, чтобы голос граждан был услышан», – сказала Пауэр.
По информации агентства «Интерпрессньюс», слова сенатора прокомментировал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он говорит, что на заседании «было три человека».
«После 2012 года у нас кардинально изменилась (в лучшую сторону – ред.) ситуация с точки зрения демократии и свободы слова. Нужно ли реализовать реформы? Да, я с вами согласен, реформы должны продолжаться. Мы приложим все усилия на этом сложнейшем пути евроинтеграции, в плане реформ, которые предстоит осуществить», — сказал Каладзе.
- За последнее время Госдеп США неоднократно выражал обеспокоенность ситуацией в Грузии. В марте было сделано несколько заявлений в связи с попыткой правящей партии принять закон об «иноагентах», под который попадали СМИ и НПО.
- В начале апреля Госдеп США впервые в истории американо-грузинских отношений ввел визовые санкции в отношении нескольких высокопоставленных судей Грузии за их причастность к масштабной коррупции.
- Правительство и правящая партия Грузии заявили, что это обвинение бездоказательно и предупредили о недопустимости вмешательства со стороны в работу судов.
Кондитера обвинили в дискредитации армии РФ за антивоенную надпись на торте
Полиция составила административный протокол по статье о дискредитации армии на жительницу Москвы Анастасию Чернышеву, которая печёт торты, украшая выпечку в цветах украинского флага или антивоенными надписями. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на защитницу Юлию Евдокимову.
Что именно стало поводом для возбуждения административного дела против Чернышевой, пока неизвестно.
Ранее полиция пришла к Чернышевой с обыском, после которого её задержали и отвезли в отделение. Защитница полагает, что причиной тому стал торт с надписями: «Нет войне».
Анастасия Чернышева уже много лет выпекает торты под брендом «Хлеб и зрелища». После начала войны России против Украины она стала украшать их пацифистскими надписями. Фотографии выпечки она публикует в инстаграме, где у неё 23 тысячи подписчиков. Часть своих доходов Чернышева переводит благотворительным организациям, при этом она отрицает, что отправляет пожертвования непосредственно ВСУ.
Административная статья о дискредитации армии была принята через восемь дней после начала войны в Украине. Она предусматривает штрафы от 30 до 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в «специальной военной операции» (так российские власти называют войну в Украине).
Дискредитацией российские суды считают распространение любых сведений о войне, отличающихся от официальной позиции Минобороны, а также антивоенные плакаты, рисунки флагов России и Украины и даже посты с пересказом сна с Владимиром Зеленским.
Премьер Грузии выступит на анти-ЛГБТ форуме в Венгрии. Реакции
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в Конференции консервативных политических действий (CPAC). Информацию подтвердили в администрации грузинского правительства.
Мероприятие, которое СМИ называют «анти-ЛГБТ конференцией», пройдет в Венгрии 4-5 мая. Главный спикер форума – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Анонс выступления грузинского премьера опубликовала будапештская консервативная организация «Центр фундаментальных прав».
«(Ираклий Гарибашвили) считает, что Грузия — консервативное общество c христианскими ценностями. Гарибашвили полагает, что активисты и политики обязаны уважать волю большинства, а подавляющее большинство грузин отвергает пропагандистское, демонстративное давление ЛГБТК», — говорится в сообщении.
Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, впервые была проведена в 1974 году. В прошлом году это мероприятие также проходило в столице Венгрии. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям – «Бог, Родина, семья».
В этом году девиз конференции – «Вместе мы сила». По информации Associated Press, в центре внимания конференции будет «кошмар либералов: международный союз национальных сил».
«Не удивлюсь, если следующее приглашение Гарибашвили получит из Северной Кореи», – говорит бывший член «Единого национального движения» Нона Мамулашвили.
«Правительство «Грузинской мечты» демонстративно и целенаправленно вредит процессу интеграции в Европейский Союз», — считает Тамта Микеладзе из «Центра социальной справедливости». Он считает неоправданным участие Гарибашвили в гомофобной, антигендерной конференции перед возможным предоставлением Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
«Ценности этого человека лучше всего видны в таких вопросах, и он, наверное, самый «темный» политик в истории Грузии. Никто не любит Виктора Орбана на Западе, и единственный человек, с которым Гарибашвили поддерживает активные отношения из ЕС, — это Виктор Орбан. Это хорошо говорит о его ценностях», — говорит Георгий Табагари из «Тбилиси прайда». Он также считает саботажем участие премьер-министра в конференции, запланированной в Будапеште.
