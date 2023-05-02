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В Южной Осетии могут приостановить деятельность главной оппозиционной партии
Министерство юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия прорабатывает вопрос обращения в югоосетинский Верховный Суд для приостановления деятельности политической партии «Единая Осетия». Об этом сообщил глава Минюста Олег Гаглоев.
«Я понимаю, что сейчас может начаться истерика у отдельных граждан и блогеров», – написал он в телеграм-канале.
«Единая Осетия» перешла в оппозицию после поражения на президентских выборах бывшего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова. При этом у партии 20 из 34 депутатских мандатов в парламенте действующего созыва.
Олег Гаглоев утверждает, что обращение в Верховный суд готовится в связи с нарушением партией югоосетинского законодательства. Он говорит, что с начала года министерство неоднократно предупреждало общественные организации и политические партии о необходимости своевременного представления отчётности, предусмотренной законом.
«На позапрошлой неделе мы направили официальные предупреждения трем политическим партиям с предписанием о необходимости представления в срок до 21 апреля сводной финансовой отчётности, которая в соответствии с законодательством должна была быть представлена до 10 апреля. Мы публично предупреждали о последствиях», – сказал Гаглоев.
Сроки, по словам министра, вышли, но к настоящему моменту лишь «Единая Осетия» не исполнила «ни установленную законом обязанность, ни законные требования Минюста».
Другие новости дня
Бжания и Гаглоев отправились в Россию для участия в инвестиционной выставке
Делегации Абхазии и Южной Осетии примут участие в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая будет проходить 2–4 мая в Минеральных водах.
Лидеры самопровозглашенных республик, Аслан Бжания и Алан Гаглоев уже отправились в Ставропольский край.
В абхазскую делегацию также входят вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр туризма Теймураз Хишба, председатель комитета парламента по экономической политике, реформам и инновационным технологиям Резо Зантария, председатель комитета парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.
В составе югоосетинской делегации – председатель правительства Константин Джуссоев, заместитель председателя правительства, министр экономического развития Дзамболат Тадтаев, министр сельского хозяйства Алан Маргиев, торговый представитель Южной Осетии в РФ Таймураз Гогинов.
По информации СМИ, мероприятие соберет ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа.
Грузию посетит представитель генсека НАТО Джеймc Аппатурай
Джеймс Аппатурай прибывает в Грузию. Главной темой визита заместителя помощника генерального секретаря НАТО по вопросам безопасности станет программа НАТО «Наука во имя мира и безопасности». Эта программа – особый механизм диалога и сотрудничества между НАТО и его странами-партнерами.
Целями формата являются сотрудничество в области гражданской науки и инноваций в соответствии со стратегическими целями НАТО. Аппатурай встретится с представителями грузинского правительства.
Визит помощника генсека ООН проходит на фоне опасений, высказанных со стороны НАТО, пишет СОВА. 5 апреля спецпредставитель Генсека НАТО в Грузии Хавьер Коломина заявил, что у североатлантического альянса есть опасения по поводу темпов и уровня реформ в Грузии.
В интервью телекомпании «Формула» Коломина заявил, что правительству Грузии необходимо провести реформы, которые в конечном итоге повлияют на политическую деполяризацию. Коломина также отметил, что ответственность за проведение реформ лежит как на власти, так и на оппозиции.
- В 2010-2021 годах Джеймс Аппатурай занимал пост спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Аппатурая государственной наградой Грузии – орденом Золотого руна.
Россия помогла разоблачить британского агента, казненного в Иране – NYT
Газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала 1 мая статью своих корреспондентов, специализирующихся на работе разведывательных служб и описывающих историю казненного в январе этого года в Иране бывшего заместителя министра обороны этой страны Али-Резы Акбари.
В январе 2023 года Великобритания наложила санкции на заместителя генерального прокурора Ирана Ахмада Фазеляна и ещё ряд иранских чиновников и компаний. Это стало ответом на казнь 14 января бывшего заместителя министра обороны Ирана Али-Резы Акбари. Он был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании. У него было двойное гражданство Великобритании и Ирана. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь Акбари «бессердечным и трусливым актом, совершенным варварским режимом».
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин 22–23 января находился с официальным визитом в Тегеране. Он встретился с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. На заседании Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского совета Володин заявил, что санкционное давление западных стран объединяет Иран и Россию, и это должно сплотить две страны.
Пятнадцатью годами ранее, в апреле 2008 года, высокопоставленный британский сотрудник разведки отправился в Тель-Авив, чтобы передать коллегам в израильской разведке: Британия располагает своим источником в верхах вооружённых сил Ирана, который имеет доступ к иранским секретам в области развития ядерного потенциала Тегерана. Крот поставлял Лондону ценную информацию и был готов делать это в дальнейшем. Получаемые от британского шпиона сведения, как отмечается в публикации «Нью-Йорк таймс», имели критическую важность для снятия сомнений: Иран работает над созданием ядерного оружия. Эти сведения должны были убедить мировые державы в необходимости принятия строгих санкций против Тегерана.
Имя британского агента долгое время оставалось секретным. 11 января 2023 года в Иране был казнен по обвинению в государственной измене бывший заместитель министра обороны Али-Реза Акбари. Из приговора стало известно то, что тщательно скрывалось 15 лет: Акбари работал на британскую разведку.
