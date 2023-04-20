Европейский суд по правам человека переходит к рассмотрению по существу четвертой межгосударственной жалобы Грузии против России. Иск касается «предполагаемого ухудшения ситуации с правами человека вдоль административной границы между территорией, контролируемой правительством Грузии, и Абхазией и Южной Осетией». В документе также идет речь и о гибели граждан Грузии – Давида Башарули, Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория. «Эхо Кавказа» поговорило с экс-министром по примирению и гражданскому равноправию Паатой Закареишвили о том, что эта жалоба значит для Грузии.

– Чем важна для Грузии эта жалоба и чего государство может добиться в случае победы в ЕСПЧ?

– Это для Грузии означает то, что там, на территориях Абхазии и Южной Осетии, в самом деле довольно тяжелая ситуация с правами человека. Сейчас, на днях произошло ужасное убийство, абсолютно без оснований убили одного человека. То есть там (в Южной Осетии) криминал задействован полностью, и никакие силы не могут его остановить. Такое рассмотрение дел на международном уровне покажет, насколько тяжелая ситуация в этом плане как в Абхазии, так и в Южной Осетии, особенно там (в Южной Осетии), поскольку ситуация там более тяжелая. Международное сообщество еще больше узнает (о положении) на территориях, находящихся под эффективным контролем России. И Гаагский суд и Страсбургский однозначно подтвердили, что ответственность за политику и действия правоохранительных органов, – все находится под контролем РФ.

Все нарушения прав человека, которые происходят на этих территориях, – это, конечно, ответственность России

Договоры, которые противоречат законодательству Грузии, которые подписываются между Сухуми и Москвой или Цхинвали и Москвой, четко показывают, что всю ответственность на себя берет Россия. Соответственно, все нарушения прав человека, которые происходят на этих территориях, – это, конечно, ответственность России. Это будет очень важно и на фоне вторжения в Украину, (решение ЕСПЧ) еще больше подтвердит, что это российская имперская политика, которую она не может проводить кроме как с помощью крови, криминала и коррупции. Это станет дополнительным доказательством для международного сообщества, которое и так уже не сомневается в том, кем является Россия, даже для тех, кто еще в чем-то сомневался в 2008 или в 2014 году. Это дополнительные аргументы для международного сообщества о том, как работать с Россией.

– Однако с прошлого года Россия перестала исполнять решения ЕСПЧ и отчитываться об этом, так что ждать каких-то изменений в случае с Грузией не стоит, наверное?

Рано или поздно, когда-нибудь, даст бог, Россия станет демократическим государством, и тогда эти дела могут быть востребованы

– Конечно, это мнение существует. Есть еще и дополнительные аргументы – Россия недемократическая страна, (страна), которая не собирается выполнять международное право, таких аргументов много. Все это (решения международных судов) собирается в один «кейс» против России, который показывает, что РФ, скажем так, недружелюбная, недемократическая, нерукопожатная страна, и это дополнительный месседж мировому сообществу, которое как-то хочет разобраться с Россией. Во-вторых, скажем, решения суда уже лежат на столе… Рано или поздно, когда-нибудь, даст бог, Россия станет демократическим государством, и тогда эти дела могут быть востребованы. Можно потребовать: вот, пожалуйста, твои обязательства перед международными судами, выполняй эти решения. Конечно, для многих людей это уже будет поздно, я имею в виду убитых Татунашвили, Отхозория, Башарули, но их семьям это поможет получить хоть какую-то компенсацию, хотя бы моральное удовлетворение за несправедливое отношение к членам их семей, (это покажет), что все-таки восторжествовала справедливость. В любом случае, эти решения нужны, они обязательно рано или поздно заработают.

– Можно сказать, что наказания убийц Давида Башарули, Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория в ближайшее время ждать не стоит?

– Эти дела закрыты как на территории Абхазии, так и на территории Южной Осетии. То, что они считали нужным сделать, – сделали, и сейчас никакие действия не предпринимаются. Для нас это открыто. Вы, вот, журналисты, постоянно задаете вопрос: что происходит? Но на самом деле в Цхинвали и Сухуми считают эти дела закрытыми и не собираются к ним возвращаться.

– Что касается в целом положения в сфере прав человека на неподконтрольных официальному Тбилиси территориях, какова сегодняшняя ситуация?

