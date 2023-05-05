Четыре оппозиционные политические организации Абхазии обратились к депутатам Народного Собрания с просьбой инициировать проведение внеочередной сессии и рассмотреть вопрос выражения вотума недоверия премьер-министру Александру Анквабу. Лидер политической партии «Форум народного единства» Аслан Барциц рассказал, что побудило политиков обратиться в парламент и каковы надежды на то, что депутаты их поддержат.

– Аслан, скажите, с чем вы обратились в парламент? Что содержится в вашем письме?

Об их эффективности идет речь, о том, что кабинет министров за три с лишним года не проявил надлежащего старания для того чтобы экономическая ситуация в стране изменилась

– Мы обратились в законодательный орган с тем, чтобы наши депутаты дали оценку происходящему в стране, в частности, работе кабинета министров и его эффективности. Ведь есть цифры, которые показывают, насколько эффективны или нет те решения, которые принимались кабинетом министров, об их эффективности идет речь, о том, что кабинет министров за три с лишним года не проявил, по нашему глубокому убеждению, надлежащего старания, скажем так, для того чтобы экономическая ситуация в стране изменилась. К тому же за подписями членов кабинета министров, председателя правительства стоят такие важные вопросы, как Пицундская госдача и много других очень важных вопросов, которые волнуют сегодня всю страну. Поэтому мы решили обратиться в депутатский корпус с тем, чтобы они дали свое видение и свою оценку происходящим событиям.

– В вашем обращении говорится о вотуме недоверие правительству. Как вы видите решение этого вопроса и есть ли у парламента механизмы, которые позволят ему принять какое-то решение?

– Такие механизмы у парламента есть, поэтому мы и обратились в этот законодательный орган. Мы же с вами помним из недавнего прошлого, что парламент мог выразить вотум недоверия кабинету министров и его отдельным членам, это было в практике парламента.

– А у вас есть какой-то прогноз, как парламент отнесется к этому предложению и насколько велики шансы, что он пойдет по пути оценки действий правительства и выражения ему вотума недоверия?

Вопрос стоит так: быть или не быть завтрашнему дню Абхазии. Поэтому это будет своеобразный экзамен на зрелость

– У всех действующих сегодня в Абхазии политиков и политических организаций, в том числе и у депутатов парламента, есть своя ответственность за происходящее в стране, за те процессы, которые, на наш взгляд, несут очень серьезную угрозу независимости, и вообще вопрос стоит так: быть или не быть завтрашнему дню Абхазии. Поэтому это будет своеобразный экзамен на зрелость. Мы очень надеемся, что будет принято ответственное решение, заодно и люди посмотрят, под силу ли депутатам сегодня принятие таких важных решений для страны и для ее народа.

– Требование отставки правительства звучит уже давно, это не первое обращение и не первая попытка каким-то образом добиться этого решения. Что касается последнего требования оппозиции об отставке правительства, мы знаем, что оно вызвало у премьер-министра смех, и на заседании кабинета министров это прозвучало и было опубличено. Как, по-вашему, что так смешит премьера и почему он так веселится, когда слышит требование отставки правительства?

– Я хотел бы пояснить для слушателей, почему стоит подпись «Форума народного единства»? Как вы помните, на недавнем съезде, который мы проводили, мы говорили об отставке главы государства как основного виновника всех процессов, которые происходят в стране. Мы осознанно пошли с коллегами на то, что в этом документе, обращенном в парламент, речь идет не о главе государства, а о председателе правительства, потому что мы хотим все-таки решать вопросы в определенных рамках. Дабы не допускать конфронтации и внутреннего накала, мы согласились с коллегами и подписали этот совместный документ. Что касается юмористического настроения, вы знаете, за всю историю деятельности председателя правительства были допущены очень серьезные ошибки, которые приводили в конечном счете к серьезным потрясениям внутри страны. Дело того или иного политика делать определенные выводы из истории страны, из своей личной истории и биографии. Если такие выводы делаются и страна двигается поступательно – это один момент; если такие выводы не делаются, а вызывают смех…

Такое веселье говорит о том, что на самом деле у некоторых людей, у некоторых чиновников все хорошо, они ворочают миллиардами и миллионами, и проблем у них нет, что бы им не веселиться?

А вы понимаете, что тысячи людей, которые сегодня живут от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии, когда цены взлетели вверх, когда за электроэнергию цены выросли в разы, продукты, лекарства, цены на все взлетели в разы, а кому-то смешно. Сложно сказать, почему стало смешно? Наверное, от чувства собственной непогрешимости или от собственной такой жесткой позиции или еще от чего-то, мне трудно комментировать такие вещи. Порой складывается ощущение, что у отдельных чиновников высшего ранга все хорошо, они, видимо, хорошо обеспеченны материально, у них нет проблем, у них бизнес развивается, хотя они утверждают, что у них нет бизнеса в Абхазии. Но у нас общество маленькое, и мы прекрасно понимаем, у кого что есть в этой стране и кто на что живет. Такое веселье говорит о том, что на самом деле у некоторых людей, у некоторых чиновников все хорошо, они ворочают миллиардами и миллионами, и проблем у них нет, что бы им не веселиться?

– А они не видят своих ошибок или они на самом деле не понимают, что с их политикой и с их действиями что-то не в порядке?

– Вы знаете, на съезде в моем основном докладе как раз был тезис о том, что они оторвались от реальности, и они никогда не признают своих ошибок. У них виноват кто угодно: предыдущее руководство, инопланетяне, эпидемия, Россия, но только не они. Мы с вами знаем, что энергокризис – это следствие бездарной, безответственной, преступной политики, которую проводила власть, и это – непризнание и непонимание своих ошибок. Нет человека, который не ошибался бы в этой жизни, но самое главное, чтобы человек осознавал степень своей ответственности, свои ошибки, делал правильные выводы. Но в нашем с вами случае это абсолютно исключенный вариант, и, соответственно, конец этой всей истории, на мой взгляд, будет очень нелицеприятный не только для этих деятелей, но и для всей страны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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