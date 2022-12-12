Политика повышения тарифов на электроэнергию в Абхазии вызывает много вопросов не только у граждан, но и у экспертов. Заверения властей, что Абхазия не может сама решить проблемы отрасли и ее необходимо продать иностранному инвестору, также не убеждают специалистов. В разговоре с «Эхом Кавказа» экономист Ахра Аристава выразил уверенность, что при условии установки приборов учета и решения проблемы собираемости платежей граждане вполне способны содержать передающие линии при бесплатной генерации.

Абхазия живет в режиме веерных отключений. Электроэнергию отключают на четыре часа в сутки, два часа днем и два – ночью. В некоторых районах отключение света сопровождается еще и отключением воды, потому что перестают работать насосы. Холодов пока нет, и осень была теплая. Что будет, когда температура воздуха существенно снизится, понятно. Малые, старые и все остальные будут мерзнуть и поминать недобрыми словами президента, премьера, руководство «Черноморэнерго».

Решение правительства о легализации майнинга обрушило энергетику: потребление взлетело на миллиард кВт/час в год, превысив все возможности ИнгурГЭС и абхазский лимит. Не справившись с установкой приборов учета и решением проблемы собираемости платежей за электроэнергию, правительство пошло по самому простому пути: увеличило тариф в два раза и уже объявило гражданам, что с января следующего года повышенный тариф еще раз удвоится.

Научный сотрудник Института экономики и права экономист Ахра Аристава считает, что у действующей власти нет никаких обоснований для нового повышения тарифа:

«Те объяснения, которые дает власть, неубедительны. Ссылка на то, что нужны 20 млрд рублей в течение 10 лет, и ссылка на российскую экспертизу, которая показала, что от полутора до двух миллиардов рублей надо вкладывать в энергетику каждый год, все это никак не бьется с той тарифной политикой, которую ведет правительство Республики Абхазия. И экспертное сообщество, и депутаты шестого созыва разбили все эти объяснения действующего правительства тем, что достаточно держать тариф в районе одного рубля для населения и полутора рублей для участников экономической деятельности, и при условии установки счетчиков необходимая сумма для инвестиций будет собрана. Те риски, которые мы получим, экономика получит, граждане получат от этой шоковой терапии – это крайне рискованная политика правительства, и гражданам она абсолютно непонятна».

Повышение тарифов приводит к росту цен на многие виды продукции и наносит удар по бизнесу, однако правительство не дает прогнозы и не озвучивает риски, считает эксперт:

«Тариф за полгода поднялся более чем в три раза. Конечно, это ударит и по кошельку простого гражданина, и по экономике, и по бизнесу, отразится на стоимости производимой продукции и даже импортной продукции, которая требует хранения в холодильных и морозильных установках, потому что они потребляют большое количество электроэнергии. Поднимется цена и на такую энергоемкую продукцию, как, например, выпечка хлеба и тот же общепит, где установлены электропечи. Все это приведет к уменьшению прибыли, падению устойчивости бизнеса, и, скорее всего, я предвижу, что будут и банкротства. Это ударит по производителям и по отелям, но все эти риски абсолютно не спрогнозированы, нет никакой экспертизы, по крайней мере, ничего не было озвучено кабинетом министров Республики Абхазия».

Двукратное увеличение тарифа на электроэнергию не дало вообще никакого результата, уверен Ахра Аристава, но этот факт не смущает правительство, оно не пересматривает свое решение и планирует новое повышение:

«Повышение тарифов, по крайней мере, со стороны, никак не повлияло на улучшение работы госкомпании «Черноморэнерго». Компания не стала прозрачной, не стала понятной, не стала публично озвучивать планы, неизвестно, как она будет распоряжаться теми доходами, которые они планировали получить от повышения тарифов в разы? Второй момент, недавно была озвучена предварительная информация одним из сотрудников «Черноморэнерго», что было собрано примерно 390 млн рублей. Это говорит о том, что тариф вырос более чем в два раза с 40 коп до 90 коп, а собранная сумма дала эффект в районе 12-14%. Но при этом непонятно, что дало этот рост, потому что нет разбивки и детализации. Эта сумма сложилась за счет того, что граждан усиленно пугали тем, что если они не заплатят долги, эти долги будут пересчитаны по-новому тарифу и многие граждане закрывали долги? Или это эффект от повышения цен? Улучшения работы тоже никакой нет, веерные отключения как были, так и есть, аварии есть. Единственно положительное, что можно сказать, что они устанавливают счетчики. И там, где они установили счетчики, энергопотребление упало на 30-35%. Это очень хорошие новости и очень хороший эффект».

Абхазия почти тридцать лет получает электроэнергию благодаря ИнгурГЭС, но ничего не платит за генерацию, на что тогда правительство планирует направлять дополнительные средства, которые могут появиться в результате повышения тарифов? Ахра Аристава пояснил:

«Вы правильно обратили внимание на то, что за производство электроэнергии граждане Абхазии не платят. То есть электроэнергия с ИнгурГЭС отпускается потребителю бесплатно, речь идет только о доставке. И, естественно, все недоумевают, почему такие тарифы? Те же экономисты или депутаты шестого созыва, которые просто берут калькулятор и считают, видят, что необходимую сумму для устойчивой работы госкомпании «Черноморэнерго» в 2 млрд рублей можно собрать, для этого не надо повышать тарифы до двух рублей и до трех рублей. Это является абсолютно нелогичным. Естественно, возникают подозрения, кому это выгодно? Мы слышим об инвесторах, мы слышим, что мы не можем решить проблему самостоятельно, что мы должны с чем-то расстаться, что-то продать, это никак не бьется с теми выкладками, которые показывают, что наши граждане вполне способны содержать ту энергетическую инфраструктуру, которая на сегодняшний день принадлежит гражданам. Если гражданин оплачивает не произведенную, а именно поставленную ему электроэнергию, естественно, он хочет знать, как тратятся эти деньги, какие планы у компании? То есть, надо поменять имидж компании. Если это все будет обеспечено, я уверен в том, что и счетчики будут установлены, и граждане своевременно будут оплачивать и не будет никакой необходимости привлекать инвесторов и отчуждать собственность у граждан Республики Абхазии».

По информации, предоставленной пресс-службой РУП «Черноморэнерго», в 2022 году за счет компании было закуплено и установлено 2500 приборов учета, недавно в Абхазию доставили еще 8050 приборов учета, приобретенных за счет бюджетных средств. Из этого количества уже установлено еще 1000. Речь идет о так называемых «умных счетчиках» централизованной системы «АСКУЭ» (Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии). Установка производится за счет госкомпании «Черноморэнерго» и бесплатно для потребителей. Напомним, что всего в Абхазии необходимо установить 83 тысячи приборов учета.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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