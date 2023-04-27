Сегодня на заседании кабинета министров Абхазии было обсуждено 19 вопросов. В конце заседания вспомнили и о требовании оппозиции отправить правительство в отставку.

Кабмин утвердил отчет о реализации в прошлом году межведомственной целевой программы по улучшению демографической ситуации. Она предполагает осуществление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей семьям при рождении третьего и последующего ребенка абхазской национальности. На программу в 2022 году было выделено 50 млн рублей. По 362 заявлениям были приняты положительные решения об осуществлении единовременной выплаты семьям пособий. Трем семьям было выделено по 200 тыс. рублей в связи с рождением двойни. В 2022 году выплаты осуществлены за рождение 365 детей (193 мальчика и 172 девочки) на общую сумму 36,5 млн рублей.

Докладчиком по этому вопросу был министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба. И он же – по второму и третьему: о выполнении целевой программы «Жилище-2022» и утверждении состава межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по государственной целевой программе «Жилище 2023-2025». Аджба, в частности, сказал:

«По настоящее время 139 семей, которые смогли найти подходящее жилье и приобрели его. По районам: в Гагрском – 5; Гудаутском районе – 8; Сухумском – 6; городе Сухуме – 93; Гулрыпшском районе – 12; Очамчырском районе – 11; Ткуарчалском районе – 4».

В программе определен перечень социально незащищенных категорий граждан РА, имеющих право на получение статуса участника программы; установлены категории граждан из числа участников программы, чьи обращения должны быть рассмотрены в первоочередном порядке; финансовая помощь предоставляется на условиях безвозмездности.

Одними из последних обсуждались два вопроса, докладчиком по которым был председатель госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава. Наибольшее обсуждение вызвал вопрос «Об установлении условий приватизации имущественного комплекса дома отдыха «Псоу», расположенного в поселке городского типа Цандрипш Гагрского района». Кубрава рассказал, что в 2016 году был проведен конкурс между двумя соискателями на приватизацию этого комплекса, оцененного тогда в 61 миллион рублей. Но победитель не выполнил условия и не выплатил необходимую сумму, тогда объект был сдан через некоторое время ему в аренду. Это не устроило проигравшего. Он обратился в Арбитражный суд, и тот постановил, чтобы госкомитет провел новый конкурс. Теперь оценочная комиссия установила стартовую цену в 150 миллионов рублей. Но премьер-министр Александр Анкваб, который вел заседание, высказал мнение, что это явно заниженная цифра, и предложил установить стартовую цену в 500 миллионов рублей. Кабмин согласился с ним.

По ходу обсуждения министр по туризму республики Теймураз Хишба задал вопрос:

«Я не знаю, насколько это корректно… Сейчас у меня нет предвзятого отношения именно к этому объекту, но хочу проинформировать коллег, что 13 гектаров земли – это самый крупный по территории объект в Гагрском районе. Для сравнения: «17-й партсъезд» – 4 гектара. Может, я лезу не в свои дела. Я извиняюсь, но мне хочется узнать для полной картины: кто были соискатели. А-а, организации… Ну, вы такую фразу обронили, что это не чужие друг другу люди… Это семейный вопрос? Чтобы мы не влезли в семейный вопрос…»

Александр Анкваб напомнил министру, как тот в интервью российскому еженедельнику «Аргументы и факты» «обронил фразу», что в Абхазии отдохнуло за год полтора миллиона россиян. Хишба уточнил:

«С однодневными туристами. В 2021 году… Ну, мы в процессе обучения, Александр Золотинскович…

– Какое обучение? Вы перезрели уже… Что учить, вас уже пора отправлять…

– Нас пора. (Смех).

– Две недели дали нам.

– Да, две недели. (Смех)».

Напомним, что позавчера ряд оппозиционных партий и общественных организаций обратились к президенту страны с требованиями, первым из которых было в течение двух недель отправить кабмин в отставку.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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