Участие Гарибашвили в конференции прокомментировала посол Венгрии в Грузии Анна Мария Шико.
«Организаторы Консервативной конференции направили приглашение премьер-министру Гарибашвили, потому что это широкая платформа политических взглядов, это касается ценностей, которые мы разделяем», – отметила она.
Депутат Европарламента Виола фон Крамон, комментируя участие Гарибашвили в конференции, обратилась к группе политических партнеров «Грузинской мечты» в Европарламенте. «Мечта» является членом-наблюдателем Европейской социалистической партии (PES), которая представлена в Европарламенте в составе «Прогрессивного альянса социал-демократов» (S&D).
«Вы видели? Ваш партнер, грузинская партия, ведет предвыборную кампанию с крайне правым лагерем Стива Бэннона и другими в Венгрии… Вы уверены, что это правильный альянс для «прогрессивной» партии?» — написала фон Крамон в Twitter.
СМИ напоминают, что правительства Венгрии и Грузии не скрывают своих симпатий к политике друг друга. В октябре 2022 года Виктор Орбан назвал своего грузинского коллегу «великим политиком среди немногих», кто «вернулся», а Ираклий Гарибашвили отметил, что правительство Грузии во многом взяло пример с Венгрии.
ПАСЕ признала геноцидом незаконное обращение с украинскими детьми
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняла резолюцию под названием «Депортации и насильственные перемещения украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию или на временно оккупированную территорию Украины: создание условий для их безопасного возвращения, прекращение этих преступлений и наказание виновных». Об этом информирует «Голос Америки».
Перемещение украинских детей «явно планировалось и было организовано, как государственная политика». Как отмечается в резолюции, целью этой политики было «уничтожить все связи и черты их украинской идентичности».
В заявлении ПАСЕ для прессы особо подчеркивается, что документальные свидетельства о перемещении украинских детей соответствуют международному определению геноцида.
Документ ПАСЕ основан на свидетельствах, собранных в отчете делегата ПАСЕ от Португалии Пауло Писко. Депортированные дети столкнулись с процессом «русификации» посредством перевоспитания на русском языке, говорится в отчете.
Приводятся примеры, когда детям было запрещено говорить по-украински, их подвергали пропагандистской обработке, заставляли ходить на военные сборы.
В середине апреля 2023 года украинское правительство сообщило, что более 19 384 украинских детей были депортированы в Россию, а судьба еще многих тысяч до сих пор остается неясной.
Ассамблея ПАСЕ приветствовала решение Международного уголовного суда выдать ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинениям в совершении военных преступлений и призвала к их исполнению.
Президент Бразилии отказался передать боеприпасы для отправки в Украину
Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что отказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который просил его продать обратно неиспользованные снаряды для танков и СЗУ Gepard, чтобы затем передать их Украине. Он объяснил это нежеланием Бразилии «становиться стороной непонятного военного конфликта». Об этом да Силва рассказал испанскому изданию El País в большом интервью, посвященном российскому вторжению в Украину.
«Каждая сторона хочет победить, но часто в войне никому не нужен один победитель», – заявил президент Бразилии. Ранее да Силва предложил Киеву навсегда отдать Крым Москве в обмен на прекращение войны.
Лула да Силва, левый популист, с трудом избежавший с помощью своих адвокатов большого тюремного срока по обвинениям в коррупции, был президентом Бразилии с 2003 по 2011 годы – и за это время, по его словам, «успел подружиться» с российским президентом Владимиром Путиным, с которым много общался в рамках созданного Москвой союза БРИКС. Он вновь стал президентом в октябре прошлого года.
С тех пор Лула да Силва несколько раз высказывался о войне в Украине – часто завуалированно повторяя многие тезисы Кремля о причинах её начала. Недавно он ездил с официальным визитом в Пекин к председателю КНР Си Цзиньпину – со своим планом «мирного урегулирования» в Украине, подразумевающим большие территориальные и другие уступки Киева.