По данным «Нью-Йорк таймс», именно Акбари рассказал британской разведке МИ6 об истинном назначении подземного комплекса Фордо. О существовании этого объекта было известно и прежде, но только от Акбари разведчики узнали, что Фордо – это главный центр производства обогащенного урана, необходимого для производства ядерного оружия.
Али-Реза Акбари долго жил двойной жизнью. Публике он был известен как религиозный фанатик и политический ястреб. Он занимал высокие военные посты в Корпусе стражей Исламской революции, был заместителя министра обороны. Затем уехал в Лондон, чтобы заняться бизнесом. Многие годы не терял доверия иранского государственного руководства. Однако в 2004 году он, по заявлению официальных лиц в Тегеране, начал передавать британской разведке секретные сведения о развитии иранской ядерной программы.
Эта его деятельность, похоже, не вызывала подозрений до 2019 года, когда в иранских верхах, с помощью российской разведки, узнали, что Акбари передал британцам сведения о сверхсекретном иранском ядерном проекте.
«Неясно, как Россия, близкий союзник Ирана, обнаружила эту информацию», – оговаривается газета.
Обвинив Акбари в сотрудничестве с британской разведкой и приговорив к смерти через повешение, иранские власти заявили, что он также раскрыл имена ста ученых, работающих в рамках иранских ядерных исследований. Среди них наиболее значительной фигурой был Мохсен Фахризаде, главный специалист в области ядерных исследований, – он был убит израильскими агентами в 2020 году, отмечается в статье «Нью-Йорк таймс».
Подозрения в том, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие, появились у Запада по меньшей мере с 2004 года, отмечается в публикации Би-би-си. Тегеран это подозрения отметал. Акбари в бытность заместителем министра обороны регулярно доносил эту позицию западным, в том числе британским, дипломатам.
В видеозаписях с признаниями, показанных по иранскому телевидению, Акбари рассказывал, что его якобы завербовали на приеме в британском посольстве в Тегеране.
Именно эти признания, как говорилось в предсмертной аудиозаписи приговоренного, были получены под пытками. То же самое сказали корреспондентам «Нью-Йорк таймс» родственники Акбари. При этом они признали, что многие упомянутые им в признаниях факты реальны.
Шольц: оружие ФРГ не должно использоваться для ударов по России
Украина не должна применять поставленное Германией оружие для обстрелов российской территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в рамках диалога с общественностью в Бендорфе.
Глава германского правительства подчеркнул, что такие же требования к Киеву предъявляли и другие страны Запада, которые предоставляют Украине вооружения. По словам Шольца, помощь Украине необходима, однако она не должна привести к эскалации и участию в конфликте НАТО.
Соединённые Штаты также официально заявляли, что американское оружие не должно использоваться для ударов по международно признанной территории России.
Канцлер Германии отметил, что Берлин решает вопросы поставок вооружений Киеву только по согласованию с союзниками.
Ранее Шольц исключил отправку Украине истребителей, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Президент США Джо Байден также заявил, что не рассматривает такую возможность.
Украина не раз говорила, что в обмен на поставку современных вооружений, в частности, ракет ATACMS и истребителей, готова отказаться от их применения по целям на территории России – не уточняя, включены ли в их число цели на оккупированных территориях и в аннексированном Крыму.
Москва ранее предупреждала о готовности применить все виды оружия в случае атаки на Крым, вопрос о территориальной принадлежности которого российские власти считают закрытым.
Страны НАТО отправили в Украину более 98% обещанной военной техники. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.
«Это - более 1550 бронемашин, 230 танков и другое оборудование, включая огромное количество боеприпасов», – подчеркнул он.
Российские власти заявляют, что поставляя оружие в Украину, НАТО «играет с огнём».
Белый дом: в боях за Бахмут Россия потеряла 20 тысяч убитыми
За последние пять месяцев в районе украинского города Бахмут погибли около 20 тысяч российских военных, около 80 тысяч были ранены, а в целом наступление на Бахмут застопорилось, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби со ссылкой на американскую разведку.
По словам Кирби, половина погибших – наёмники частной военной компании «Вагнер». Российская сторона не комментировала это заявление. Последний раз Минобороны огласило общее количество потерь личного состава в сентябре прошлого года – 5937 погибших.
Создатель и спонсор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, также не называл число потерь, но признавал их «большими». По данным Русской службы Би-би-си, основанным на открытых источниках, на конец апреля на войне в Украине погибли минимум 21 тысяча 700 российских военных.
Вместе с тем Джон Кирби не стал раскрывать разведданные относительно потерь украинской армии. Он объяснил это тем, что не хочет «усложнять задачи союзнику» перед контрнаступлением, для которого США передали, как сказал представитель Совета национальной безопасности США, «почти 100% военной помощи», которую запрашивал Киев.
- Контрнаступление Вооружённых сил Украины с целью деоккупации ранее захваченных Россией украинских территорий ожидается, согласно заявлениям Киева, в ближайшее время – в конце весны-начале лета. Для этого власти Украины запрашивали у западных союзников бронетехнику, боеприпасы, включая ракеты дальностью свыше 150 километров, и самолёты F-16. Ракеты и самолёты украинские военные, согласно официальным заявлениям, так и не получили. В то же время, по данным британской разведки, российская армия оборудовала рекордное в современной истории количество фортификационных сооружений на территориях, которые могут быть атакованы ВСУ.
