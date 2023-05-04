Газета «Республика» подробно останавливается на резонансном убийстве в Цхинвале. Две недели назад в центре города ударили ножом Сослана Валиева, который позже скончался от потери крови. «Это в первую очередь сигнал о проблемах грядущих, нараставших постепенно за десятилетия и получивших новый толчок к развитию в последние годы. Речь идет о психологическом состоянии населения, прожившего последние тридцать лет в состоянии конфликта, и об обострении сложившейся ситуации, которое ждет нас на фоне событий на Украине», – пишет автор и называет произошедшее тестом на психологическое здоровье нации. Автор критикует отсутствие системного подхода и программы психологической реабилитации населения. Во время проходящей раз в несколько лет диспансеризации жители проходят осмотр невролога, однако он носит номинальный характер, считает автор. «Это также наименее «популярный», если можно так сказать, вид медосмотра, который у нас заменяется поверхностным осмотром невролога. Однако его важность нельзя недооценивать, как и нельзя отрицать плачевное психологическое состояние населения в республике. К сожалению, именно это – отрицание – и происходит в югоосетинском обществе». Издание поднимает и вопрос о жителях Южной Осетии, которые находятся на войне в Украине, и сетует на непонимание ситуации в республике и «поверхностное» отношении к проблеме посттравматического расстройства. Автор напоминает, что рано или поздно бойцы вернутся с войны, и государство должно быть готово к этому, предложить программу психологической реабилитации. «Рост насилия последних лет связан именно с длительным отсутствием психологической помощи населению. Убийство Сослана Валиева (Цугри), известного всем безобидного городского блаженного, сейчас является пиком, потрясшим всю страну. Оно – результат отсутствия понимания ситуации, катастрофической нехватки психологической помощи, невысокого уровня образования в обществе. И все это стало следствием нерешенных проблем, объем которых стал настолько высок, что снижает шансы на поддержание безопасности и стабильности в обществе», – пишет «Республика».

Старшие учат молодежь быть смелым, но вот то, что жестокость – это проявление слабости, а причинение боли и избиение уже сдающегося противника – не аланское дело, об этом говорят редко

Блогер Алан Парастаев тоже обсуждает проблему насилия в обществе, а именно, в школе. Он комментирует распространенное в социальных сетях видео драки подростков в одной из школ Цхинвала. Блогер считает, что дерущиеся подражали бойцам ММА и боев без правил. «Сейчас в интернете (да и ТВ каналы не отстают в этом плане) полно трансляций как самих боев, так и ток-шоу, на которых бойцы сначала беседуют, а потом нередко переходят на рукоприкладство, на драку. И это делают люди, с легкой руки спортивных шоу-бизнесменов, ставших кумирами молодежи. Что ж мы их ругаем за то, что они подражают тем, кого мы и сами предлагаем в качестве примеров?» – задает вопрос блогер. «Кстати, на тех самых ток-шоу нередки случаи группового нападения на соперника. Старшие учат молодежь быть смелым, но вот то, что жестокость – это проявление слабости, а причинение боли и избиение уже сдающегося противника – не аланское дело, об этом говорят редко и как-то невнятно», – пишет Парастаев.

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Еще одна резонансная тема в социальных сетях – заявление российского Митрополита Леонида, в котором он критикует президента Южной Осетии Алана Гаглоева за выступление и поздравление прихожан в Пасхальную ночь в храме Аланской епархии. Телеграм-канал «Бонварнон» пишет: «У нас вопрос: почему высокопоставленный иерарх РПЦ в пренебрежительном и откровенно враждебном тоне говорит о президенте дружественного России государства? Вообще, после таких хамских выпадов нужно приглашать посла и выяснять, почему «священник» занимается не служением Богу, а подсчетом долгов Южной Осетии и оскорблениями народа республики», – задаются вопросами авторы. Комментаторы под постом тоже выразили немало критики в адрес Митрополита Леонида и РПЦ, в первую очередь за «теплые» отношения с ГПЦ. «Нет худа без добра! При Бибилове мы только догадывалась о тайном диктате РПЦ в этой сфере, завуалированном подталкивании паствы РЮО под грузинскую церковь, а теперь и весь народ увидел истинные цели РПЦ устами этого священнослужителя...» – пишет один из комментаторов под постом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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