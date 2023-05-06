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Матери детей с ахондроплазией добились от правительства Грузии обещания купить лекарство
Родители детей с ахондроплазией объявили о завершении 19-дневной нон-стоп акции с требованием ввезти в страну единственное в мире лекарство – они дают время правительству Грузии на выполнение обещаний.
Почти три недели матери ночевали под стенами канцелярии правительства, почти каждый день в Тбилиси проходили шествия в поддержку детей с ахондроплазией.
Участники акции заявили, что достигли договоренности с властями, получив обещание, что будут предприняты конкретные шаги для внедрения препарата в Грузии. Минздрав обещает завершить разработку протокола к концу мая, после чего должны начаться переговоры о закупке лекарства. Родители детей заявили, что снова выйдут на акции, если увидят, что процесс затормозился, пишет агентство «Новости-Грузия».
Участники акции поблагодарили всех, кто их поддерживал все эти дни, отметив, что совместные усилия дали результат.
Ахондроплазия – редкое генетическое заболевание, при котором не растут конечности, деформируется позвоночник и череп, дети испытывают мучительные боли, многим приходится делать операции. Средний рост взрослых людей с ахондроплазией – 120-130 см, но недавно в США и Европе одобрили лекарство вазоритид, которое обеспечивает рост. Оно настолько дорогое, что семьи с больными детьми могут рассчитывать только на господдержку.
Сейчас в Грузии 12 детей, которым может помочь вазоритид. На это нужно около 3 миллионов долларов в год.
Жители Грузии начали сами собирать деньги, за несколько дней получилось 40 тысяч лари. Участники акций призвали прекратить сбор, заявив, что лекарство обязано купить правительство, которое существует на деньги налогоплательщиков. Всю собранную сумму они решили отдать одной из женщин, которая одна в крайней бедности растит ребенка с ахондроплазией и не имеет своего жилья.
Другие новости дня
Служба госбезопасности Грузии выявила террористическую сеть
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила о задержании иностранца, причастного к деятельности террористической организации «Исламское государство». Об этом на брифинге в ведомстве сообщил и.о. директора Контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе.
По его словам, задержание было осуществлено по итогам операций, проведенных с участием Службы госбезопасности и компетентных органов, задействованных в национальной системе борьбы с терроризмом. В результате комплексных шагов были получены доказательства и раскрыта деятельность «Исламского государства» на территории различных зарубежных стран, пишет SOVA.
«Мы обнаружили устройство-носитель электронной информации, из которого были извлечены спутниковые фотографии стратегических объектов и столиц Соединенных Штатов Америки и Европы. В рамках масштабных контртеррористических мероприятий идентифицированы лица, контактировавшие с террористической организацией, выявлены формы их коммуникации, методы, сферы интересов и возможные объекты нападения за пределами Грузии. Исходя из международных террористических рисков, по решению Службы государственной безопасности, информация, полученная в рамках текущего расследования уголовного дела, была оперативно передана международным партнерам Грузии и соседним странам, в том числе Турции», - заявил Мгеладзе.
По информации СГБ, на данном этапе служба активно проводит оперативно-розыскную, следственную и скрытую следственную деятельность. В ведомстве заявляют, что продолжают «бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом».
«Грузия остается одним из надежных партнеров международной контртеррористической системы. При этом мы однозначно исключаем распространяемую в зарубежных СМИ информацию о наличии на территории Грузии тренировочных баз военной подготовки террористического назначения», - заявил Мгеладзе.
Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу
Утром в субботу власти российской Белгородской области сообщили об обстреле города Шебекино. Он расположен недалеко от границы с Украиной.
По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, ранен по меньшей мере один человек.
Местные телеграм-каналы публикуют фото и видео предположительно последствий обстрела. Пострадала крыша здания школы (учеников в ней не было - сегодня выходной день, кроме того, школы в городе находятся на дистанционном обучении). Также сообщается об обстреле территории бывшего завода.
Это не первый обстрел Шебекино с начала российского вооружённого вторжения в Украину. Российские власти обвиняют в обстрелах украинские вооруженные силы, украинская сторона как правило их не комментирует.
Утром в субботу российские агентства сообщали о бое на российско-украинской границе - по их утверждениям, группа диверсантов пыталась проникнуть на территорию России, но нападение было отбито.
В Лондоне в субботу проходит коронация Карла III
В субботу, 6 мая, проходит коронация нового британского монарха Карла III, церемония пройдет Вестминстерском аббатстве. Он станет 40-м правящим монархом, коронованным там с 1066 года, отмечает Би-би-си. Жена Карла III Камилла будет коронована вместе с ним как королева-консорт.
Церемония начнется с процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Непосредственно в процессии примут участие чуть менее 200 военнослужащих, еще тысяча военнослужащих выстроилась вдоль маршрута.
На Трафальгарской площади в центре Лондона полиция задержала несколько активистов - сторонников провозглашения республики. Среди них лидер организации «Республика» Грэм Смит. Несколько сот сторонников республики пришли на площадь с плакатами «Не наш король». По сообщению агентств, задержания связаны с тем, что некоторые активисты принесли с собой краску, и полиция опасалась вандализма. Республиканцы обвиняют полицию в нарушении права на мирные собрания.