В Абхазии т.н. власти максимально считаются с позициями Уполномоченного по правам человека. В Южной Осетии ничего подобного не происходит

– В Абхазии, например, сейчас переизбрали Народного защитника, там, более или менее, еще следят за правами человека. Надеюсь, что эта уполномоченная по правам человека будет так же принципиальна, как Асида Шакрыл. Но в Южной Осетии никто не занимается этими вопросами. Только общество выходит на улицы, как раз по последнему убийству, только общество выходит. Некому защищать права человека на институциональном уровне. В этом большая разница между Абхазией и Южной Осетией. Но я не сказал бы, что что-то ухудшается, там всегда была тяжелая ситуация. Власти не заинтересованы и не мотивированы защищать права человека. Никто на институциональном, превентивном уровнях не борется против нарушений, особенно в Южной Осетии. В Абхазии, что мы не имеем права не замечать, они (уполномоченные) как-то стараются привлечь внимание к защите прав человека, и т.н. власти максимально считаются с позициями Уполномоченного по правам человека в Абхазии. В Южной Осетии ничего подобного не происходит.

– Если в Абхазии все же более ответственно подходят к этому вопросу, то почему не выдают Грузии убийцу Гиги Отхозория? Грузинская сторона установила его личность, и, более того, он объявлен в международный розыск по Красному циркуляру.

У них были претензии, что грузинская сторона не сотрудничала, а материалов, находящихся в их руках, недостаточно. Они ищут поводы и причины закрыть дело и находят их

– Я уверен, что убийцу Гиги Отхозория задержат, как только он пересечет границу РФ (выйдет за ее пределы), как мне известно, он не покидает территорию России или находится на территории Абхазии, я не слежу за его передвижениями. Но вряд ли он попытается попасть на территорию Турции, к примеру, или даже Армении. Думаю, и там и там местные пограничники будут вынуждены отреагировать на запрос Интерпола. Мы видим, как Россия ведет себя – демонстративно нарушает международное право, почему же она будет арестовывать его? То есть со стороны РФ мы не можем ждать каких-то правовых шагов. В Абхазии же он как бы под защитой законных актов, которые действуют на этой территории. Что касается их аргументов, почему закрыто дело, они есть. Насколько обоснованные – это другой вопрос, но они считают, что грузинская сторона не передала им все судебные решения, принятые на основании расследования, проведенного на (контролируемой официальным Тбилиси) территории Грузии. Например, гильзу (от пули, которой был убит Отхозория), не передали, и они (абхазская сторона) считают, что без нее невозможно доказать, что этот человек стрелял из этого оружия. Переданные материалы были закрашены, там не видно фамилий, и они не понимают, о ком идет речь, кто свидетель, с кем можно провести дополнительное расследование. То есть у них были претензии, что грузинская сторона не сотрудничала, а материалов, находящихся в их руках, недостаточно. У них нет оригинальных видеоматериалов, видели только то, что было опубликовано в интернете. Они ищут поводы и причины закрыть дело и находят их.

– А почему грузинская сторона отказалась от сотрудничества?

Если есть желание что-то делать, сотрудничать, всегда можно найти такой формат, который не подвергнет под сомнение государственный суверенитет, легитимность и т.д.

– Мне кажется, потому что грузинская сторона не считает абхазскую прокуратуру и судебные органы легитимными. Соответственно, считает, что сотрудничество с ними – это какое-то косвенное признание. Это мое мнение, у меня нет ответа на ваш вопрос, но есть свое соображение. Но можно было бы тогда создать формат гальских встреч, как есть в Эргнети. В таких вещах можно выйти их положения, это оговорка и не повод для отказа в работе. Можно передать это (материалы дела) сопредседателям женевских встреч, к примеру. Если есть желание что-то делать, сотрудничать, всегда можно найти такой формат, который не подвергнет под сомнение государственный суверенитет, легитимность и т.д. Я говорю не понаслышке, сам участвовал в таких процессах много лет. Мне кажется, просто не хотели передавать, потому что если бы хотели, то передали бы через ООН, например, ООН не признает Абхазию. Это абсолютно нормальные явления во всех конфликтах: на Кипре так работали и в Косово. Везде можно найти варианты, как можно избежать опасности для статуса легитимности, когда стороны конфликта сотрудничают друг с другом.

Подписывайтесь на нас в соцсетях