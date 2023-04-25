Председательство России в ООН ознаменовалось новыми обвинениями со стороны Москвы в адрес Запада. Кремль вновь грозит выйти из зерновой сделки, если США и их союзники не согласятся на требования Москвы. При этом в развязывании войны против Украины российский министр иностранных дел Сергей Лавров привычно обвиняет Запад. А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рисует перспективы новой мировой войны и расписывает все «прелести» ядерного взрыва.

Рукопожатие на фоне логотипа ООН – российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с генсеком Всемирной организации Антониу Гутерришем, чтобы обсудить детали зерновой сделки. Москва обвиняет Запад в невыполнении условий соглашения, позволившего экспортировать украинское зерно из черноморских портов. В России настаивают, что в ответ США и ЕС должны были обеспечить беспрепятственный экспорт на мировые рынки собственных российских злаковых, а также удобрений.

Еще одним фактором, ставящим под вопрос будущее соглашения, срок действия очередного периода которого истекает 18 мая, могут стать новые претензии Москвы. Российское Минобороны обвинило Украину в том, что она использовала «зерновые коридоры» для атаки беспилотниками Севастопольской бухты в аннексированном Крыму. Кремль дал понять, что не допустит, чтобы сделка по безопасному экспорту украинского зерна через Черное море, согласованная в июле прошлого года, продолжалась после 18 мая, если Запад не удовлетворит ее требования.

«Что касается сделки, то дело в том, что, несмотря на то, что прошло столько времени, она до сих пор не реализована, не сложилась в пакет, условия, которые нас касались, до сих пор не реализованы. Поэтому, пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки, продолжаем наблюдать дальше», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, зерновая сделка – далеко не единственная претензия Москвы к мировому сообществу. Возглавивший 24 апреля заседание Совбеза ООН Сергей Лавров вновь возложил вину за российскую агрессию в отношении Украины на США и их союзников, а ООН обвинил в том, что «запредельная перепредставленность Запада» в Совбезе подрывает принцип многосторонности:

«Уважаемые коллеги, как и в годы холодной войны, мы достигли опасного, а может быть, даже более опасного порога. Ситуация усугубилась утратой многосторонности и веры в нее, когда финансово-экономической агрессией со стороны Запад уничтожает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений на поле боя. Все это делается в залах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны».

Впрочем, почти получасовой монолог российского министра не остался без ответа. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд парировала, что Россия нанесла «удар в самое сердце устава ООН», что там задерживают активистов и лидеров оппозиции, а находящихся за решеткой американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, – последний в 2020-м году получил 16 лет за шпионаж, – российские власти используют как «политических пешек».

«За нарушение Россией международных норм, за ее варварскую практику использования людей в качестве «политических пешек» приходится платить человеческими жертвами. Этот ущерб несут задержанные, а также их семьи и друзья. Как может подтвердить сестра Пола, присутствующая сегодня со мной», – заявила дипломат.

Приглашенная на заседание Совбеза сестра Пола Уилана Элизабет назвала Россию «террористическим государством»:

«Менее изощренный подход России к дипломатии заключается в произвольном задержании американских граждан, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов. Это не дело зрелой и ответственной нации. Это действие террористического государства».

Она призвала мировое сообщество вместе противостоять режимам, которые используют заложников для достижения политических целей.

Не получил Лавров поддержки и от генсека ООН, которого в слитых в сеть американских секретных документах представляли тем, кто готов на компромиссы с Москвой. Антониу Гутерриш подчеркнул, что российское вторжение в Украину поставило под угрозу всю систему многосторонних отношений, а ООН никогда еще не сталкивалась с вызовами, подобными нынешнему:

«Мы сталкиваемся с беспрецедентными и взаимосвязанными кризисами. Многосторонняя система отношений испытывает большее напряжение, чем когда-либо с момента создания Организации Объединенных Наций. Напряженность между крупными державами достигла исторического максимума, равно как и риск конфликта из-за несчастного случая или просчета. Вторжение в Украину в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и международного права причиняет огромные страдания и опустошение стране и ее народу, усугубляет глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19».

Пока Лавров говорил о засилье Запада в международных организациях и необходимости многополярности, из Москвы в очередной раз прозвучали ядерные угрозы. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев пообещал: если мировое сообщество не согласится на условия России, у Москвы не дрогнет рука применить оружие массового уничтожения:

«Вас правда волнует климат до такой степени? На мой взгляд, это ничто по сравнению с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5000 Кельвинов, ударной волны в 350 метров в секунду и давлением 3000 кг на квадратный метр, с проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением, – и электромагнитным импульсом. Такая перспектива есть сегодня? Увы, да. И она растет с каждым днем по известным причинам. Вот почему мир болен, и, вполне вероятно, он стоит на пороге новой мировой войны».

И вообще, считает Медведев, для России ядерное оружие играет роль скрепы, которая «собирает государство».

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