Сторонников монархии - или просто любопытствующих - на улицы Лондона вышли десятки тысяч. Они приветствуют участников праздничных церемоний.
На церемонию коронации приглашены больше двух тысяч гостей из более чем 200 стран. Отмечается, что около ста государств будут представлены на высшем уровне. Российских представителей не пригласили.
После церемонии в Вестминстерском аббатстве Карл III с супругой тем же маршрутом вернутся в Букингемский дворец, где королевская семья выйдет на балкон и поприветствует собравшихся у резиденции в новом статусе.
- 73-летний Карл III, до этого известный как Чарльз, принц Уэльский, стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Его мать, королева Елизавета II, скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года.
- Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Она вступила на престол в 1952 году. Ее царствование было самым долгим в истории Великобритании и Англии и одним из самых продолжительных в мировой истории.
Тысячи канадцев эвакуируются из-за пожаров и наводнений
На западе Канады – пожары и наводнения. Из пострадавших районов эвакуировались уже более 20 тысяч канадцев.
В начале мая на западе Канады быстро установились не по сезону высокие температуры, местами на 15 градусов выше нормы. В результате в провинции Британская Колумбия начал быстро таять снег – реки вышли из берегов и затопили шоссе во внутренних районах региона. В провинции Альберта возникло не менее 78 пожаров. Огонь уничтожил как минимум двадцать домов и полицейский участок.
Власти пострадавших провинций ожидают усиления стихийных бедствий: в Британской Колумбии ожидаются ливни, а в Альберте установилась жаркая и ветреная погода.
- Ученые подтвердили, что изменение климата влияет на погоду. Повышение глобальной температуры способствует учащению и усилению экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары. Стихийные бедствия приводят к гибели и миграции людей и других животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий.
Силы ПВО Украины утверждают, что впервые сбили ракету «Кинжал»
Силы ПВО Украины впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом утром в субботу заявил командующий Воздушными силами Украины генерал Николай Олещук.
«Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили «не имеющий аналогов» «Кинжал»!.. Это произошло во время ночной атаки 4 мая в небе Киевской области. Ракету Х-47 выпустил «МиГ-31К» с территории России» - написал Олещук. Он добавил, что ракету сбила недавно поставленная в Украину система ПВО «Пэтриот».
При этом накануне представитель Воздушных сил Юрий Игнат отвергал появившиеся в СМИ сообщения о том, что «Кинжал» мог быть сбит. Олещук написал, что не следует раньше времени публиковать информацию, которую может использовать враг: «Мы обязательно расскажем, что, где, чем и когда сбили! В свое время», - написал он.
Издание Defense Express ранее сообщало об обнаружении обломков ракеты, напоминающей «Кинжал», и предположило, что взрыв в небе над Киевом в ночь на 4 мая связан именно с уничтожением именно этой ракеты.
Российское командование не комментировало сообщения о сбитой ракете.
- Ранее о случаях сбития «Кинжала» не сообщалось. Речь идет о гиперзвуковом ракетном комлексе, ракеты выпускаются с самолетов. Это не крылатая, а аэробаллистическая ракета, имевшиеся в Украине до недавнего времени системы ПВО были фактически бессильны против такого типа ракет, однако система «Пэтриот», как утверждают специалисты, способна сбивать и баллистические ракеты. Зафиксировано несколько подтвержденных случаев применения «Кинжала» в ходе войны в Украине.
В Крыму прозвучали взрывы, поднимается дым
Утром в субботу, 6 мая, в Красногвардейском районе аннексированного Крыма прозвучало два взрыва, сообщают местные жители.
«На севере Крыма сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», – написал советник российского главы Крыма Олег Крючков. В соцсетях публикуют видео поднимающегося дыма.
Также сегодня приостанавливали движение по Крымскому мосту – «по техническим причинам». Сейчас движение возобновлено.
- В последнее время атаки на объекты в аннексированном Крыму участились. Атаку на нефтехранилище Севастополе неделю назад украинские власти назвали «элементом подготовки Киева к контрнаступлению».
В Санкт-Петербурге опечатали Малый драматический театр
В Санкт-Петербурге опечатали двери Малого драматического театра Льва Додина. Об этом сообщают «Фонтанка» и «Сота».
Фото приклеенной бумаги с печатями, похожими на печати Роспотребнадзора, «Фонтанке» прислали очевидцы. О том, что в театре проводится некая проверка и его опечатали, изданию также сообщили близкие к учреждению собеседники. Официальных заявлений МДТ пока не делал.
Недавно театр вынужденно перенес спектакли с участием актера Данилы Козловского. Ранее на Козловского в Генпрокуратуру пожаловался активист Виталий Бородин, известный своими доносами. Он попросил ведомство проверить актера на предмет дискредитации российской армии.
В ответ Козловский подал иск к Бородину о защите чести и достоинства. Он назвал его жалобы «фантазиями». Суд не принял иск актера из-за неполных данных ответчика, пишет «Сота».
