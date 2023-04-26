Представители оппозиционных партий и движений Абхазии вчера на брифинге потребовали отставки правительства, дав президенту Аслану Бжания две недели на выполнение этого требования. В противном случае они намерены провести в Сухуме митинг. Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба рассказал о том, почему решено перейти к организации массового протеста и как эту идею собираются реализовать.

– Адгур, требования отставки правительства от оппозиции звучали и раньше, но никакой реакции на них не было. В очередной раз, требуя отставки правительства, на что рассчитывали?

Для них народ Абхазии, вопросы демографии, здоровья нации, образования, культуры, языка, обороноспособности и всего остального, из чего состоит государство, на втором, на третьем месте. Повестка сегодняшней власти носит антинародный характер

– До этого мы предлагали разного рода инициативы, не только требования. Но на этот раз мы все сошлись во мнении о том, что весь лимит возможности диалога с властью исчерпан. Власть абсолютно игнорирует все рациональные предложения, все рациональные инициативы, она полностью закрылась от народа, от общественных и политических организаций, нет никакого диалога, нет доступа к государственным информационным ресурсам. Мы неоднократно отмечали недееспособность власти, неэффективность, некомпетентность, антинародную повестку. Отчетливо видно, что за прошедшие три года, четвертый год уже действующая команда у власти, но у этой команды во главе с президентом одна повестка – продвижение интересов крупного иностранного капитала, олигархов, они создают совместные бизнес-проекты с участием близких родственников. Для них народ Абхазии, вопросы демографии, здоровья нации, образования, культуры, языка, обороноспособности и всего остального, из чего состоит государство, на втором, на третьем месте. Повестка сегодняшней власти носит антинародный характер, в этом убедились уже абсолютно все. Из-за неэффективности, некомпетентности, непрофессионализма действующей команды правительства мы переживаем один кризис за другим. Поэтому мы приняли решение собрать многотысячный митинг в городе Сухуме. Дата еще не определена, но приблизительно это будет середина мая. Прежде чем объявлять дату, мы посовещались между собой и предложили президенту две недели для того, чтобы он принял решение об отставке кабинета министров. И это будет с его стороны означать, что он готов не просто на словах, а реальными делами взаимодействовать с обществом и народом. Если это не произойдет, митинг состоится.

– Адгур, как вы видите подготовку митинга и какие усилия вы для этого предпринимаете?

Митинг необходим для того, чтобы каждый, кто не согласен с политикой, которую проводит эта власть, имели возможность принять в нем участие

– На самом деле, мы иллюзий не питаем, и очень мало шансов на то, что глава государства нас услышит, поэтому подготовку к многотысячному митингу в г. Сухуме мы уже начали. Определены руководители районных подразделений, каждому даны задания – по городу Очамчыра и Очамчырскому району, по городу Гудаута и Гудаутскому району, по Гагре, по Ткуарчалу, по Гулрыпшу, по городу Сухуму. Вчера после брифинга, когда пресса уже ушла, мы обсуждали оргвопросы, работа в этом направлении уже ведется. Митинг состоится приблизительно в середине мая, дата еще точно не определена, мы ее будем озвучивать уже ближе к этим числам. Митинг необходим для того, чтобы каждый, кто считает действующую власть антинародной, все, кто не согласен с политикой, которую проводит эта власть, имели возможность принять в нем участие.

– Адгур, в последнее время вы провели целую серию встреч в разных районах Абхазии. Какие там настроения у людей, готовы ли они принять участие в этом митинге?

Эта инициатива по проведению митинга идет от простых людей, которые устали сидеть зимой без электричества, без перспективы, смотреть на то, как богатеют чиновники их родственники

– Действительно, мы провели ряд встреч в районах республики, люди встречали нас аншлагом, были полные залы, и главный вопрос, который люди задавали на улице: «Что мы будем делать дальше? Власть нас не слышит, власть не слышит ни вас, политических деятелей, ни нас, простых людей». Сами люди говорили о том, что нужно собраться в Сухуме, нужно съехаться со всей страны всем, кто не согласен с политикой действующей власти, и заявить о себе. Эта инициатива по проведению митинга идет от простых людей, которые устали сидеть зимой без электричества, без перспективы, смотреть на то, как богатеют чиновники их родственники, как страна уходит у них из-под ног и ее раскупают по частям разные олигархи. Люди устали, они уже не верят этой власти, они хотят действовать. И мы им такую возможность предоставим. Начинается бюджетная кампания, если мы эту команду правительства, я имею в виду кабинет министров, не поменяем сейчас, то она будет завершена, и бюджет на 2024 год будет аналогичным: без учета факторов развития, там не будут предусмотрены интересы народа, опять будет раздутый госаппарат, финансирование разных статей, связанных с содержанием главы государства, премьер-министра и так далее. Естественно, нет никакой программы, нет плана реформ, поэтому этот кабинет министров надо отправить в отставку.

– Вы будете ставить власть в известность о проведении митинга, получать разрешение?

– Да, конечно, мы уведомим администрацию города Сухума о дате и месте проведения этой акции протеста в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

– Адгур, а что с судебным процессом в отношении участников оппозиционного митинга, которые раскачивали автобус? И почему в перечне ваших требований ничего об этом нет?

– Что касается судебного разбирательства в отношении наших соратников, которые там якобы раскачивали автобус, власть уже давно должна прекратить это смешное судебное разбирательство, которое все общество воспринимает как комедию. Этот вопрос даже озвучивать не надо, он должен быть сам по себе понятен и власти, и всем, кто имеет к этому отношение. Конечно, процесс должен быть прекращен немедленно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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