Спикер Конгресса США: Россия должна уйти из Украины
Россия должна уйти из Украины, заявил во время пресс-конференции в понедельник спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.
Отвечая на вопрос российского репортера в ходе визита в Израиль, Маккарти отверг утверждения, что он против помощи Украине.
«Я проголосовал за помощь Украине, я поддерживаю помощь Украине, – подчеркнул спикер Палаты представителей. – Я не поддерживаю действия вашей страны в Украине. Я не поддерживаю убийства вами детей... Вы должны уйти из Украины. Мы продолжим поддерживать Украину, потому что мир видит в реальном свете что происходит там».
Это самое сильное заявление Кевина Маккарти в поддержку Украины в качестве спикера Палаты представителей. Несколько месяцев назад после избрания на пост спикера Маккарти заявил о том, что помощь Украине не может быть неограниченной. Это высказывание Маккарти привлекло значительное внимание, потому что в роли спикера он обладает большим влиянием на процесс принятия решений о выделении военной и финансовой помощи Украине. Впоследствии он пояснил, что он продолжает выступать за поддержку Украины, считая необходимым повысить контроль за расходованием выделяемых Киеву средств.
Подавляющее большинство американских законодателей и руководители фракций Демократической и Республиканской партии в Конгрессе заявляют о готовности продолжать оказывать Украине необходимую для защиты от российской агрессии помощь.
Переговоры Мирзоян-Байрамов в Вашингтоне продлятся несколько дней
Переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Вашингтоне продлятся несколько дней. Высокопоставленные чиновники Госдепартамента США, знакомые с начавшимися в понедельник, 1 мая дискуссиями, уже называют их «конструктивными». Вашингтон, как прежде, так и сейчас считает важным прямой диалог сторон, целью которого является установление долгосрочного и стабильного мира, пишет Радио Азатутюн.
«Мы надеемся, что в течение этой недели представители Армении и Азербайджана проведут честные и прямые обсуждения на пути к нахождению урегулированию. И мы обязуемся поддерживать эти усилия», – сказал один из представителей Госдепартамента в ходе дистанционного брифинга.
«Самое важное в том, чтобы они могли продолжить эти обсуждения», – добавил другой чиновник.
Отвечая на недовольство, звучащее со стороны официальной Москвы, которая периодически обвиняет Запад в присвоении посреднических усилий, представители США заявили, что разочарованы позицией России, но Вашингтон придает важность самим встречам и прямым переговорам, и совершенно неважно, где они проходят – в Вашингтоне, Москве или Брюсселе? «Американская сторона рада, что смогла предоставить сторонам такую платформу», – отметили они.
Учитывая серьезные разногласия и особенно то обстоятельство, что Азербайджан отказывается обсуждать вопрос непризнанного Нагорного Карабаха с международными акторами, смогут ли стороны прийти к согласию по мирному договору? Американские дипломаты избегают делать прогнозы и сообщать много подробностей, подчеркивая, что это вопрос, требующий трудной, долгой и последовательной работы.
«Мы говорим о мирном договоре, но его официальное название - «Соглашение об урегулировании отношений», и именно этого мы здесь пытаемся достичь, чтобы стороны урегулировали свои отношения, смогли сосуществовать, вместе работать, налаживать экономические отношения и, возможно, установить коллективную безопасность в регионе. Это трудный процесс, и все вопросы обсуждаются», – сказал один из американских чиновников, принимавших участие в брифинге.
Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, будет ли в документе упоминаться Нагорный Карабах, американский дипломат, не вдаваясь в подробности, сообщил, что стороны обсуждают всеобъемлющее соглашение, в котором важное место занимает вопрос об отношении к этническим меньшинствам в обеих странах.
«И когда я говорю об отношении, я имею в виду права и безопасность этих меньшинств», – сказал он.
«Права и безопасность народа Карабаха – это вопрос, который, по нашему убеждению очень важен особенно с точки зрения будущего региона, и мы продолжим заниматься этим вопросом», – добавил другой чиновник.
Американские дипломаты также отметили, что в ходе встреч обсуждался также вопрос свободного передвижения по Лачинскому коридору, выразив надежду, что в ближайшее время свободное передвижение будет восстановлено.
- 1 мая в столице США Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. После трехсторонних переговоров с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне началась двусторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
В городах Европы прошли массовые первомайские акции
Во многих городах Европы 1 мая прошли демонстрации и акции. Европейцы требуют улучшения условий труда и реформ социальной системы.
Самыми миногочисленными первомайские выступления стали в городах Франции. Как и прежде, французы выступают против непопулярной пенсионной реформы, подготовленной правительством. Согласно реформе, пенсионный возраст в стране будят поднят с 62 до 64 лет. Только в Париже Всеобщая конфедерация труда насчитала 550 тысяч протестующих, полиция заявляет о 230 тысячах. Демонстранты зажигали дымовые шашки, били витрины и кидали камни в полицейских. Полиция применяла дубинки и слезоточивый газ. Десятки протестующих по всей стране были задержаны.