В Умани и Днепре в результате ракетных ударов погибли более 10 человек
Минувшей ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В городе Умань под ракетный обстрел попал жилой дом и складские помещения. По последним данным, в результате попадания российской ракеты или обломков сбитой ракеты в многоэтажный дом, погибли 10 человек, в том числе двое детей. Более 10 получили ранения. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко . Спасательные работы продолжаются. Утверждается, что 17 человек удалось спасти из-под завалов.
«В результате ракетного удара по Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок», – говорится в заявлении украинского президента Владимира Зеленского.
Умань находится в центральной Украине, далеко от линии фронта.
В Днепре в результате ночной ракетной атаки российской армии разрушен частный дом. Погибли два человека, в том числе, двухлетняя девочка. Три человека ранены, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.
Кроме того, в Днепре разрушено здание частного предприятия и до сих пор горит строительная база. По словам Лысака, военные сбили семь российских крылатых ракет.
В районе Киева были сбиты 11 ракет и два беспилотника, написал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. О пострадавших не сообщается. В результате падения обломков, в Оболонском районе Киева перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие.
По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в ходе отражения ракетного удара этой ночью украинская ПВО сбила 21 из 23 российских крылатых ракет, а также два беспилотника. Удар наносился с бомбардировщиков Ту-95 из акватории Каспийского моря.
В ночь на четверг российские войска обстреляли ракетами Николаев. По последним данным, один человек погиб, 23 – ранены. Среди пострадавших есть ребёнок. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее преступлением против человечности.
Российские власти как правило заявляют о непричастности к гибели гражданских лиц. Удары по Умани и Днепру официальная Москва пока не комментировала. Агентство РИА Новости со ссылкой на некоего Сергея Лебедева, названного «координатором подполья», утверждает, что в пятиэтажный жилой дом в Николаеве якобы попала ракета ПВО Украины, а не российская ракета. При этом он утверждает, что при ракетном ударе погибли десятки высокопоставленных офицеров. Никаких доказательств этого нет.
Грузия стала вторым поставщиком вин в Россию
Отсутствие сложностей с оплатой и простая логистика позволили Грузии стать вторым поставщиком вин в Россию, пишет «Коммерсантъ».
По информации издания, в первом квартале ввоз тихих вин из Грузии вырос на 49%, превысив отметку в 13 млн литров, что позволило Грузии потеснить Испанию и приблизиться к лидирующей Италии. Импортеры ждут, что такой тренд сохранится в долгосрочной перспективе.
Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что выход Грузии на второе место среди поставщиков вин ожидался еще в 2022 году. По его словам, у импортеров сохраняются сложности с трансграничными платежами, а с Грузией таких проблем нет.
«Коммерсантъ» отмечает, что рост доли Грузии на российском алкогольном рынке не ограничивается тихими винами. Импорт игристых из страны в первом квартале вырос примерно в 8,5 раза, до 371,99 тыс. литров, что соответствует пятому месту после Италии, Франции, Испании и Португалии. А поставки грузинских коньков и бренди увеличились год к году на 120%, до 2,66 млн литров,— это почти 60% всего импорта в категории.
По информации Национальной службы статистики Грузии, экспорт вина из страны в первом квартале 2023 года составил 56.3 млн долларов (рост 23.3%). На Россию приходится 38.04 млн долларов (67.6%). На втором месте с большим отрывом – Польша (3.15 млн долларов), на третьем – Украина (3.12 млн долларов).
США ввели санкции против ФСБ и Корпуса стражей Исламской революции
США вводят санкции против ФСБ России и разведки иранского Корпуса стражей Исламской революции за неправомерное задержание американских граждан. Санкционный список опубликован на сайте американского Минфина.
Санкции также введены в отношении четырех высокопоставленных сотрудников иранской разведки. Ограничения были введены Минфином США по решению Госдепартамента.
В конце марта в Екатеринбурге был задержан корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Суд отправил его в московское СИЗО. Российские власти заявляют, что журналиста задержали «с поличным», не поясняя, что имеется в виду. В ФСБ заявили, что Гершкович якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.
Журналист настаивает на своей невиновности. Подробности дела не известны. 18 апреля Мосгорсуд оставил Гершковича под арестом, отклонив апелляцию. Это первый случай ареста американского журналиста в России по обвинению в шпионаже со времен Холодной войны.
