ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 130 млн евро по делу о войне 2008 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил компенсации, которые должна выплатить Россия Грузии по межгосударственному иску о войне 2008 года.

Решение по делу «Грузия против России (II)» Страсбургский суд объявил в январе 2021 года. Однако вопрос относительно компенсаций был рассмотрен дополнительно.

Сегодня, 28 апреля 2023 года ЕСПЧ объявил, что Москва должна выплатить Тбилиси в течение трех месяцев почти 130 млн евро. Наибольшая сумма, 115 млн евро – компенсация грузинским гражданам (как минимум 23 000 человек), которые не смогли вернуться в свои дома в Южной Осетии и Абхазии.

3 250 000 евро Россия должна выплатить Грузии в связи с убийствами гражданских лиц в «буферной зоне». Грузия заявляла о 116 случаях, однако ЕСПЧ установил, что 66 жертв погибли во время активной фазы войны, которую суд исключил из собственной юрисдикции в решении 2021 года.

2 697 500 евро – компенсации как минимум 166 пострадавшим от практики произвольных задержаний и бесчеловечного обращения с грузинским гражданским населением в подвалах МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия в Цхинвали 10-27 августа 2008 года.

640 тысяч евро – компенсации в связи со случаями пыток грузинских военнопленных югоосетинскими военными в Цхинвали 8-17 августа 2008 года.

8 240 000 евро – компенсации в связи с нематериальным ущербом для по меньшей мере 142 человек, пострадавших от отсутствия адекватного расследования российской стороной гибели гражданских во время активной фазы боевых действий.

Новость дополняется

В 2021 году ЕСПЧ установил, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни. Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).

При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства.

Грузинская сторона восприняла решение ЕСПЧ как собственную победу. В Тбилиси заявили: ЕСПЧ установил, что Россия осуществляет эффективный контроль над самопровозглашенными республиками Абхазией и Южной Осетией и несет ответственность за нарушения прав грузинских граждан.

Россия в марте прошлого года была исключена из Совета Европы в связи с её агрессией против Украины. 16 сентября она официально перестала быть страной-участницей Европейской конвенции по правам человека. Однако Совет Европы подчёркивает, что она обязана исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные по делам, принятым судом к рассмотрению до 16 сентября 2022 года. Москва, однако, в марте прошлого года перестала как исполнять решения ЕСПЧ, так и отчитываться об их исполнении.