Российские войска применяют против ракет HIMARS электронные помехи
Российской армии в Украине в последние месяцы все чаще удавалось блокировать работу американских мобильных ракетных систем HIMARS. Как рассказали телеканалу CNN специалисты, осведомленные об использовании американских систем, российские военные создают помехи, которые нарушают наведение «хаймарсов» на цели.
Украинским военным специалистам пришлось с помощью США разрабатывать альтернативные способы нанесения точных ударов по российским целям.
Как сообщает CNN, «речь идет о постоянной игре в кошки-мышки», о противоборстве российским электронным помехам, пояснил представитель Пентагона. По его словам, только найдешь новый способ противодействия помехам, как немедленно сталкиваешься с нейтрализацией наших усилий новыми помехами со стороны армии России. «И мы не можем наверняка знать, насколько успешными будут наши действия с точки зрения долгосрочной перспективы», – заявил собеседник телеканала.
Средства электронного противодействия в Украине используются обеими воюющими сторонами. По мере приближения к началу украинского наступления, полагаться на ракеты HIMARS становится все более актуальной задачей для украинских войск, сказал официальный представитель Пентагона.
«Одно дело сдерживать российские войска на том месте, на котором они находятся в настоящее время. И совсем другое дело – отбросить их с территорий, которые они оккупируют, – сказал телеканалу CNN отставной бригадный генерал Стивен Андерсон. – За минувший год противник успел закрепиться на своих позициях».
В Лондоне в субботу пройдет коронация Карла III
6 мая состоится коронация нового британского монарха Карла III, церемония пройдет Вестминстерском аббатстве. Он станет 40-м правящим монархом, коронованным там с 1066 года, отмечает Би-би-си. Жена Карла III Камилла будет коронована вместе с ним как королева-консорт.
Церемония начнется с процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Непосредственно в процессии примут участие чуть менее 200 военнослужащих, еще тысяча военнослужащих выстроятся вдоль маршрута.
На церемонию коронации приглашены больше 2 тысяч гостей из более чем 200 стран. Отмечается, что около 100 государств будут представлены на высшем уровне.
После церемонии в Вестминстерском аббатстве Карл III с супругой тем же маршрутом вернутся в Букингемский дворец, где королевская семья выйдет на балкон и поприветствует собравшихся у резиденции в новом статусе.
- 73-летний Карл III, до этого известный как Чарльз, принц Уэльский, стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Его мать, королева Елизавета II, скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года.
- Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Она вступила на престол в 1952 году. Ее царствование было самым долгим в истории Великобритании и Англии и одним из самых продолжительных в мировой истории.
Российские власти Запорожской области намерены вывезти жителей ряда районов
Назначенный Россией исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские власти организуют перемещение части жителей области «с прифронтовых территорий вглубь области». В качестве причины такого шага он назвал усиление обстрелов со стороны Украины.
«Мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника», – написал Балицкий в телеграме. Он назвал 18 населенных пунктов, жители которых будут вывезены. В их числе города Токмак, Днепрорудное, Каменка-Днепровская, Пологи, а также Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.
Все эти населенные пункты расположены на оккупированной Россией территории недалеко от линии фронта. Балицкий утверждает, что «временное перемещение будет организовано в пределах региона».
В феврале прошлого года решение о так называемой эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей, принятое тогдашними руководителями сепаратистских «ДНР» и «ЛНР, предшествовало широкомасштабному российскому вторжению в Украину.
Власти Украины заявляют, что в ближайшее время украинские военные могут перейти в наступление с целью вернуть ныне подконтрольные России территории. Одним из возможных направлений наступления называется и Запорожская область.
При этом о каком-либо усилении обстрелов городов, из которых Балицкий распорядился эвакуировать людей, в последние дни не сообщалось. 1 мая в Токмаке при ударе HIMARS погибли четверо полицейских из Татарстана - по сообщениям украинской стороны, удар был нанесен прицельно по месту скопления российских военных и полицейских.
- Россия заявила об аннексии Запорожской области в сентябре прошлого года. Аннексия не признана подавляющим большинством стран мира. При этом часть региона с областным центром Запорожье остается под контролем Украины.
Беларусь ввела временный погранконтроль на границе с Россией
Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Россией, у въезжающих проверяют паспорта. Об этом сообщает издание «Зеркало», в Госпогранкомитете подтвердили эту информацию.
«Это в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией. На шести основных направлениях работает этот контроль. Это только на въезд», – заявили в Госпогранкомитете.
На какой срок установлены ограничения, неизвестно. В ведомстве заявили, что «до особого распоряжения».
В телеграм-каналах сообщают, что на границе уже появились очереди.
Основные разногласия касаются Карабаха, но не только этого – Пашинян
Основные разногласия касаются Нагорного Карабаха, но не только этого, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, по каким вопросам остались разногласия у министров иностранных дел Армении и Азербайджана после вашингтонских переговоров.
«Хотя в Праге и Сочи было зафиксировано, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, мы до сих пор не можем прийти к согласию по формулировкам в проекте мирного договора, которые дали бы нам уверенность в том, что Азербайджан признает 29 800 квадратных километров территории Армении», – заявил глава правительства Армении в интервью Радио Азатутюн в ходе визита в Прагу.