- Госдепартамент США признал журналиста Гершковича «неправомерно задержанным» Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника - Вашингтон ранее вносил Россию в список стран, в которых существует угроза захвата граждан США государством.
- Гершковичу грозит до 20 лет заключения. Многие эксперты предполагают, что журналиста хотят обменять на одного из граждан России, ранее арестованных по аналогичной статье в странах Запада.
У пророссийского главы Херсонской области может быть фирма в Лондоне
В Великобритании обнаружена компания, оформленная на имя назначенного Россией главы оккупированной части Херсонской области Украины Владимира Сальдо. Об этом пишет The Guardian.
По данным газеты, компания Grainholding с уставным капиталом в размере один миллиард фунтов стерлингов зарегистрирована в ноябре прошлого года – через пять месяцев после того, как Сальдо был назначен на должность Москвой.
Согласно официальному реестру, чиновник занимает должность директора, ему принадлежит половина фирмы. Второй половиной владеет гражданин Украины, киевлянин Григорий Смитюк.
Великобритания не требует подтверждения личности в момент регистрации компаний. Сальдо не вопросы журналистов не ответил. Британские власти от комментариев отказались.
С августа прошлого года Сальдо находится в санкционном списке Великобритании. Лондон считает его причастным к подрыву территориальной целостности и дестабилизации Украины.
The Guardian обращает внимание, что никаких доказательств причастности Сальдо и Grainholding в коррупции и отмывании денег нет, но тот факт, что фирма была создана пророссийским чиновником в условиях санкций, может говорить об отсутствии надлежащего надзора за британскими компаниями.
До войны России с Украиной Сальдо был мэром Херсона и депутатом херсонского горсовета. Во время войны перешел на сторону Москвы, которая назначила его руководителем оккупированной части Херсонской области. Украина обвиняет Сальдо в госизмене.
Глава МИД Польши заявил о поддержке евроатлантической интеграции Грузии
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Польша всегда была и будет сторонником евроатлантической интеграции Грузии.
Рау прибыл в Тбилиси накануне вечером и проводит встречу с первыми лицами Грузии. Он сделал заявление на пресс-конференции, совместно с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.
«Грузия и грузинское общество традиционно пользуются в Польше большой симпатией. Это симпатия, которая сформировалась в ходе борьбы за независимость наших стран, а также в ходе совместного сопротивления российскому империализму, жертвой которого сегодня является Украина, а в 2008 году - Грузия», - цитирует Рау агентство «Новости-Грузия».
Он напомнил, что президент Лех Качиньский на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году категорически потребовал предоставления Грузии MAP, а в августе этого же года возглавил группу международных друзей и приложил все усилия, чтобы остановить российскую агрессию. По его словам, Польша всегда безоговорочно поддерживала стремление грузинского общества к независимости, свободе и миру, а также суверенное «выбора модели развития, выбора альянса и интеграционного института.
Он также отметил, что приближается Вильнюсский саммит НАТО, а также момент, когда Евросоюз примет решение о предоставлении Грузии статуса кандидата.
«По всем вышеперечисленным вопросам Польша пытается найти разумное решение и оказать посильную помощь Грузии, потому что мы глубоко убеждены, что наше сотрудничество отвечает интересам Европы и свободного мира в широком смысле… Ведется очень интенсивная дипломатическая работа, в которой задействованы все партнеры, в том числе партнеры по Веймарскому треугольнику.
Недавно Грузию посетил министр иностранных дел Германии, в ближайшее время планируется визит министра иностранных дел Франции. Мой сегодняшний рабочий визит в Тбилиси является частью этой усиленной дипломатической работы. Цель моего визита – обсудить вызовы и возможности и возможные пути преодоления этих проблем, принимая во внимание нашу традиционную дружбу», – сказал глава МИД Польши.
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили поблагодарил своего польского коллегу Збигнева Рау за визит, отметив, что он произошел «в критически важное время».
«Нас объединяют не только глубокие исторические связи и давние традиции дружбы, но и общие интересы и стремления. Грузинский народ всегда будет помнить бескорыстную поддержку Польши в самый трудный период новейшей истории нашей страны…. Поддержка Польши в направлении нашей европейской и евроатлантической интеграции жизненно важна, и мы рады, что у нас есть Польша, такой сильный друг», - заявил Илья Дарчиашвили.
Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Сова»
Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста России о ликвидации правозащитного центра «Сова». Об этом сотрудники организации сообщили в телеграме. Решение будет обжаловано.
Центр занимается мониторингом проблем экстремизма в России. В 2016 году организацию признали «иностранным агентом».
О том, что российское министерство юстиции потребовало закрыть «Сова», стало известно в марте. Обращение стало результатом внеплановой проверки, проведенной ведомством в январе. Основным нарушением было признано участие «Совы» в мероприятиях или организация их вне Москвы, где центр зарегистрирован.
Перед иском Минюста в серии публикаций, в том числе на государственном телеканале Россия-24, организацию обвинили в русофобии, противодействии «традиционным ценностям» и критике законов. Глава центра Александр Верховский осенью был выведен из президентского Совета по правам человека.
По словам правозащитников, сегодня суд отказался отложить разбирательство до того момента, как Гагаринский суд Москвы рассмотрит встречный иск «Совы» к московскому управлению Минюста. Центр настаивает, что ведомство проводило проверку с нарушением закона.
Мосгорсуд также не согласился с аргументами защиты, что участие в мероприятиях вне Москвы не идет вразрез с законодательством.
Информационно-аналитический центр «Сова» основан в 2002 году сотрудниками Московской Хельсинкской группы, недавно ликвидированной судом, и информационно-исследовательского центра Панорама.
В сентябре прошлого года ликвидации «Совы» потребовало движение «Ветераны России». В ноябре Минюст начал внеплановую проверку центра.
Захарова рассказала об усилиях по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора
Со стороны российских миротворческих сил предпринимаются все необходимые усилия как на земле, так и на политическом уровне для урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора и возврата к трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она также заверила, что уже есть договоренность о проведении трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении на территории России, дата будет объявлена дополнительно.
Комментируя региональный визит министра иностранных дел Франции, Захарова сказала, что западные страны всегда заявляют о своем участии в нормализации армяно-азербайджанских отношений, но, по ее словам, их деятельность в этом направлении не является конструктивной.
По словам Захаровой, Франции не удалось сыграть роль «честного посредника».
Сегодня переговоры с главой МИД Франции провел министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Он заявил, что Ереван игнорировал призывы Баку прекратить незаконное использование Лачинской дороги, в результате чего Азербайджан решил установить контрольно-пропускной пункт для обеспечения прозрачности.
«Лачинская дорога открыта и останется открыта», – сказал Байрамов.
Ситуацию, связанную с открытием КПП в Лачинском коридоре, сегодня глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обсудил с новоназначенным командующим российскими миротворческими войсками, генерал-полковником Александром Ленцовым.
Как сообщает пресс-служба карабахского лидера, в ходе встречи были обсуждены деятельность миротворческих сил, снятие блокады Нагорного Карабаха, сохранение режима Лачинского коридора, гарантирование нормального функционирования жизненно важных инфраструктур и другие вопросы.
Грузинский лари укрепился до максимального с 2018 года уровня
Грузинский лари вновь укрепился по отношению к доллару и евро.
По информации Национального банка Грузии, курс доллара США опустился ниже отметки в 2.5 лари и составил 2.4991. Грузинская валюта укрепилась до максимального уровня за почти пять лет – с августа 2018 года.
Стоимость евро – 2.7605 лари.
Ранее сообщалось, что в течение 2022 года Грузия получила 4,37 млрд долларов денежных переводов, почти половина из которых поступила из России.
Переводы из России значительно выросли после начала войны в Украине и прибытия в Грузию российских граждан.
На этом фоне грузинский лари укрепляется, а резервы Нацбанка страны впервые превысили пять миллиардов долларов.
Страны НАТО отправили в Украину почти всю обещанную военную технику
Страны НАТО отправили в Украину более 98% обещанной военной техники. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Это означает более 1550 бронемашин, 230 танков и другое оборудование, включая огромное количество боеприпасов», – сказал Столтенберг.
Также он сообщил, что страны НАТО подготовили и оснастили более девяти украинских бронетанковых бригад.
«Это поставит Украину в сильную позицию, чтобы продолжать отвоевывать оккупированные территории», – отметил Столтенберг.