Несколько тысяч человек вышли на первомайскую демонстрацию в Берлине. Они несли плакаты с призывом к правительству развивать социальную политику. Традиционно в Берлине на 1 мая собираются сторонники левых и анархистских движений, часто случаются стычки с полицией. В этом году демонстрация прошла сравнительно мирно. Среди демонстрантов были сторонники независимости Палестины, которые выкрикивали антиизраильские лозунги. Организация «Еврейский форум» расценила их как проявление антисемитизма.
В других городах Германии тоже прошли шествия. Перед демонстрантами в Кобленце выступил канцлер Олаф Шольц. В своей речи он призвал уважать любой труд, повышать квалификацию, и подчеркнул важность иммиграции для немецкого рынка труда. В Штутгарте, по данным местной полиции, во время демонстрации начались беспорядки, полиция применила перцовый газ и дубинки.
Около 10 тысяч человек приняли участие в массовых акциях в Швейцарии - в Базеле и Цюрихе. Они требовали повышения зарплат и пенсий. Демонстранты поджигали пиротехнику. Полиции пришлось применять слезоточивый газ и резиновые пули.
В Испании участники митингов требовали повышения зарплат, которые не успевают угнаться за инфляцией. Также звучали предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Отдельное требование выдвинули юристы: по испанским законам, юрист должен быть готов оказывать услуги клиентам 365 дней в году, даже во время болезни. Юристы требовали реформы законодательства, которая позволила бы им иметь выходные.
Массовые акции 1 мая прошли также в городах Италии, Греции, Турции и других европейских стран.
Транскам вновь закрывается для движения транспорта
Движение по Транскавказской автомагистрали будет приостановлено с 19.00 понедельника до 8.30 утра вторника из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии.
«В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор «Кавказ» запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19.00 часов 1 мая до 8.30 часов 2 мая», - говорится в сообщении пресс-службы, передает информагентство «Рес».
Дорожное сообщение по Транскаму уже третий день подряд закрывается в ночное время суток из-за камнепада и невозможностью обеспечения безопасного проезда. С утра дорожники расчищают трассу и движение возобновляется в штатном режиме.
Тбилисский городской суд оставил Лазаре Григориадиса под стражей
В качестве меры пресечения суд оставил в силе временное заключение Лазаре Григориадиса, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции и порче имущества на митинге, состоявшемся в Тбилиси в начале марта. Суд не удовлетворил ходатайство защиты о внесении залога в размере 20 000 лари, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Лазаре Григориадис заявил на заседании, что не собирался скрываться.
«Если бы я хотел спрятаться, я бы спрятался за месяц. При задержании я был одет в ту одежду, в которой был на митинге, и ничего не уничтожал», - заявил обвиняемый.
По делу Лазаре Григориадиса сегодня в Тбилисском городском суде состоялось досудебное заседание. На процессе присутствовали обвиняемый и его сторонники. В ходе заседания сторона защиты просила заменить лишение свободы залогом, а прокурор заявил, что Лазаре Григориадис должен быть заключен под стражу.
Перед началом заседания в Тбилисском городском суде прошла акция протеста с требованием освобождения Григориадиса. На митинг вышли его сторонники, активисты и политики.
- 29 марта МВД Грузии задержало Лазаре Григориадиса по обвинениям в нападении на полицейского и повреждения имущества в ходе акций протеста 7-9 марта на проспекте Руставели в Тбилиси. 31 марта в качестве меры пресечения он был заключен под стражу. По информации следствия, 21-летний Лазаре Григориадис во время акции забрасывал полицейских камнями и так называемыми т.н. коктейлями Молотова, в результате чего пострадали сотрудники правоохранительных органов. По сообщению следствия, обвиняемый поджог автомобиль, принадлежащий МВД.
Финляндия и США готовят договор о размещении военных баз
США и Финляндия готовят двусторонний договор об оборонном сотрудничестве. Этот документ, в частности, позволит США разместить на территории Финляндии свои военные базы. На ядерное оружие договор распространяться не будет.
Представитель Министерства иностранных дел Финляндии Микаэль Антелл заявил, что текст договора уже практически готов. Он был пересмотрен один раз. Слова Антелла цитирует газета Helsingin Sanomat. По его мнению, присутствие Соединенных Штатов укрепит оборонный потенциал Финляндии. Соглашение позволит американским войскам пребывать в Финляндии, осуществлять хранение военной техники и материалов и возможные инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных Конгрессом США Пентагону.
Переговоры между Финляндией и США на официальном уровне будут продолжаться до следующего года, после чего проект соглашения перейдет на рассмотрение парламента.
Соглашение не противоречит членству Финляндии в НАТО, но дополняет его.
Сейчас США ведут аналогичные переговоры об оборонном сотрудничестве с Швецией и Данией. С Норвегией Соединенные Штаты заключили подобный договор в 2021 году. Американские военно-воздушные силы размещены на базе норвежского аэропорта Рюгге.
- 4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Вместе с нее заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года подавала и Швеция, однако ее вступление в альянс до сих пор не утверждено из-за противодействия со стороны Турции и Венгрии.
В результате обстрела Черниговской области погиб 14-летний ребенок
В результате авиаудара российской армии по Черниговской области погиб 14-летний ребенок. По предварительной информации, еще два человека получили ранения, сообщает пресс-служба Оперативного командования ВСУ «Север».
