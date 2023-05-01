К 2025 году Абхазия должна будет самостоятельно выплачивать заработную плату бюджетникам, не надеясь на финансовую помощь России. По расчетам экономиста Ахры Аристава, бюджету потребуются дополнительные три миллиарда рублей в год. В интервью «Эху Кавказа» он анализирует текущие показатели и размышляет о том, где правительство собирается изыскивать средства, если экономика не развивается?

– Ахра, вы опубликовали пост, в котором привлекли внимание к тому факту, что в 2025 году Абхазии придется самостоятельно, без финансовой помощи России выплачивать зарплаты бюджетникам. Поясните, пожалуйста, о чем идет речь?

Чтобы исполнять эти обязательства, республиканский бюджет должен увеличиться более чем на три миллиарда рублей

– Речь идет о том, что было подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия по социально-экономической помощи Республике Абхазия на 2022-2025 годы. Бюджет России принимается сразу на три года, в рамках этих трех лет выделяется чуть более 5 млрд руб на социально-экономическую помощь Абхазии. Из этих пяти миллиардов рублей 3 млрд 700 млн рублей идут на оплату труда бюджетников в Республике Абхазия. Сумма российской помощи будет уменьшаться поэтапно: в следующем году 65% будут выплачиваться российской стороной и 35% должна будет платить Абхазия; а в 2025 году уже 85% оплаты труда бюджетников должна будет взять на себя Республика Абхазия. Чтобы исполнять эти обязательства, республиканский бюджет должен увеличиться более чем на три миллиарда рублей.

– В своей публикации вы пишете, что президент в своем послании парламенту озвучил ряд проблем, которые необходимо решить для экономического роста. Что должен был сделать кабинет министров и что он не сделал, чтобы данную проблему как-то решить?

– Послание отражает политику, которую проводит глава государства в соответствии с Конституцией. Бюджетная политика входит в его полномочия. Естественно, реализует политику президента правительство. В послании четко было сказано о необходимости увеличения поддержки агропереработки, я цитирую, было сказано о необходимости увеличить экспорт, увеличить выручку от экспорта в стране. Если бы это все было реализовано, то у нас появилась бы прибыль, появилась бы дополнительная товарная масса, увеличились бы платежи по такому виду налога, как тот же НДС. Но правительство проигнорировало послание. В 2021 году было заложено в бюджет Министерства сельского хозяйства 100 млн рублей на поддержку сельхозпредприятий и в бюджет Министерства экономики 50 млн рублей на поддержку малого бизнеса. В 2022 году и в 2023 году эти суммы не увеличились, а послание президента предполагало значительное увеличение этих расходов, к сожалению, мы этого не увидели.

– Дайте, пожалуйста, оценку: эти 100 млн рублей на сельское хозяйство и 50 млн рублей на поддержку бизнеса насколько адекватные финансы для того, чтобы получить какой-то экономический рост?

Этих сумм недостаточно для того, чтобы получить существенный рост собственного производства. Плюс то, как реализуются эти программы и как суммы делятся на предпринимателей

– Да, этих сумм недостаточно для того, чтобы получить существенный рост собственного производства. Плюс то, как реализуются эти программы и как суммы делятся на предпринимателей: в Минсельхозе они оказывают помощь в размере до одного миллиона рублей, а в Министерстве экономики – 250-300 тысяч рублей средняя помощь предпринимателям. Недавно было выступление молодого бизнесмена, который занимается выращиванием абхазского чая. Он озвучил, что на покупку оборудования ему необходимо 2,5 млн рублей. То есть, если выделяется менее 2-3 млн рублей, то любая программа будет неэффективной. Любому мини-предприятию, позволяющему консервировать, упаковывать или перерабатывать сельхозпродукцию, помощь должна оказываться на сумму более 2,5 млн рублей на одного предпринимателя. Мы знаем, что у нас от 200 до 300 предпринимателей, которые способны реализовать свои планы и понимают, как это сделать. Если предположить, что предпринимателей 200 человек и по 2,5 -3 млн рублей надо дать каждому, получается сумма 500-600 млн рублей. Вот какая сумма в год должна быть им доступна, чтобы мы получили существенный рост.

– Если вернуться к тому, что бюджет Абхазии в 2025 году должен взять на себя выплаты зарплат бюджетникам, и если ситуация будет такой же, какая она сейчас, что произойдет в 2025 году, как по-вашему?

Очевидно, что в 2025 году нечем будет эти повышенные зарплаты оплачивать, мы придем к бюджетному кризису, и правительство вынуждено будет либо понижать заработные платы, либо массово сокращать бюджетников

– В 2025 году в республиканском бюджете при той динамике, которая сейчас наблюдается, просто не будет ресурсов на исполнение социальных обязательств. Заработная плата подлежит обязательному финансированию по бюджетному законодательству, это все знают. Надо учесть, что заработная плата будет подниматься, и мы должны выровнять среднюю заработную плату с Южным Федеральным округом России, согласно договору 2014 года о союзничестве и стратегическом партнерстве. Пока мы пытаемся догнать подписанное соглашение по заработной плате, например, 2022 года, в России в 2022-м и в текущем 2023 году средняя зарплата станет еще больше. Если посидеть и посчитать, я думаю, и 3,5 млрд рублей не хватит, чтобы эти обязательства выполнить, еще и с учетом будущего роста в 2024-м и в 2025 годах. Все вместе это не соответствует состоянию нашей экономики. Зарплаты повышаются по плану, а бюджетных доходов нет, потому что реальный сектор экономики не растет. Очевидно, что в 2025 году нечем будет эти повышенные зарплаты оплачивать, мы придем к бюджетному кризису, и правительство вынуждено будет либо понижать заработные платы, либо массово сокращать бюджетников, как это было в Греции, когда за один день 42 тысячи человек уволили. И бюджетный кризис перетечет в социальный, а потом, скорее всего, будет и политический кризис.

