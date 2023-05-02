Обзор грузинской прессы

«Почему оппозиция не участвовала в промежуточных и внеочередных выборах?» – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». 29 апреля в нескольких муниципалитетах Грузии прошли промежуточные выборы в парламент и сакребуло, а также внеочередные выборы мэров. По утверждениям представителей «Грузинской мечты», голосование показало растущую поддержку электората в отношении правящей партии.

Единственное, что они могут сделать, это сидеть где-нибудь в комнатах, писать исследования, выдумывать числа и манипулировать ими

«То, что происходит в Поти, Сенаки и Хоби, что оппозиция не выдвинула кандидатов ни в одном районе и муниципалитете, однозначно свидетельствует о том, что сегодня радикальная оппозиция и все связанные с ней политические силы и СМИ обанкротились... Единственное, что они могут сделать, это сидеть где-нибудь в комнатах, писать исследования, выдумывать числа и манипулировать ими. Это печальная реальность, в которой нашему обществу предстоит сделать выбор. А наше правительство продолжит ответственную политику, обеспечивающую достойную интеграцию нашего государства в Европейский союз», – цитирует издание члена «Грузинской мечты» Ираклия Чиковани.

Своим мнением на этот счет с «Резонанси» поделился и политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе.

«По моему мнению, действительно, не стоило тратить силы на эти выборы. Речь идет о мажоритариях городских собраний, а также о мэрах двух городов. Мы знаем, как власть использует административный ресурс, исходя из этого, возможно, в данном случае оппозиция решила сконцентрироваться на выборах 2024 года, а не акцентировать внимание на промежуточных выборах, и в какой-то степени бойкотировала эти выборы. Если бы оппозиция участвовала в них, ничего бы не изменилось. Не стоило ждать радикальных перемен, и потому оппозиция не придала этим выборам большого значения», – сказал респондент издания.

«Поддержка Европы в этой стране наказывается», – так председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили прокомментировал решение Тбилисского городского суда оставить Лазаре Григориадиса под стражей. На вчерашней акции в поддержку задержанного участника мартовских протестов депутат парламента заявил, что готов выступить поручителем за Григориадиса, цитирует Хабеишвили информационное интернет-агентство interpressnews:

Задержание Лазаре – это конкретный посыл Кремлю и обществу, что нахождение на антипутинской акции наказывается

«Нет никаких правовых оснований для того, чтобы оставлять Лазаре под стражей, очень важно, чтобы он был освобожден. Если кто-то и нарушал закон и Конституцию, так это «Русская мечта». Это несправедливый процесс, задержание Лазаре – это конкретный посыл Кремлю и обществу, что нахождение на антипутинской акции наказывается, как и поддержка Европы».

На вчерашнем заседании Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство защиты Григориадиса о внесении залога в размере 20 000 лари. Параллельно с этим процессом обсуждалась мера пресечения в отношении еще одного задержанного на мартовских митингах – Торнике Акопашвили. Он также обвиняется в нападении на полицейского, но был освобожден под залог в размере 3000 лари. Учитывая это обстоятельство, адвокат Григориадиса заключение суда в отношении своего подзащитного считает совершенно необоснованным.

Однако, как заявила прокурор Тамар Якобидзе, Европейский суд по правам человека не считает нарушением, когда государство в отношении человека, обвиняемого в насильственных действиях, применяет в качестве меры пресечения заключение под стражу:

«Были учтены эти обстоятельства. Адвокаты пытаются показать, будто другим задержанным были предъявлены аналогичные обвинения, тем не менее они были отпущены под залог. Но это не так. Другие задержанные обвиняются по другим статьям».

В том, что дело Григориадиса не стоит сравнивать с другими уголовными делами, согласен лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, но он объясняет, почему участник митингов заслуживает освобождения:

Следует учитывать политический контекст. Этот человек боролся за евроатлантическое будущее этой страны

«Могу напомнить, что происходило в Панкиси три года назад. Были ранены сотрудники полиции, сожжена полицейская техника и автомобили, но ни один человек не был наказан, потому что был учтен политический контекст. То же самое должно произойти и здесь. Следует учитывать политический контекст. Этот человек боролся за евроатлантическое будущее этой страны».

Сам Лазаре Григориадис на заседании суда заявил: «Если бы я хотел спрятаться, то спрятался бы за месяц. При задержании я был одет в ту одежду, в которой был на митинге, и ничего не уничтожал».

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«Это вовсе не трагедия. Мы просто отсрочили празднование», – заявил журналистам главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после матча с «Салернитаной». В случае победы его команды «Наполи» смогла бы досрочно стать чемпионом Италии, однако игра завершилась со счетом 1:1. Неаполитанские болельщики, в большинстве считающие, что Хвича Кварацхелия «тащит на себе всю команду», принялись критиковать футболиста, пишет журналист газеты «Лело» Саломе Харатишвили:

Еще вчера он был для них совершенно незнакомым человеком, а теперь на каждой игре на него охотятся как минимум три игрока

«Он не может справиться с защитниками... его расшифровали... он не передает мяч своим партнерам по команде... – эти фразы произносятся вслух. А ведь Хвиче еще 22 года. Он проводит первый сезон в тяжелейшем футбольном чемпионате Италии. Еще вчера он был для них совершенно незнакомым человеком, а теперь на каждой игре на него охотятся как минимум три игрока. Несмотря на это, его фланг всегда активен и эффективен. Любителя импровизации заперли в «тактической клетке» и превратили в машину по производству голевых передач. Такое давление негативно скажется на его психическом состоянии и игре».

В очередной раз увидеть игру Хвичи Кварацхелия можно будет в четверг, 4 мая, во время матча «Наполи» – «Удинезе».

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