Согласно сообщению, две управляемые авиабомбы были запущены с российских самолетов Су-35 по селу Лизуновка. Частично было разрушено здание неработающей школы и повреждены частные дома.
Ранее в понедельник глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что за прошедшую неделю российская армия 72 раза обстреляла 23 населенных пункта области. Из приграничных населенных пунктов за последнюю неделю выехало более 300 человек, среди которых более 80 детей.
Сухопутная граница между Азербайджаном и Грузией остается закрытой
В Азербайджане в очередной раз продлили карантин в связи с пандемией коронавируса – теперь до 1 июля текущего года.
Ранее срок действия особого карантинного режима в стране был установлен до 1 мая. Сухопутные границы страны остаются закрытыми с весны 2020-го.
«С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики до 06:00 1 июля 2023 года», – говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
Как сообщалось ранее, из всех мер особого карантинного режима в стране фактически действует лишь одна – остаются закрытыми сухопутные границы. Выезд и въезд в страну возможен только воздушным транспортом. Единственным исключением остается сухопутная граница с Турцией в Нахичевани, но ее могут пресекать лишь те граждане Азербайджана, которые имеют нахичеванскую прописку.
Авиасообщение между Индией и Грузией может быть запущено с конца июля
Авиакомпания IndiGo планирует начать прямые регулярные рейсы между Индией и Грузией с 31 июля текущего года. Об этом сообщили в компании TAV Georgia, управляющей международными аэропортами Тбилиси и Батуми.
Рейсы Дели-Тбилиси-Дели будут выполняться трижды в неделю. Представители авиакомпании прибудут в Грузию на следующей неделе, чтобы обсудить технические детали, связанные с осуществлением рейсов.
IndiGo планировала начать авиасообщение между Индией и Грузией в 2020 году, однако планам помешала пандемия коронавируса.
ISW: кадровые решения Путина ослабили боеспособность армии РФ
Решение президента России начать широкомасштабное вторжение в Украину без чётко структурированного командования российскими войсками, а также последовавшие в ходе войны многочисленные перестановки в руководстве российской группировки привели к уменьшению ударных возможностей российских войск в Украине, дезорганизации структуры командования и отсутствию единства в руководстве армией. Такие утверждения содержатся в опубликованном 30 апреля докладе американского Института изучения войны ISW), который занимается анализом событий, связанных с войной в Украине.
Как говорится в докладе, отсутствие единства в российском военном командовании и формирование в нём различных группировок – не новый феномен, однако в последнее время этот процесс достиг необычно высокого уровня интенсивности.
В докладе отмечается, что в начале вторжения Путин не стал назначать единого командующего российской группировкой, что способствовало неэффективности командования в первый период войны. Вероятно, как отмечают аналитики, Владимир Путин рассчитывал на быстрое взятие Киева и победу в войне и хотел представить её как свой собственный геополитический успех. Действия Путина сравниваются с поведением советского диктатора Иосифа Сталина во время и после Второй мировой войны, в частности, по отношению к маршалу Георгию Жукову, с которым Сталин не хотел делиться славой победителя.
В апреле прошлого года, после неудачи наступления на Киев, Путин наконец назначил генерала Александра Дворникова командующим группировки в Украине. Утверждается, что перед ним была поставлена задача к 9 мая полностью взять под контроль Донецкую и Луганскую области. После того, как она не была выполнена, на место Дворникова в конце мая был назначен генерал Геннадий Жидко.
Эти генералы, как утверждается, входили в число приближённых начальника Генштаба Валерия Герасимова. Успешное контрнаступление Украины в августе-сентябре прошлого года, однако, привело к новым изменениям в российском командовании. Путин тогда обратился, как утверждается, к людям не из орбиты Герасимова. К этому же времени относится взлёт главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В конце концов, Путин, как утверждается, в поисках поддержки ультранационалистического сообщества назначил командующим группировкой генерала Сергея Суровикина.
Впоследствии, как утверждают источники, Герасимов на встрече с Путиным в Ростове-на-Дону 18 декабря попытался убедить президента вернуть «старую гвардию» – генералов, ранее отстранённых от командования. Это сопровождалось кампанией против ЧВК «Вагнер» в подконтрольных Минобороны медиаресурсов. 11 января Герасимов был назначен командующим российской группировкой в Украине.
При этом Путин по-прежнему не отдал предпочтения ни одной из противоборствующих «фракций». Утверждается, что 22 февраля он устроил встречу между министром обороны Сергеем Шойгу и Пригожиным для того, чтобы снять разногласия между ними.
Отмечается, что Путин, как правило, прибегает к ротации командиров, а не прямо их увольняет или отстраняет от должности. Те командиры, об отставке которых сообщалось, например Александр Лапин или Михаил Теплинский, спустя несколько месяцев получали новые должности. Цель ротации - добиться того, что ни одна фигура не приобретет слишком большого политического влияния. В условиях войны, отмечают эксперты, такой стиль управления, однако, может оказаться неэффективным.
