В Абхазии задержали активистов, вывесивших протестные плакаты

В Абхазии сегодня, 4 мая задержали активистов инициативной группы «ҲАРАҲПИЦУНДА» («НашаПицунда»), которые вывесили в Сухуми протестные плакаты.

Как сообщили представители молодежного движения, активисты с утра находятся в здании сухумского УВД, куда их пригласили для написания объяснительной записки. Сотрудники правоохранительных органов составляют протоколы об административном правонарушении.

«За что? За мирное проявление своей гражданской позиции. За цитаты. За мнение. Кроме того, баннеры были демонтированы. Их «отправили на экспертизу». Хоть они и не являются орудием преступления, поскольку преступления мы не совершали. В связи с этим происшествием, мы призываем журналистов и представителей общественности к действиям, чтобы обеспечить безопасность участников акции и выяснить обстоятельства их задержания», – сообщили представители движения в соцсети.

Ранее активисты заявили, что они выступают «против антиабхазского закона об апартаментах, против незаконной застройки исторических центров, против намеренного уничтожения энергетической системы».

«Мы знаем, что нас снова причислят к оппозиции, западу, попытаются повесить ярлыки, дискредитировать. Мы снова столкнемся с давлением, возможными провокациями. Но мы готовы. Мы преследуем лишь одну цель — свободная и независимая Абхазия», – сообщили они.

Отметим, что на протестные плакаты нанесены цитаты первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба, писателя Фазиля Искандера, действующего абхазского лидера Аслана Бжания («Ни о какой форме продажи земли в Абхазии не может идти речь»), а также требования и лозунги молодежного движения («Мы страну в казино не проигрывали, хватит отдавать бесценные земли»; «Мы ПРОТИВ апартаментов – это угроза демографии, экономически необоснованно, малый и средний бизнес Абхазии будет уничтожен» и т.д.).

Абхазские власти задержание активистов пока не комментировали.

Ранее инициативная группа «ҲАРАҲПИЦУНДА» проводила акции в Абхазии против ратификации соглашения о передаче России пицундской госдачи.