Никол Пашинян подчеркнул, что в отношении прав армян Нагорного Карабаха есть разногласия, и они сохраняются.
«Следующее: любой договор, даже самый недвусмысленно написанный, имеет разночтения. Как эти разночтения должны решаться? Очень важным вопросом, в конце концов, является вопрос гарантирования мира после подписания мирного договора. Имеются в виду и международные, и местные механизмы, в частности, в связи с отводом войск, не должна ли у нас быть демилитаризованная зона? В отношении прав армян Нагорного Карабаха есть разночтения, и они сохраняются. Конечно, есть определенные подвижки, если прежде разница между позициями сторон была в один километр, то сейчас это 990 метров, это сдвиг, но огромная разница все еще сохраняется», – отметил премьер.
Вопрос безопасности и прав армян Нагорного Карабаха
На вопрос, согласно какому варианту движется Армения, чтобы вопрос Нагорного Карабаха оставался подвешенным и российские миротворцы ушли или чтобы Запад предоставил гарантии безопасности проживающим в Карабахе армянам, Пашинян ответил, что Армения работает над вариантом, согласно которому вопрос безопасности и прав армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться на площадке диалога Баку-Степанакерт, которая должна иметь определенную международную вовлеченность, «в противном случае, эта тема и повестка могут быть просто преданы забвению со стороны Азербайджана».
В то же время премьер-министр заявил, что начатую в Вашингтоне дискуссию можно продолжить в Москве, опровергнув утверждения о том, что существуют западный и российский проекты, которые отличаются друг от друга.
«Иногда читаю материалы, слушаю интервью, хочу понять, о чем это говорят люди. Если бы я не был премьер-министром, я бы подумал, что чего-то не знаю», – сказал Пашинян, добавив, что со стороны Запада были подходы, но не вариант, прописанный на бумаге.
«Подход устный, и если мы его изложим на бумаге и прочтем, может выясниться, что мы неправильно поняли, это не совсем так. В августе 2022 года российская сторона представила письменное предложение, мы его приняли, Азербайджан отклонил. Мы не видели, чтобы Россия во второй раз положила этот вариант на стол», – отметил премьер.
На уточняющий вопрос, не было ли такой попытки в Сочи, Пашинян повторил свой ответ, что Москва больше не предпринимала подобной попытки.
«В тот момент, когда он будет положен на стол, мы готовы двигаться вперед по нему. Но насколько Российская Федерация преследует этот вариант?» - сказал премьер-министр Армении.
«У нас тоже есть оккупированные села, если Азербайджан готов их вернуть, мы готовы»
В ответ на замечание о том, что Баку предъявил в ООН требование о том, чтобы Армения вернула «все еще оккупированные восемь сел», Ереван заявляет, что Азербайджан в свою очередь оккупировал армянские села. На вопрос, стоит ли на повестке дня вопрос их обмена или возврата, Пашинян ответил: «Если Азербайджан готов их вернуть, мы готовы».
«У нас тоже есть оккупированные села, а село - это не только здание сельской администрации. Готов ли Азербайджан вернуть села Беркабер, Вазашен, Айгеовит, Паравакар? [Если готов], да, мы готовы. Но здесь есть другой вопрос: предположим, что армия Азербайджана или Армении стоит на этой линии и должна отойти от этой линии, мы с этим согласны в принципе, но если она отойдет, то где она должна встать? Это место, эта линия как определяется? Значит, там есть граница, а если есть граница, тогда давайте возьмем эту границу, и азербайджанские войска не должны быть по эту сторону линии границы, а армянские войска не должны быть по ту сторону линии границы», – сказал он.
Пашинян подчеркнул, что вполне возможно, что это не сначала произойдет, а затем будет подписан мирный договор, а сначала будет подписан мирный договор о том, как физически и в какие сроки это должно произойти.
«Мы готовы не к тому, чтобы они отошли, а потом мы подписали, а готовы подписать, только потом и мы, и они отойдем, но это должно быть написано и подписано так, чтобы не было места для разночтений», – добавил Никол. Пашинян.
«Алиев не готов предоставить Карабаху широкую автономию»
Премьер-министр Армении также сказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не готов предоставить Нагорному Карабаху широкую автономию, о чем официальный Баку неоднократно заявлял до 44-дневной войны. На вопрос, почему об этом говорится только сейчас, между тем на внеочередных выборах правящая партия «Гражданский договор» заявляла о деоккупации Шуши (Шуша) и Гадрута и самоопределении Нагорного Карабаха, Пашинян сказал: «Мы столкнулись с этими проблемами, когда шли по этому пути. 30 лет мы говорили о самоопределении, не понимая фундаментальной проблемы. Да, мы не диагностировали нашу проблему до конца. Мы поставили задачи, сформулировали их и пошли за ними».
«Да, нам нужно ставить [реальные задачи], но для этого нужно сначала понять реальность», – добавил Никол Пашинян.
