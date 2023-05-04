В момент, когда пишутся эти строки, на календаре 4 мая.

Что я делаю в первую очередь, утром 4 мая, сразу же после вечера 3 мая? Открываю новостные сайты – ну что, как там в Украине? Киев все еще на месте или половина города уже в руинах? А как с остальными городами страны? Стоят по-прежнему?

После прочтения новостей успокаиваешься – все на месте. Не то чтобы ничего не происходит – нет, конечно, Украину прошедшей ночью бомбили, в Херсоне десятки убитых, по всей остальной стране объявлена тревога... Перечень регионов, подвергшихся бомбежке, длинный – традиционный текст: «объявлена воздушная тревога в Киевской, Одесской, Полтавской…» и т.д.

В общем, ночка выдалась тяжелая, но ничего нового и особенного. Все так же, как происходит в Украине минимум с октября 2022 года, а реально – с 24 февраля. Сначала летят иранские дроны, потом баллистические ракеты, попадают то в объекты инфраструктуры, то в жилые дома. Рутина.

Жизнь в Украине сегодня – как самая изощренная русская рулетка. Люди пытаются жить обычной жизнью. В какой-то момент начинает казаться, что война – где-то далеко. А потом – бац, и звуки ночной тревоги

Жизнь в Украине сегодня – как самая изощренная русская рулетка. Люди пытаются жить обычной жизнью, ходят на работу, функционирует общественный транспорт, рестораны и клубы. В какой-то момент начинает казаться, что война – где-то далеко, там, на Востоке, на Донбассе, нас вроде как почти не касается. А потом – бац, и звуки ночной тревоги, и никогда не знаешь, куда прилетит следующая ракета или иранский дрон. Может быть, в жилой дом на окраине города, и вы об этом узнаете по телевизору. А может быть, прямиком в спальню, где в данный момент находятся ваши дети.

В общем, все было так, как обычно. Не лучше и не хуже.

А ведь все мы ждали прошедшей ночью чего-то очень-очень особенного. Какой-нибудь лютый Армагеддон, какого не было с 24 февраля. Ковровых бомбардировок, которые сотрут с лица земли целый район Киева вместе с его жителями. Прямо как в период Второй мировой войны. Эдакий Дрезден в XXI веке.

Это привычка. Никуда от нее не деться. Мы столько десятилетий слышали разговоры о военном величии России, о непобедимости ее армии и неисчерпаемости ее ресурсов. О том, что у Путина в рукаве всегда есть какой-то козырь, который он до этого держал при себе. О том, что если он разозлится, то сделает нечто ужасное, что у него есть все технические возможности сотворить Армагеддон, но он почему-то этого не делает.

Сложно привыкнуть к мысли, которую диктует логика и здравый смысл, – нет у него ничего из ряда вон такого, чего мы еще не видели. Атом не в счет, это оружие последнего шанса, которое будет использовано не раньше, чем ВСУ постучится в ворота Севастополя.

Послушать российских военкоров, так у Путина есть возможность сравнять все города Украины с землей, разрушить все мосты и всю инфраструктуру, убить Зеленского и в придачу всю правящую верхушку, а он этого почему-то не делает.

Сложно привыкнуть к мысли, что Путин уже делает все, что может, использует все оружие, которое у него есть, что ничего, сверх того, что он делает уже больше года, он делать не будет. Не потому, что не хочет, не потому, что стесняется, не потому, что не пересекает какие-то красные линии, согласованные с Западом. А потому, что не может. Нечем.

Послушать российских военкоров, так у Путина есть возможность сравнять все города Украины с землей, разрушить все мосты и всю инфраструктуру, убить Зеленского и в придачу всю правящую верхушку, а он этого почему-то не делает. Какой нехороший человек этот ваш Путин: может – но не делает.

Мой вам совет: не смотрите и не читайте российских военкоров. У меня есть такой грех – постоянно смотрю канал «Радио Комсомольская правда», где два соведущих, Иван Панкин и Игорь Виттель, несут самую отборную, зубодробительную пропаганду. Причем люди явно неглупые, и работают куда более утонченно и красиво, чем Соловьев или Симонян. У них часто гостят военкоры, разного рода военные эксперты, в первую очередь из различных московских гэбэшных структур с названиями типа «Центр военно-стратегических исследований» или что-то в этом роде.

Наслушаешься их и, как говорится, сердце в руках держишь – вот-вот матушка Расеюшка сконцентрируется, соберется, да как вдарит, мало не покажется. А у Украины такие потери, что у них скоро молодежи не останется. А в Бахмуте «вагнеровцы» перемалывают украинские части, и скоро от них ничего не останется...

Вроде бы разумом понимаешь, что все это ерунда, никаких новых возможностей у России нет, и появиться им неоткуда, что Путин уже бьет по Украине всем, чем только имеет, и ничего более страшного и ужасного он сотворить рад бы, да не может...

Вроде бы рационально понимаешь, что в Бахмуте у украинцев физически не может быть потерь больше, чем у великороссов, так как ВСУ там сидит в глухой обороне, а «Вагнер» наступает без остановки и часто без какого-либо прикрытия. Разумом понимаешь, а подсознание все же буравит: все так, конечно, спору нет, ну а вдруг? Мало ли. Может, правда есть что-то, чего мы не знаем, и вот в один прекрасный день Путин воспрянет ото сна, да и вдарит с такой мощью, что Украина затрещит по швам.

Но проходит день, за ним неделя, за неделей месяц, а все идет в привычном режиме – «Объявлена воздушная тревога в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях», прилетели 50 дронов, из них украинская ПВО сбила 42, восемь попали в электростанцию и жилой дом, по Украине также было запущено 43 ракеты, 32 сбиты... Рутина.

Все, конечно, ожидали, что ответ на невиданное унижение – атаку беспилотников на обитель зла, Кремль, будет куда более страшным, чем обычные, рядовые обстрелы. Но нет. Все как обычно. Да и не могло быть иначе. Путин не стал бы ждать какого-то повода, будь у него возможность снести с лица земли всю Украину. Сделал бы это давно, с Кремлем и без Кремля...

Нет у Путина никакой красной линии, которую можно пересечь, получив в руки мощный аргумент – бомбежку Кремля. Война уже зашла в такую стадию, когда уже давно никто ничего не стесняется...

Не верю в теорию заговора о том, что налет устроили российские спецслужбы. Зачем, для чего? Чтобы что? Чтобы Путин ударил наконец по «центрам принятия решений»? Но это совершенно бессмысленно. Воздушная тревога начинает работать, как только ракеты и шахеды взлетают, и у Зеленского, равно как и у всей остальной Украины, есть минут 10, чтобы спуститься в подвал. Соответственно, любая «атака на центры принятия решений» в лучшем случае закончится повреждением пустого здания. Но и то, скорее всего, ракету собьют если не на подступах к Банковой, то поблизости – совершенно точно...

Нет у Путина никакой красной линии, которую можно пересечь, получив в руки мощный аргумент – бомбежку Кремля. Война уже зашла в такую стадию, когда уже давно никто ничего не стесняется...

Что ж, будем ждать дальнейших атак дронов на территории РФ. А Украине – отдельное спасибо за незабываемое зрелище – вид горящего купола Кремля. Пустячок, конечно, но приятно.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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