- Страны НАТО оказали помощь Украине на миллиарды долларов – военную, финансовую и гуманитарную. США уже выделили Украине более 71 миллиарда долларов, Великобритания – почти десять миллиардов, Германия – более семи. Помощь остальных стран меньше.
- Представители России не раз комментировали помощь западных стран Украине. По их мнению, поставляя оружие в Украину, НАТО «играет с огнём», и принятие подобных законов «будет иметь негативный эффект». Также Россия из-за поставок вооружения в Украину разослала нескольким странам, в том числе США, ноту с осуждением подобных действий.
Суд в Бишкеке запретил работу Киргизской службы РСЕ/РС в стране
Суд в Бишкеке в четверг вынес решение о запрете работы в Кыргызстане Киргизской службы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Ленинский районный суд киргизской столицы удовлетворил требование министерства культуры страны. Решение последовало за блокировкой сайтов Радио «Азаттык» на киргизском и русском языках в октябре прошлого года. До этого РСЕ/РС отказалось удались со своих сайтов кадры столкновений со смертельным исходом на киргизско-таджикской границе. Президент медиакорпорации Джейми Флай назвал сегодняшнее решение суда «возмутительным».
«Наша история показывала, что когда люди хотят найти путь к правдивой информации, цензурированной властями, им удаётся это сделать», – заявил Флай.
Министерство культуры утверждало, что в размещённом на сайтах медиакорпорации видеоролике односторонне изложена позиция таджикской стороны. Это обвинение ответчик отверг, руководство медиа-корпорации расценило шаг властей в Бишкеке как преследование свободных СМИ, подрывающее демократию в Кыргызстане.
«РСЕ/РС серьезно относится к своим обязательствам по сбалансированному освещению событий. Мы изучили содержание данного материала и не обнаружили никаких нарушений наших стандартов. Мы не поддадимся давлению с целью удаления сбалансированных материалов с наших сайтов, будь то со стороны Кремля или правительства Кыргызстана», – говорилось в сообщении руководства корпорации.
Адвокаты Радио Азаттык вскоре после оглашения постановления районного суда 27 апреля заявили, что обжалуют это решение. Ответчик настаивает на том, что судья не принял во внимание доводы и основания, представленные в ходе последнего заседания. Жалоба будет подана в городской суд Бишкека.
Население Грузии увеличилось за счет россиян
По информации Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), общая численность населения страны по состоянию на 1 января 2023 года составила 3 млн 736 тысяч человек. За год население Грузии увеличилось на 1.3%.
По информации Грузстата, естественная убыль населения составила 6799 человек, а положительное миграционное сальдо – 54 509.
Общее число мигрантов, приехавших в Грузию, в 2022 году составило 179 778 человек. Это на 142,9% больше показателя 2021 года. Среди них, по информации Грузстата, 62 304 гражданина России, 54 405 граждан Грузии, 20 716 граждан Украины, 13 361 гражданин Беларуси.
При этом число людей, покинувших Грузию, составило 125 269. Значительная часть эмигрантов – граждане Грузии (100 802).
В 2022 году в Грузии были зафиксированы максимальный рост населения и максимальное положительное миграционное сальдо со времени распада СССР.
Российский банк запустил валютные операции для бизнеса в грузинских лари
Российский банк «Точка» запустил валютные операции для предпринимателей в грузинских лари. Как сообщил представитель кредитной организации, грузинскую валюту можно отправить в любые банки Грузии и мира.
Отмечается, что помимо долларов, евро и рублей, которые можно отправить в некоторые грузинские банки, стали возможны платежи в лари во все банки Грузии.
«За прошлый год товарооборот между Грузией и Россией вырос на 52% по сравнению с 2021 годом. Сейчас Россия – один из основных торговых партнеров Грузии, поэтому мы запустили у себя новую валюту, которая поддержит тренд на взаимодействие между странами», – отметила представитель банка Анна Давыдова.
Как пишет ТАСС, для перевода денег в банки других стран предпринимателю нужно открыть валютный счет. Комиссия за валютный платеж будет зависеть от тарифа.
- «Точка» — российский цифровой банк без физических офисов. Он сфокусирован на «создании экосистемы сервисов для юридических лиц», ориентирован на дистанционное обслуживание предпринимателей. Банк получил лицензию Центробанка РФ в феврале текущего года.