«Я осуждаю все попытки плевать во всех людей»
Отвечая на вопрос, касающийся инцидента, связанного со спикером Национального собрания Аленом Симоняном, о том, как он относится к тому, что второе официальное лицо в стране плюет в человека, объявленного его правительством высшей ценностью, Пашинян сказал: «Чиновник - это тоже человек, он тоже является ценностью, и это не значит, что в него можно плевать. Я осуждаю все попытки плевать во всех людей».
«Конечно, произошла ошибка, но эта ошибка произошла не потому, что автор этой ошибки - второе должностное лицо в стране, а потому, что второе должностное лицо в стране - человек, вот если бы он был богом, этой ошибки он бы не допустил», – сказал премьер-министр.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- 23 апреля 2023 года Азербайджан заявил об установке контрольно-пропускного пункта на дороге, проходящей через так называемый Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах и Армению. Минобороны РФ назвало действия Азербайджана «односторонними и несогласованными».
ВОЗ: COVID-19 - больше не чрезвычайная ситуация
Распространение коронавирусной инфекции нового типа, или COVID-19, более не является чрезвычайной ситуацией международного значения. Такое решение 5 мая приняла Всемирная организация здравоохранения.
Начавшаяся в конце 2019 года в Китае эпидемия ранее неизвестной коронавирусной инфекции в январе 2020 года была объявлена ВОЗ чрезвычайной ситуацией международного значения в сфере здравоохранения. После распространения эпидемии на другие страны она была в марте 2020 года объявлена пандемией. Многие страны пошли на беспрецедентные карантинные меры, отразившиеся на мировой экономике и жизни людей. Вводились локдауны и масочный режим, закрывались границы, прерывалось авиасообщение между странами.
После массовой вакцинации и появления новых, менее летальных штаммов число смертей резко уменьшилось - если в январе 2021 года в мире за неделю от COVID-19 умирали около 100 тысяч человек, то в апреле 2023 года - 3,5 тысяч. Снижение смертности позволило в течение 2022 года отменить большинство ограничительных мер.
По данным ВОЗ, жертвами заболевания за прошедшие три года и несколько месяцев стали около 20 миллионов человек. Речь идёт об оценке всех смертей, так или иначе связанных с инфекцией. По официальным данным, информацию о которых собирал американский институт Джонса Хопкинса, коронавируская инфекция стала причиной смерти около 7 миллионов человек.
ВОЗ подчёркивает, что вирус не исчез, люди продолжают болеть, и инфекция, скорее всего, останется в человеческой популяции как одно из респираторных заболеваний.
В ряде регионов России по-прежнему действуют ограничения, связанные с COVID-19. В частности, в Москве запрещены массовые уличные мероприятия (на практике это касается только не одобренных властями акций). Будет ли теперь снят запрет - власти Москвы пока не сообщали.
Певица, выступавшая на «Z-концертах», организует в Грузии «авторский тур»
Певица и блогер из Якутии Варя Максима планирует провести в Грузии «авторский тур» под названием «Гамарджоба, Грузия».
Об этом «Эху Кавказа» сообщил антивоенный активист из Якутии, фигурант уголовного дела о «дискредитации» российской армии Айхал Аммосов. По его словам, Варя Максима известна тем, что поддерживает политику российского режима и участвовала в концертах в поддержку войны в Украине. Концерты были благотворительные, все средства от них шли на финансирование российской армии, сообщил Аммосов.
Он предполагает, что грузинские пограничники не откажут ей во въезде в страну, однако Аммосов надеется, что провести тур певице помешают грузинские активисты.
«Она – одна из пропагандисток, в Республика Саха (Якутия) она занималась пропагандой, выступала на этих «Z-концертах» и призывала якутских мужчин идти на войну», – заявил активист.
Как сообщается в инстаграм-аккаунте певицы, участники «авторского тура» посетят 6-12 мая пять «колоритных городов» Грузии, горы в Казбеги, Кахети и Боржоми, исторические достопримечательности, крепости и «десятки лучших локаций». Певица вместе с участниками тура планирует прибыть в Грузию из Владикавказа.
Клинтон: Путин ещё в 2011 говорил, что не признаёт целостность Украины
Бывший президент США Билл Клинтон утверждает, что ещё в 2011 году после беседы с Владимиром Путиным понял, что нападение России на Украину – это лишь «вопрос времени». Утверждения Клинтона приводит Financial Times. Бывший президент выступил с ними в Нью-Йорке в публичной беседе с главой инвестиционного фонда Carlyle Group. Речь шла в том числе о помощи Украине.
По словам Клинтона, он беседовал с Путиным об Украине 12 лет во время Всемирного экономического форума в Давосе. Нынешний российский президент тогда занимал должность премьер-министра.
«Путин в 2011 году, за три года до аннексии Крыма, сказал мне, что он не согласен с договорённостью, которую я достиг с его предшественником Борисом Ельциным», – заявил Клинтон. Речь идёт о подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, в котором США, Россия и другие страны гарантируют территориальную целостность Украины в обмен на вывоз ядерного оружия с её территории.
«Он сказал – Я не согласен с этим, не поддерживаю это и не связан этим. – И в этот день я понял, что (вторжение в Украину) – только вопрос времени», – заявил бывший президент США.
