В Абхазии уже три десятилетия за потребленную электроэнергию платит лишь 30-40% физических лиц. И мер воздействия на них, по сути, не было. Но сейчас, как рассказал «Эху Кавказа» начальник «Энергосбыта» республики Алхас Чанба, начались и автоматические отключения электроэнергии за неуплату.

Позавчера на фейсбучной ленте встретился необычный пост. Первая его часть представляла собой коллективное обращение группы жителей сухумской улицы Чанба в РУП «Черноморэнерго» и СУЭС (Сухумское управление электрических сетей):

«Дорогие наши «черноморэнерговцы» и «суэсовцы»! Вчера услышали на рынке, что 27 апреля будете адресно отключать электричество тем, у кого висит неуплата, то есть долги. Может, это всего лишь слух, «сказала-мазала», однако мы занервничали, потому что накопился долг, не справляемся оплатить вовремя каждый месяц, не получается. Расходов очень много: на больничку, на лекарства, они все дорогие, вот и не хватило денег. Думали: начнется сезон, будем понемногу гасить долги за свет. Поэтому вынуждены просить вас, если есть такая возможность: пожалуйста, очень просим не отключать 27, дайте нам время пару месяцев, где-нибудь найдем и заплатим частями. Понимаете, если выключите нас, считайте – пропали мы. Или надо было вам объявить за два-три месяца по телевизору, что так и так, должников будем отключать с такого времени, приготовьтесь, заплатите долги. Разве мы не понимаем, что за все надо платить? Мы же не отказываемся. Как только появится возможность, все погасим. Хорошо, будем рано ложиться спать, телевизор не будем смотреть, а как приготовить покушать, где положить продукты, если холодильник отключен, как стирать, а у нас дети, внуки, у кого-то больные старшие… Мы не политики, не оппозиция, майнинг не имеем, простые обычные люди, не привыкли жаловаться. Очень просим войти в наше положение, в противном случае, если отключите, надолго останемся без света, потому что сразу найти деньги и заплатить долг нет возможности. Дай бог, чтобы услышанное на рынке оказалось просто слухом».

Вторая часть поста представляла собой послесловие от пользователя Нестора Абазгова:

«P.S. Уважаемые сотрудники РУП «Черноморэнерго» и СУЭС! Скорее всего, имеет место быть обычному «базарному приколу», может, даже неумной шутке, слуху, но люди всерьез обеспокоены проблемой. К нам, админам «Абхазия Ньюс», обратился один из участников группы с просьбой помочь опубликовать в интернете данное письмо-обращение, чтобы вы быстрее услышали и отреагировали на просьбу. Оригинал письма на двух страницах с подписями, с ФИО пяти человек. Не стал размещать скрин, да и почерк от руки местами неразборчив, к тому же я прилично сократил текст! Осталось закинуть в пару групп. Тем самым я выполнил просьбу участника, теперь дело за вами. Кстати, заглядывал на сайт РУПа, никаких уведомлений о планируемом отключении за неуплату не нашел! Скорее, обычный неподтвержденный слух, но, на всякий случай, чтобы вам быть в курсе о тревогах граждан. Удачи!»

Мы не раз в последние годы обращались за комментариями к начальнику Управления сбыта электроэнергии «Черноморэнерго» Алхасу Чанба. Ну, а теперь, как говорится, сам бог велел это сделать с учетом того, что улица, на которой живут авторы жалобного обращения, названа в честь его знаменитого однофамильца – абхазского государственного деятеля и драматурга Самсона Чанба. Алхас сказал, что это отнюдь не «базарный прикол»:

«Да, это на том участке, где установлены новые приборы учета автоматизированные, которые отключают за неуплату потребленной электроэнергии.

– Ну, а, скажите, было какое-то предупреждение об этом?

– Конечно. Наши контролеры, когда делают обход, предупреждают, что за неуплату будут отключения, это уже давно практикуется.

– Ну, а были такие отключения уже?

– Конечно! По Сухуму идут уже такие отключения».

Что сказать про слезную просьбу группы абонентов с улицы Чанба не отключать их за неуплату? Их объяснения понятны, люди вызывают сочувствие. Но понятно и другое: они привыкли жить в обстановке, когда за неуплату электроэнергии ничего не было, а вот за оплату мобильной связи им приходится платить авансом. (Вряд ли у кого-то из пятерых авторов письма нет сотового телефона.) А вот теперь с бездушной автоматикой «по-братски» не договоришься.

Безусловно, начавшееся с 1 июля прошлого года поэтапное повышение энерготарифов не могло не сказаться болезненно на настроениях плательщиков, что и подтверждается приведенным письмом. Поэтому закономерен был следующий мой вопрос:

«396 миллионов рублей собрали в Абхазии за электроэнергию в 2021 году, как вы говорили на одной пресс-конференции. А в 2022-м сколько получилось?

– 552 миллиона с чем-то.

– Значит, повысилась собираемость. Ну, значит, если учесть инфляцию, то, может быть, и не очень…

– Да, да, но роль сыграло и повышение тарифов.

– Я как понимаю, юридические лица как платили, так и платят, то есть практически стопроцентно.

– Да, да, совершенно верно. И юрлица сейчас платят по тарифу два рубля за киловатт-час.

– А вот среди физических лиц, говорят, снизился процент плательщиков?

– Да, в какой-то степени наблюдается спад. Но тут надо учитывать и то, что был зимний период. В зимний период платежеспособность населения у нас обычно падает. А в летний период ситуация у нас будет, конечно, меняться к лучшему. Понятно еще, что, когда люди годами не платят, там суммы набираются. Поэтому мы всегда призываем не накапливать долги, а по возможности оплачивать хоть какую-то часть. А разом потом это сложно сделать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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