Абхазский Кабмин утвердил выплаты семьям бойцов, погибших в Украине
Кабмин самопровозглашенной республики Абхазия установил единовременные социальные выплаты семьям добровольцев Дмитрия Торгашова и Бесика Липартия, погибших на войне в Украине.
Как пишет агентство «Апсныпресс», отцу Торгашова будет выплачено единовременное социальное пособие в размере 1 млн рублей, а отцу Липартия – 500 тысяч рублей.
Кроме того, установлены дополнительные меры социальной поддержки семье погибшего в Украине Адама Лагвилава – ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
По информации из открытых источников, с начала полномасштабного вторжения России в Украину на войне погибли уроженцы Абхазии Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр, Рамин Бахтадзе, Беслан Тапагуа, Никита Зухба, Вячеслав Новицкий, Адам Лагвилава, Нодар Абиджба и Дмитрий Цвижба. Все они воевали на стороне России.
Кроме того, среди погибших на войне есть и грузинские беженцы, которые покинули родные дома во время войны в Абхазии, а после начала российского вторжения воевали на стороне Украины.
Российские активисты требуют лишить гражданства РФ Тамару Гвердцители
Российские активисты потребовали лишить гражданства РФ народную артистку страну, певицу грузинского происхождения Тамару Гвердцители. Как сообщает Telegram-канал Mash, обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру направили члены движения «Отцы России».
Общественники потребовали аннулировать гражданство Гвердцители, которое она получила более 20 лет назад – в 2000 году. Активисты недовольны тем, что после широкомасштабного российского вторжения в Украину певица «мягко говоря, поступает некрасиво». Она отменила турне по российским городам, но отправилась с гастролями в Соединенные Штаты.
«После начала СВО отменила тур по РФ, потом творчески замолчала и уехала за бугор. А теперь, втихую ото всех, собралась колесить по США и радовать эмигрантов песнями на русском языке», — передает Mash.
61-летняя звезда выступит в Нью-Йорке, Филадельфии, Майами, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Денвере и Чикаго. Стоимость билетов достигает 125 долларов.
«Но приезжать в Россию Тамара Михайловна пока отказывается. Компромисс – Турция, если заказчик уговорит. Свободна она строго с июня, потому что в мае, по ее словам, решает проблемы со здоровьем», — сообщил Telegram-канал.
Директор певицы Сергей Пудовкин в комментарии изданию «Абзац» назвал требование российских активистов «откровенным идиотизмом».
«Мне кажется, на глупости не нужно обращать внимание. На идиотизм откровенный ни внимания, ни реакции, ни тем более комментариев давать не надо», – сказал он.
Общественное движение «Отцы России» было создано при помощи бывшего детского Омбудсмена Анны Кузнецовой в 2021 году. Активисты занимаются вопросами наставничества и воспитания, оказанием адресной помощи семьям, пишет СОВА.
На севере Польши упала авиационная ракета или беспилотник
На севере Польши обнаружены фрагменты неопознанного «военного объекта воздушного базирования», предположительно, с надписями на русском языке. Речь может идти о авиационной ракете или ракете из польского зенитного комплекса. Лес, куда упал объект, охраняется военной полицией.
О падении неизвестного объекта у деревни Замосць в 15 километрах от Быдгоща стало известно в среду, 26 апреля. Тогда местные службы и военные не стали комментировать ситуацию «Газете Выборча». Местный житель сообщил изданию, что с неба упала ракета или беспилотник.
Вечером в среду на место прибыли сапёры и полиция, сообщает Onet.pl. Радиостанция RMF FM сообщает, что упасть могла ракета длиной несколько метров, такая же состоит на вооружении польской армии. Станция сообщает, что ракета могла быть выпущена из польского комплекса ПВО во время учений. Министерство обороны Польши сообщило в твиттере, что ситуация не угрожает местным жителям.
В Мелитополе убит назначенный Россией полицейский
Рано утром в контролируемом Россией Мелитополе Запорожской области в результате взрыва погиб начальник районного отдела полиции. Об этом сообщает мэр города Иван Фёдоров и назначенная Россией городская администрация.
Взрыв произошёл в центре города, у подъезда жилого многоквартирного дома. Фёдоров назвал имя погибшего – Александр Мищенко. По его данным, до российского вторжения Мищенко был начальником Приазовского отдела городской полиции. После захвата города он остался на своей должности.