Ранее Билл Клинтон не говорил о том, что Путин на встрече с ним выступал с такими заявлениями. Он не привёл контекста, в котором Путин высказывался о Будапештском меморандуме на встрече с ним.
Клинтон возглавлял США с 1993 по 2001 годы, Путин пришёл в России к власти в 1999 году. С 2008 по 2012 год он занимал пост премьер-министра.
Жена Клинтона, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, которая также участвовала в мероприятии, заявила, что Украина должна одержать победу над Россией или, во всяком случае, вернуть под свой контроль территории, захваченные Россией после 24 февраля 2022 года.
В Кремле пока не комментировали утверждения Билла Клинтона.
Российские власти нарушили Будапештский меморандум, аннексировав Крым в 2014 году. В 2022 году Москва объявила об аннексии ещё четырёх областей Украины. В них продолжаются боевые действия.
«Грузинскую шпионку» приговорили в Абхазии к 10,5 годам тюрьмы
Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия приговорил гражданку Грузии Кристине Такаландзе, обвиненную в шпионаже, к 10 годам и шести месяцам лишения свободы. Как сообщает агентство «Апсныпресс», приговор сегодня, 5 мая огласил судья Беслан Берулава.
Согласно решению суда, Такаландзе будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 274 абхазского Уголовного кодекса (шпионаж).
«Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда в течение 15 рабочих дней со дня провозглашения полного текста приговора», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховного суда.
Такаландзе задержали 20 июля прошлого года в селе Набакеви Гальского района. СМИ писали, что в телефоне Такаландзе якобы нашли фото российского блокпоста. Утверждается, что этот снимок она отправила грузинской разведке. Сама гражданка Грузии отрицала эти обвинения.
Адвокат Автандил Чкадуа в разговоре с «Эхом Кавказа» говорил, что уголовное дело против Такаландзе было возбуждено незаконно, так как в материалах дела нет доказательств ее вины.
В Службе госбезопасности Грузии ранее заявили, что активно работают «для освобождения гражданки Грузии из незаконного заключения». Была активирована «горячая линия», проинформированы наблюдательная миссия ЕС и сопредседатели Женевских дискуссий.
Решение абхазского суда в Тбилиси пока не комментировали.
Грузия начала ремонт на КПП «Казбеги – Верхний Ларс»
Грузия начала ремонтные работы на КПП «Казбеги – Верхний Ларс» на границе с Россией.
Как сообщили в Службе доходов Минфина Грузии, с 5 мая на КПП на месяц будут закрыты проезды для легковых машин. Автомобили перенаправят в проезды для грузовиков, заявили в ведомстве.
Таким образом, передвижение легковых автомобилей, предположительно, будет происходить с определенными задержками. При этом передвижение людей через таможенно-пропускной пункт будет осуществляться в обычном режиме, без каких-либо препятствий.
По информации МВД Грузии, число легковых машин, выехавших из страны через «Казбеги – Верхний Ларс» в Россию, в первом квартале текущего года составило 73 548, грузовиков – 26 536, автобусов – 1510. Число легковых машин, въехавших в Грузию из России в январе-марте, составило 47 499, грузовиков – 31 831, автобусов – 1441.
- Ранее пропускную способность погранперехода увеличила российская сторона. Реконструкция «Верхнего Ларса» полностью завершится в текущем году.
Путин пригласил президента Таджикистана в Москву на 9 мая
Президент России Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Москву «для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Рахмона.
В нём сказано, что 5 мая состоялся телефонный разговор Рахмона с Путиным, в ходе которого «президенты отметили позитивную динамику развития таджикско-российских отношений стратегического партнёрства» и поздравили друг друга с 78-й годовщиной Дня Победы.
О том, принял ли Рахмон приглашение Путина, и если да, то когда именно он посетит Москву, не сказано. «Известия» со ссылкой на пресс-службу таджикского президента сообщают, что решение о поездке Рахмона в Москву ещё не принято.
Ранее сообщалось, что на параде 9 мая в Москве будет присутствовать президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что других иностранных лидеров на парад не приглашали, поскольку годовщина победы в Великой Отечественной войне не круглая. Почему Путин решил пригласить Рахмона, пока неясно. В Кремле о разговоре ещё не сообщали.
В ночь на 3 мая кремлёвскую резиденцию Владимира Путина атаковали два беспилотника. Никто не пострадал. Российские власти обвинили Украину в организации атаки, назвав случившееся покушением на президента. Киев причастность к запуску беспилотников отрицает.
После атаки в Москве ужесточили меры безопасности. Парад 9 мая, как заявил Песков, пройдёт по плану, Путин должен будет находиться на Красной площади на трибуне.
Рахмон был единственным зарубежным лидером, посетившим парад в Москве 9 мая 2021 года. В 2022 году, после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, на параде не было ни одного иностранного лидера.
Во время стрельбы в Тбилиси пострадал гражданин Украины
Гражданин Украины пострадал 4 мая вечером по время стрельбы на улице Якоба Гогебашвили в Тбилиси. Об этом пострадавший рассказал изданию Paper Kartuli.
Как сообщалось ранее, в результате стрельбы один человек погиб, еще двое пострадали.