Какая из группировок в российском командовании в конце концов одержит верх в аппаратной борьбе, зависит, по мнению аналитиков, от того, как будет развиваться предстоящее украинское контрнаступление. При этом отмечается, что Путину будет непросто снять с должности Герасимова, который является начальником Генштаба российских Вооружённых сил и проявлял себя как полностью лояльный президенту человек.
Китай и Армения проголосовали в ООН за резолюцию, где РФ названа агрессором
Китай проголосовал за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая содержит жёсткие формулировки по отношению к России в связи с её вторжением в Украину. Ранее представители Китая, как правило, воздерживались при голосовании за проекты подобных резолюций.
Голосование состоялось ещё 26 апреля, однако внимание на текст резолюции и на то, что Китай оказался в числе проголосовавших «за», СМИ и комментаторы обратили только сегодня.
Всего резолюцию, посвящённую сотрудничеству ООН с Советом Европы, поддержали 122 страны, в том числе Грузия.
Помимо Китая, за проголосовал и ряд других стран, которые считаются дружественными России, в том числе Казахстан и Армения, а также Индия и Бразилия.
В документе в частности говорится о «беспрецедентных вызовах», которые стоят перед Европой «после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии». В ней также содержится призыв «возместить ущерб», нанесённый жертвам агрессии. Россия – одна из пяти стран, голосовавших против документа (вместе с Беларусью, Сирией, КНДР и Никарагуа).
Война в Украине не является главным предметом резолюции, поэтому неясно, является ли голосование Китая и других стран в её поддержку сигналом изменения их позиции относительно действий России в Украине. Ранее Китай воздерживался от критики действий Москвы, заявляя о необходимости достижения мира с учётом интересов всех сторон. Представители КНР голосование не комментировали.
Российский представитель при обсуждении документа призывал исключить из документа пункт с осуждением России, обвиняя страны Запада в «политизации» резолюции.
- Председатель КНР Си Цзиньпин в конце марта посетил с визитом Москву. Он заявлял о стратегическом партнёрстве и дружбе Пекина и Москвы. Страны Запада высказывали опасения, что Китай может начать поставки России оружия, однако каких-либо признаков изменения позиции Пекина по отношению к войне в Украине с тех пор не было замечено. Несколько дней назад состоялся телефонный разговор Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Аслан Бжания: «Надеемся, что священное дерево удастся спасти»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания посетил село Лыхны. На исторической поляне Лыхнашта он осмотрел Кавказскую липу, которую называют «духовным символом Абхазии».
Напомним, что дерево 5 апреля повредили бензопилой. Теперь крона липы покрылась зелеными листьями. Недавно дерево начали лечить капельницами из Китая.
«С Божьей помощью, а также благодаря своевременному лечению и участию специалистов, мы надеемся, что священное дерево удастся спасти», – сказал Бжания.
Как сообщалось ранее, в Абхазии возбудили уголовное дело по статье «незаконная порубка деревьев и кустарников». Подозреваемых, братьев Ираклия и Даура Багателия, задержали 11 апреля. Ираклия суд заключил под стражу, в отношении Даура избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Глава Священной митрополии Абхазии, архимандрит Дорофей (Дбар) 19 апреля рассказал о возможной причастности к повреждению липы «православного священника, приехавшего в Абхазию из Донецка».
В соцсетях также писали, что к акту вандализма могут быть причастны еще двое граждан Абхазии. Эту информацию в СГБ опровергли. При этом в ведомстве сообщили, что один из братьев Багателия ранее «совершил аналогичное действие» в селе Арасадзихи Очамчирского района.
Эрдоган: разведка Турции ликвидировала главаря ИГ в Сирии
Главарь организации «Исламское государство» (ИГ) Абу аль-Хусейн аль-Курейши был уничтожен в Сирии турецкой разведкой. Такое заявление сделал 30 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRK Turk.
По его словам, операция по нейтрализации аль-Курейши состоялась в Сирии в субботу, а турецкая разведка MIT следила за ним длительное время. Турция продолжит противодействие террористическим организациям, «не проводя между ними различий», отметил Эрдоган в интервью телеканалу.
Между тем, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники, операция по ликвидации Абу аль-Хусейна аль-Курейши была проведена около города Джандарис на севере Сирии, недалеко от границы с Турцией. Местные жители сообщили агентству о перестрелке и мощном взрыве в городе. Место проведения операции, по их словам, было оцеплено сотрудниками сил безопасности.
3 февраля 2022 года президент США Джо Байден сообщил, что американские военные в Сирии ликвидировали главу «ИГ» Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, который возглавил экстремистскую группировку после смерти Абу Бакра аль-Багдади.
«Прошлой ночью по моему приказу военные США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, направленную на защиту американского народа и наших союзников, а также на то, чтобы сделать мир более безопасным местом», – говорилось в заявлении Байдена.
Новым главарем организации тогда был избран Абу Хасан аль-Хашими аль-Курейши. Однако в декабре 2022 года группировка ИГ заявила и о его гибели. Тогда же появилась информация, что руководство огранизацией возложено на Абу Хусейна аль-Хашими аль-Курейши.
Абу-Хусейн, о гибели которого сообщил Эрдоган, был третьим по счету лидером ИГ с фамилией аль-Курейши, речь, по всей видимости, идёт о псевдонимах.