Российская администрация Мелитополя сообщает, что в результате взрыва пострадали двое полицейских. Их госпитализировали. Позже один из них умер в больнице.
- Российские войска захватили Мелитополь в марте 2022 года. В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении Запорожской области к России. Это решение не признано подавляющим большинством стран мира. В марте 2023 года Россия назначила Мелитополь столицей оккупированной Запорожской области.
- В Мелитополе регулярно происходят диверсии и покушения на российское руководство или сотрудничающих с ним местных жителей.
Сотрудники грузинской авиакомпании вернулись на родину из Судана
Эвакуированные из охваченного боями Судана сотрудники грузинской авиакомпании Geo Sky вернулись в Тбилиси. Ранее они смогли добраться до столицы Египта – Каира.
В Судане находились 33 гражданина Грузии – пилоты, бортпроводники и инженеры двух авиакомпаний из Грузии. Сотрудники MyWay Airlines вернутся в Тбилиси завтра, 28 апреля.
«Эхо Кавказа» писало, что в Судане, предположительно, сгорел самолет авиакомпании Myway Airlines. Грузинская сторона пока не может перепроверить эту информацию. Никто из сотрудников авиакомпании не пострадал.
Между Грузией и Данией возобновится прямое авиасообщение
С 1 декабря 2023 года возобновится прямое авиасообщение между Грузией и Данией. Рейсы из Кутаиси в Копенгаген будет выполнять Wizz Air.
Венгерская бюджетная авиакомпания начала полеты из Грузии в Данию в 2019 году, однако авиасообщение было прекращено из-за пандемии коронавируса.
Сегодня, 27 апреля представители авиакомпании сообщили, что Wizz Air добавит четвертый самолет (AIRBUS 321neo) на базу в международный аэропорт Кутаиси.
Кроме Копенгагена, на сайте с июня 2023 года анонсированы прямые рейсы в Мадрид, Брюссель, Познань, Франкфурт и Гамбург. Об их начале Wizz Air объявила несколько месяцев назад.
Анкара опровергла сообщения о плохом здоровье Эрдогана
Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг информацию, что президент Реджеп Тайип Эрдоган испытывает проблемы со здоровьем.
«Мы категорически отвергаем подобные необоснованные заявления относительно здоровья президента Эрдогана», – написал он на своей странице в Twitter вечером в среду, 26 апреля. Алтун отметил, что Эрдоган примет участие в церемонии открытия АЭС «Аккую», которая состоится 27 апреля, в онлайн-формате, передает DW.
Менее чем за три недели до выборов в Турции Эрдоган отменил ряд мероприятий в рамках предвыборной кампании.
«По совету врачей сегодня я буду отдыхать дома», – написал он в Twitter в среду.
Эрдоган сообщил, что вместо него в предвыборных митингах, запланированных на этот день в Кырыккале, Сивасе и Йозгате, примет участие вице-президент Турции Фуат Октай.
«С завтрашнего дня мы надеемся продолжить работу», – добавил президент Турции.
Позднее заместитель председателя правящей в стране Партии справедливости и развития Эркан Кандемир в Twitter написал, что Эрдоган не будет лично присутствовать на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую», вместо этого он примет участие в мероприятии в онлайн-формате. Запланированный на четверг предвыборный митинг в Мерсине, где расположена АЭС, «перенесен на более позднюю дату», сообщил Кандемир.
Кроме того, по данным СМИ, отменено интервью Эрдогана, которое он должен был дать 27 апреля четырем турецким телеканалам.
Вечером 25 апреля Эрдогану стало плохо во время интервью местному телеканалу, которое транслировалось в прямом эфире. Трансляция была прервана, а после ее возобновления президент извинился перед зрителями, объяснив произошедшее «желудочным гриппом» и большой нагрузкой из-за предвыборной кампании. Впоследствии ряд СМИ сообщили, что у Эрдогана якобы случился инфаркт миокарда и он был госпитализирован.
- 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Конкуренцию 69-летнему Эрдогану, который намерен переизбраться на очередной срок, составляет 74-летний Кемаль Кылычдароглу – единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса», лидер Народно-республиканской партии.
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