«Мы были в магазине «Никора», стояли в очереди на кассе. Пуля рикошетом залетела в магазин и зацепила ногу. [Мы] ничего не видели и ничего не поняли, просто как будто петарды взрывали, потом раздробился рядом пластик. Я начал отходить и увидел, что спереди, чуть выше щиколотки, в штанине дырка.
Приподнял штанину и увидел кровь. Лег на пол и ждал скорую. Она приехала через минут 10, как я понял, но забрала сначала раненного снаружи. Следующая [скорая] приехала еще через 10 минут. Кстати, полиция приехала почти сразу.
После этого мы сидели в больнице, меня быстро заштопали, и я просто ждал следователя. Он пришел с переводчиком. Очень приятно всё выяснили, [следователь] дал свой номер и взял наш. В 2 часа ночи я уже был дома», – рассказал пострадавший гражданин Украины.
По информации СМИ, опубликовавших кадры, снятые камерой видеонаблюдения, фигурантами перестрелки были двое бизнесменов и сотрудник охранной полиции. Стрельбу начал бизнесмен Саба Гахокия. Он выстрелил в ноги Гичо Маргвелашвили и попытался скрыться. Ответный огонь открыл телохранитель родственника Маргвелашвили, убив Гахокия.
Сегодня, 5 мая в Специальной следственной службе сообщили о задержании телохранителя – старшего инспектора управления личной охраны департамента охранной полиции МВД Грузии. Он задержан по факту убийства и незаконного ношения огнестрельного оружия.
По информации телеканала «Мтавари», пострадавший Гичо Маргвелашвили остается в реанимации тбилисской клиники им. Хечинашвили.
В Вашингтоне завершились армяно-азербайджанские переговоры
Переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, которые проходили 1-4 мая в Арлингтоне, штат Вирджиния, завершились.
В сообщении внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана отмечается, что министры были приняты в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. В Вашингтоне они встретились с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
«Министры поделились своими мнениями о текущей ситуации и представили свои позиции по существующим вопросам, касающимся урегулирования отношений. Министры и их команды достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся», – говорится в сообщении.
Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров. Стороны договорились продолжить обсуждения.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «после интенсивной и конструктивной серии двусторонних и трехсторонних обсуждений стороны добились существенного прогресса в решении сложных вопросов».
Блинкен подчеркнул, что обе стороны продемонстрировали «искреннюю приверженность нормализации отношений и прекращению давнего конфликта между двумя странами».
«И Армения, и Азербайджан в принципе согласились на определенные условия и лучше понимают позиции друг друга по нерешенным вопросам. Я предложил министрам вернуться в свои столицы, чтобы поделиться со своими правительствами мнением о том, что при наличии дополнительной доброй воли, гибкости и компромисса соглашение будет в пределах досягаемости. Они будут и впредь пользоваться полной поддержкой и участием Соединенных Штатов в своих усилиях по обеспечению долгосрочного и устойчивого мира», – заявил госсекретарь США в заявлении, размещенном на официальном сайте Госдепартамента.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- 23 апреля 2023 года Азербайджан заявил об установке контрольно-пропускного пункта на дороге, проходящей через так называемый Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах и Армению. Минобороны РФ назвало действия Азербайджана «односторонними и несогласованными».
Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» покидает Бахмут
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 10 мая отряды ЧВК покинут позиции в украинском городе Бахмуте в Донецкой области, передав их кадровым военным Минобороны России. Причиной грядущего ухода ЧВК с передовой он назвал недостаток боеприпасов и большие потери.
Видео и текст заявления опубликованы в телеграм-каналах, связанных с Пригожиным. Накануне вечером они же опубликовали видео, на котором Пригожин показывает десятки трупов, как он утверждает, наёмников ЧВК «Вагнер» и фактически обвиняет в их гибели руководство Минобороны.
Как говорится в заявлении, 16 марта прошлого года – спустя три недели после начала широкомасштабного вторжения в Украину – отрядам ЧВК было предложено принять участие в так называемой специальной военной операции.
«К 9 мая мы должны были взять Бахмут, но, зная об этом, с 1 мая околовоенные бюрократы практически отрезали нас от артиллерийских боеприпасов» – утверждает Пригожин.
Из-за этого, по его словам, потери растут «в геометрической прогрессии». Командиры ЧВК, как утверждает Пригожин, решили остаться в Бахмуте до 10 мая, чтобы не портить праздник Дня победы, а 10 мая намерены отступить, чтобы «зализать раны», и передать позиции в городе Минобороны.
По словам Пригожина, операция по штурму Бахмута началась ещё в октябре, однако город до сих пор не взят – украинские войска удерживают его западные кварталы. При этом Пригожин считает операцию, которую он называет «Бахмутская мясорубка», успешной.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «видели» заявление Пригожина, других комментариев он не дал. Минобороны России пока с комментариями не выступало.
Ранее Пригожин уже заявлял о нехватке боеприпасов у бойцов ЧВК «Вагнер». Украинская сторона утверждает, что в боях за Бахмут российская армия и ЧВК «Вагнер» теряют по несколько сотен бойцов в день, а иногда – до тысячи. Минобороны России данные о потерях не приводит. Евгений Пригожин также не уточняет число погибших, но называл потери «большими».