«Исламское государство» в середине 2010-х годов контролировала значительные территории в Ираке и Сирии. В результате кампаний США и их союзников, армии Ирака, Турции, сирийских правительственных сил, поддержанных Россией, и сирийской вооружённой оппозиции, группировка утратила свои позиции и сейчас не контролирует какие-либо населённые пункты, перейдя к партизанской войне. Сторонники ИГ также ведут вооружённую борьбу в Африке и Афганистане.
Грузинская певица Нуца Бузаладзе выбыла из американского мегапроекта
Грузинская певица Нуца Бузаладзе выбыла из американского мегапроекта American Idol. Конкурс стартовал в эфире американского телеканала АВС 19 февраля. Бузаладзе стала первой конкурсанткой из Грузии и одной из самых ярких и запоминающихся участниц проекта. В результате она вошла в ТОП-12, пишет СОВА.
По итогам очередного концерта, на котором все желающие могли поддержать Бузаладзе, грузинской участнице не хватило голосов. Попасть в ТОП-10 ей не удалось.
«Думаю, я – уже победитель, потому что то, что сделала я, не было сделано никем за всю историю American Idol», — так певица Нуца Бузаладзе прокомментировала свое выбывание из американского мегапроекта American Idol в видеобращении, опубликованном в социальной сети Facebook.
Нуца уверена, что все только начинается, поскольку быть в числе 12 лучших конкурсантов самого резонансного проекта США – уже большая победа.
«Я получила много писем, и я точно знаю, что вы чувствуете… Этим ничего не заканчивается. Я чувствую себя победителем. Конечно, мне печально из-за того, что пять месяцев я провела с этими людьми. Всех хорошо знаю – продакшен, людей, участников. Наверно, больше всего мне будет не хватать этого. Хотя, когда ты попадаешь в ТОП-12, затем тебя приглашают в финал, где появляется возможность петь на одной сцене с другими известными певцами, – все это касается только ТОП-12. Поскольку именно ТОП-12 называют «Мы – семья», то есть тогда мы становимся одной семьей… Я очень счастлива с утра – нет ощущения, что у меня чего-то не получилось. И я думаю, что я уже – победитель, поскольку то, что я сделала, не было сделано никем за всю историю American Idol», — говорит Бузаладзе.
В ставшем для нее финальном выступлении в качестве конкурсантки American Idol Нуца исполнила песню The Show Must Go On культовой рок-группы Queen: «Я спела эту песню, чтобы оставить месседж, что я приехала в Америку ради мегапроекта, у меня есть планы, и я не волнуюсь».
Грузинскую участницу подбодрил один из членов жюри American Idol Лайонел Ричи.
«Забудь цифры – 1, 5, 7, 10, 20 – это не имеет значения. Ты – звезда… и помни – ты сделала это!».
Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», где она одержала победу в 2014 году. Кроме того, Бузаладзе принимала участие в ряде грузинских шоу-проектов, таких, как «Танцы со звездами» и «Один в один». Участвовала в российском конкурсе «Ну-ка, все вместе!», выходящем на «Россия 24» и в турецком «Голосе».
21-й сезон мегашоу American Idol стартовал 21 февраля на канале АВС. Ментором грузинской участницы на конкурсе был Адам Ламберт.
В Брянской области после подрыва путей с рельсов сошёл грузовой состав
В Брянской области сошёл с рельсов грузовой железнодорожный состав, который перевозил в том числе нефтепродукты. Об этом сообщил телеграм-канал «База».
Губернатор Брянской области Александр Богомаз впоследствии сообщил, что на железнодорожной линии Брянск – Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. По словам губернатора, с рельсов сошёл локомотив грузового состава. Пострадавших нет.
«База» публикует фотографию, как утверждается, потерпевшего крушение поезда. По данным издания, на перегоне Рассуха – Унеча железнодорожный состав с 60 вагонами, гружённый нефтепродуктами и пиломатериалами, сошёл с рельсов из-за повреждения полотна.
«По нашей информации, 7–8 вагонов в данный момент лежат на боку. Произошёл пожар. На месте находятся экстренные службы», – пишет «База». Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что местные жители ранее слышали в районе «громкий хлопок». Опубликовано также видео с места событий, на кадрах видно, что с рельсов сошли цистерны, возник пожар.
В РЖД сообщили, что с рельсов сошли локомотив и семь вагонов, а причиной происшествия стало «вмешательство посторонних лиц». Движение на участке остановлено.
- Брянская область граничит с Украиной, от города Унеча до украинской границы примерно 50 километров. После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в прошлом году несколько раз сообщалось о сработавших взрывных устройствах на железнодорожных путях в области. В частности, в октябре прошлого года взрыв случился на перегоне между станциями Новозыбков и Злынка. Пострадавших в результате этих происшествий не было, Украина официально не брала на себя ответственность за диверсии, которые происходят и в других приграничных регионах России. Ответственность за часть из них берут на себя группы, называющие себя партизанами, их участники выступают против войны.
Дмитрий Медведев: «Мы цинично использовали твиттер»
Заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент Дмитрий Медведев заявил, что российские власти «вполне цинично» использовали социальную сеть Twitter для продвижения своих «пропагандистских целей».