– Какие показатели, свидетельствующие о состоянии бюджета и его возможностях, вы видите? В прошлом году был небывалый рост туристического потока, правительство неоднократно это заявляло. Как он должен был отразиться на бюджете? Можете вы оценить, сколько бюджет недополучил и почему?

Получилось, что мы туристов приняли, туристы уехали, и деньги тоже покинули нашу страну. Получили прибыль иностранные предприятия, которые в России или в Турции заплатят налог на прибыль и другие виды налогов. Вот что мы получили

– Конечно, могу оценить. Тому, что было огромное количество туристов, служат подтверждением цифры денежного оборота, цифры отчетности Национального банка Республики Абхазия: в страну пришло 63 млрд рублей и ушло из страны 60 млрд рублей. Это абсолютный рекорд! За 2021 и 2022 годы денежный приток совокупно увеличился почти на 20 млрд рублей. Это большой рост, но резко увеличился и отток денег. Это говорит в первую очередь о том, что на приток туристов не среагировало собственное производство. А чтобы собственное производство реагировало, предприниматели должны его увеличить, для этого нужно иметь доступ к кредитам и к ресурсам, более мощное оборудование, закупать и расширять мощности, это не простой процесс. Если мы посмотрим цифры по импорту, то увидим, что он резко вырос. Отчетность таможенного комитета является подтверждением того, что туристов кормят импортной продукцией, а местная продукция выросла всего на миллиард рублей, это очень мало. Рост собственного производства, который официально зарегистрирован, составил около 25% за два года. Для сравнения, рост собственного производства в 2016 году был кратный, в два раза. Но тогда были тендеры, был доступ к кредитам, пониженная процентная ставка, была политика, направленная на увеличение собственного производства. Я вам пример приведу: одно из наших предприятий запускало линию для розлива шампанских вин, и его потребность в кредитных ресурсах достигала 100 млн рублей. Вот какие ресурсы необходимы предпринимателям, чтобы резко увеличить собственное производство. К сожалению, правительство никак на это не реагировало, и получилось, что мы туристов приняли, туристы уехали, и деньги тоже покинули нашу страну. Получили прибыль иностранные предприятия, которые в России или в Турции заплатят налог на прибыль и другие виды налогов. Вот что мы получили.

Хотя бы налоговую и тарифную политику надо было подкорректировать, но и на это правительство не пошло. Могли бы поднять налоги на ту иностранную продукцию, которую местные предприниматели здесь производят, потому что наши предприниматели, учитывая их небольшие объемы, не могут конкурировать с гигантами пищевой промышленности той же Российской Федерации или Республики Турция. Это тоже не было сделано. Справедливости ради надо напомнить, что министр сельского хозяйства несколько раз публично озвучивал, что нужна налоговая защита нашим сельхозпроизводителям, но его никто не услышал. И депутаты парламента ставили вопрос, что надо принимать закон о малом бизнесе, надо обеспечить доступ к тендерам и к кредитным ресурсам с пониженной ставкой, что тоже не сделано. Это как в пословице: что посеешь, то и пожнешь.

– Ахра, в СМИ была информация о том, что на последнем заседании кабинета министров требование оппозиции об отставке правительства вызвало у премьер-министра смех. Как, по-вашему, что именно насмешило премьер-министра? К чему ведет страну правительство? Что вы видите в перспективе?

Мы не видим, где они собираются найти эти доходы, чтобы наше государство хотя бы на среднем уровне нормально функционировало. Тут явно не до смеха, это однозначно

– Я видел это в новостях, как раз разговор был о количестве туристов, почему это вызвало смех у премьер-министра, мне сложно сказать. Кроме грустных и печальных мыслей о той ситуации, которая сложилась, у меня нет. Я могу прямо сказать, что и простые граждане, и наши крестьяне, и учителя, и врачи, и все бюджетники находятся в тяжелом положении. Мы имеем рост цен на все, включая тарифы на электроэнергию, медикаменты, уровень дохода граждан не соответствует уровню инфляции и росту цен, реально картина печальная. У нынешнего кабинета министров мы не видим какого-либо плана, последствия будут печальными – это бюджетный кризис, невозможность в 2025 году самостоятельно осуществлять выплату заработных плат бюджетникам. Мы говорим о зарплатах, но помимо этого есть и другие расходы, которые депутаты Народного Собрания уже в прошлом году требовали значительно увеличить. Это расходы на энергетику, на оборону, они требуют кратно увеличить расходы на пенсии, здравоохранение, образование. Где правительство собирается искать эти доходы, непонятно, по крайней мере, тем специалистам, которые работают в университете или в нашем институте. Мы не видим, где они собираются найти эти доходы, чтобы наше государство хотя бы на среднем уровне нормально функционировало. Тут явно не до смеха, это однозначно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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