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное вооружённое формирование, созданное близким к президенту Владимиру Путину петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Наёмники ЧВК, среди которых – заключённые, завербованные в колониях, принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях. Пригожин не отрицает это, хотя прямыми словами и не признаёт. В ряде стран ЧВК «Вагнер» признана преступной организацией.
- Официально, по российским законам ЧВК «Вагнер» не существует. В сводках Минобороны подразделения наёмников этой структуры как правило называют «штурмовыми отрядами добровольцев».
Европейские партнеры «Мечты» возмущены выступлением Гарибашвили
Партия европейских социалистов (Party of European Socialists, PES) возмущена выступлением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC) и его политическим альянсом с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
В заявлении социалистов указано, что форум в Будапеште собрал «консервативных, популистских и крайне правых деятелей со всего мира» и проходит при поддержке «крайне популистского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», а Гарибашвили, видная фигура в партии-наблюдателе PES, «Грузинской мечте», активно рекламировал свое участие на консервативном форуме и в своем выступлении в Будапеште «назвал Орбана истинным защитником Европы».
«Действия премьер-министра Гарибашвили неприемлемы и ставят его вне ценностей нашей политической семьи. PES уже решила оценить статус «Грузинской мечты» в партии на ближайшем заседании руководства», – заявила вице-президент PES Кэти Пири, назвав этот шаг «необходимым».
«Грузинская мечта» может лишиться статуса наблюдателя в Партии европейских социалистов уже в июне текущего года.
«Гордые парни» признаны виновными в штурме Капитолия 6 января 2021 года
Жюри присяжных в Вашингтоне признало виновными в мятеже четверых членов праворадикальной группировки «Гордые парни» (Proud Boys), которые считали себя «солдатами Трампа» и первыми пошли на штурм Капитолия 6 января 2021 года.
«Этот вердикт подкрепляет точку зрения властей США, согласно которой произошедшее в тот день было не беспорядками, вышедшими из-под контроля, а заранее спланированной акцией, целью которой было свержение демократии», – сообщила корреспондент Би-би-си.
Виновными в мятеже и заговоре против государства (seditious conspiracy) признаны лидер «Гордых парней» Энрике Таррио и его соратники Итан Нордиэн, Закари Рел и Джозеф Биггс. Еще один участник штурма Доминик Пеццола, по главному пункту обвинения оправдан, но признан виновным по другим. Прокуратура утверждает – и теперь с ней согласились присяжные – что «гордые парни» намеревались силой оставить у власти проигравшего выборы Дональда Трампа.
Согласно выводам следствия, Нордиэн, Рел, Биггс и Пеццола, как и еще более ста «гордых парней», предварительно сговорившись, 6 января собрались в Вашингтоне во время выступления Трампа и, координируя свои действия по рации, отправились к Капитолию.
Их лидер Таррио в Вашингтоне 6 января отсутствовал, но о своем участии в этом сговоре, по мнению прокуратуры и присяжных, сам же достаточно ясно заявлял публично.
«Подсудимые считали себя армией Дональда Трампа, воюющей за то, чтобы оставить их вождя у власти, невзирая на закон и мнение судов», – сказал в суде представитель министерства юстиции Конор Малроу.
Пригожин назвал Шойгу «тварью», сняв видео на фоне мёртвых бойцов
Основатель и спонсор частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин записал видео на фоне десятков трупов бойцов ЧВК, обвинив в их гибели министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба российских Вооружённых сил Валерия Герасимова. Ролик опубликовала пресс-служба Пригожина.
«Вот это парни, которые погибли сегодня, ещё кровь свежая», – говорит на кадрах основатель ЧВК «Вагнер», срываясь на крик и показывая на сложенные в ряд мёртвые тела. Далее он утверждает, что нехватка боеприпасов у подразделений ЧВК составляет 70%, и что если бы им выдавали хотя бы «норму», то жертв было бы в пять раз меньше.
«Они пришли сюда добровольцами и умирают, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом», – резюмирует Пригожин, обращаясь, в том числе в нецензурной форме, к Шойгу и Герасимову, которых, помимо прочего, называет «тварями».
Ранее Пригожин уже заявлял о нехватке боеприпасов у бойцов ЧВК «Вагнер», которые несколько месяцев безуспешно пытаются захватить украинский город Бахмут. Украинская сторона утверждает, что в этих боях российская армия и ЧВК «Вагнер» теряют по несколько сотен бойцов в день, а иногда – до тысячи. Минобороны России данные о потерях не приводит. Евгений Пригожин также не уточняет число погибших, но называл потери «большими».
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное вооружённое формирование, созданное близким к президенту Владимиру Путину петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Наёмники ЧВК, среди которых – заключённые, завербованные в колониях, принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях. Пригожин не отрицает это, хотя прямыми словами и не признаёт. В ряде стран ЧВК «Вагнер» признана преступной и террористической организацией.
- Официально, по российским законам ЧВК «Вагнер» не существует. В сводках Минобороны подразделения наёмников этой структуры называют «штурмовыми отрядами добровольцев».
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