Такие формулировки содержатся в ответе Медведева на вопрос агентства «РИА Новости», опубликованном в телеграм-канале политика. Вопрос был о том, почему последнюю запись Медведева в твиттере заблокировали. На это бывший президент России ответил, что соцсеть «прогнулась под госдепом» и украинцами (Медведев использовал пейоративный термин для обозначения представителей этой нации). По словам бывшего президента, Россия использовала твиттер в своих целях, но может обойтись и без него.
«В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента», – заявил Медведев, добавив, что целью России является нанесение поражения «всем врагам» и возвращение «всех земель», которые он охарактеризовал как «наши».
Твиттер ранее скрыл запись в англоязычном аккаунте Медведева, в которой говорилось, что такое государство, как Польша, «не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов». Медведев после этого опубликовал ту же запись в своём русскоязычном аккаунте и обратился к владельцу корпорации Twitter Илону Маску с просьбой разобраться. Эту запись тоже скрыли по причине того, что она нарушает правила твиттера.
При Маске при этом политика модерации соцсети изменилась, и многие записи, которые ранее скрывались как оскорбительные, теперь не скрываются. Недавно миллиардера подвергали критике в связи с тем, что твиттер не стал ограничивать другой пост Медведева, в котором тот писал, что Украина якобы должна развалиться.
Медведев стал одним из первых высокопоставленных российских чиновников, который завёл аккаунт в твиттере – это было в 2010 году. Тогда он был президентом России и пользовался репутацией сторонника «модернизации» и инноваций. В особенности после начала широкомасштабной войны в Украине Медведев позиционирует себя как крайний милитарист, постоянно выступая с угрозами в адрес стран Запада, рассуждая о ядерной войне и прибегая к хлёсткой риторике, граничащей с площадной бранью. Главной площадкой для его высказываний, однако, стал телеграм, а не твиттер. Твиттер в России после российского вторжения в Украину был заблокирован.
В Грузии пресечена попытка незаконной продажи урана
В городе Поти на западе Грузии задержан мужчина, который пытался продать за 2 миллиона долларов радиоактивное вещество – уран. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.
«Согласно заключению радиологической экспертизы, представленная на экспертизе масса, изъятая при обыске, содержит радиоактивное вещество уран и относится к категории ядерных материалов», – сказано в заявлении СГБ.
Задержанному грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Дело возбуждено по 1-й части статьи 230 УК Грузии — незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами.
Расследование проводит Департамент контрразведки СГБ Грузии. Другие подробности пока не сообщаются.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, задержанный – 52-летний житель Чхороцкуского муниципалитета Илья Белкания. По информации родителей, его задержали 27 апреля, после чего в доме провели обыск.
Отметим, что в Грузии ранее несколько раз пресекались попытки незаконного сбыта радиоактивных веществ.
Папа римский рассказал об участии в пока секретной миссии по Украине
Папа римский Франциск сообщил об участии Ватикана в миротворческой миссии, цель которой – содействовать завершению конфликта вокруг Украины.
«Работа в рамках миссии уже идёт, но подробности пока не предаются общественной огласке», – сказал понтифик, отметив, что в своё время он сам сообщит детали. При этом он заметил, что готов помочь репатриировать украинских детей, вывезенных в Россию или на оккупированные территории.
О миссии по достижению мира Франциск рассказал журналистам, возвращаясь на самолёте из Венгрии, где он побывал с трёхдневным визитом.
«Я думаю, что мир всегда достигается путём открытия каналов связи. Вы никогда не сможете достичь мира, если они закрыты. Это непросто», – цитирует понтифика Reuters.
Глава Римско-католической церкви сказал, что говорил о ситуации в Украине с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, а также с митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом. РБК отмечает, что Иларион ранее руководил отделом внешних связей Русской православной церкви.
- С тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, Франциск практически каждую неделю призывал к миру и неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой, но его предложения до сих пор не привели к какому-либо результату.
- 86-летний понтифик также ранее заявлял, что хочет посетить украинскую столицу, равно как и Москву - с миротворческой миссией.
Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС
Власти ЮАР просят президента России Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС, который состоится в Южной Африке этим летом. Причина в ордере на арест российского президента, который выдал Международный уголовный суд (МУС) по обвинению в военных преступления в Украине. Об этом пишет южноафриканская газета Sunday Times со ссылкой на источники.
Южно-Африканская республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что что обязывает её исполнять решения МУС.
«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», – сказал газете представитель правительства ЮАР.
Как пишет Sunday Times, на прошедшей неделе президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить варианты действий властей в связи с выдачей ордера на арест Владимира Путина.
По мнению собеседника издания, комитет не сможет найти других вариантов, кроме как участия Путина в саммите по видеосвязи из Москвы.
Неназванные высокопоставленные чиновники подтвердили изданию, что Претория ведет переговоры об этом с Москвой.
В конце марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения об участии президента России в саммите в Дурбане пока нет.
- Южно-Африканская Республика имеет тесные связи с Москвой. Кремль в своё время поддерживал борьбу АНК против режима апартеида.
- После начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года ЮАР публично не осудила действия Москвы, заявив, что хотела бы сохранить нейтралитет и предпочитает диалог с целью завершения вооружённого конфликта.
- Ордер на арест Владимира Путина Международный уголовный суд выдал после обвинений в адрес Кремля о незаконной депортации украинских детей.
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