Молодежный активизм в Абхазии – история не новая, но в послевоенный период начисто забытая. Этому есть объяснение: война, на которой погибли в основном молодые, активные, идеологически мотивированные люди, продлила жизнь советской номенклатуре. Как только закончилась блокада и наступили мирные времена, эта партийная элита, не испытывая никакой конкуренции и угрызений совести, ожила и заполнила политическое пространство. За пятьдесят лет у власти они начисто подзабыли о конкуренции и даже в расчет не брали появление молодого поколения, которое все еще не решается называть себя политиками и пугается от слова «оппозиция».

Между тем молодежное движение «ХарахПицунда» заявило о себе, когда забуксовала полемика о дальнейшей судьбе пицундской дачи, которую руководство страны втайне от общественности попыталось вывести из-под юрисдикции Абхазии. Молодые люди, не обремененные памятью советских времен, назвав себя защитниками Пицунды, вышли на улицы Сухума с плакатами, написанными на упаковочных коробках. «Природные ресурсы – не источник наживы», «У нашей страны есть два хозяина – законы и народ», «Нам есть чем гордиться, есть что беречь» и так далее. Затем было еще одно шествие, встречи с депутатами парламента и представителями различных общественно-политических сил, постеры по всем городам Абхазии, выставки и информационная кампания в социальных сетях. Власть не отступила от своих намерений, но активность молодежных движений и оппозиции приостановила ратификацию соглашения в парламенте. В начале марта нынешнего года даже Генеральная прокуратура вынуждена была признать несоответствие координат, указанных в соглашении, с фактическим расположением объекта. Президент не отозвал соглашение, но вопрос Пицунды отложен, и теперь во властной повестке план по апартизации (от «апарт-отелей», не путать с «апартеидом») и продаже энергетической системы страны.

На мой взгляд, очередной виток напряженности спровоцировал сам президент. 27 марта, вернувшись из Москвы, Аслан Бжания провел совещание с главами районов, на котором подтвердил свой курс на распродажу национальных ресурсов и превращению страны в территорию апарт-отелей. Таким образом, Бжания демонстративно проигнорировал требования оппозиции, которая предложила ему меры по преодолению кризиса – отправить в отставку антинародное правительство, создать совместно с общественностью дорожную карту по дальнейшему развитию страны, отвечающую национальным интересам, и назначить правительство, способное реализовать эту программу. Теперь у оппозиции выбор небольшой: либо надо проводить митинг и отстранять руководство от власти, либо надо смириться с распродажей страны узким кругом политической и околополитической элиты, заинтересованной только в личном обогащении.

Молодежные активисты пошли другим путем: они не обещают митингов и не предъявляют ультиматумы власти. Рано утром 4 мая они начали развешивать в столице баннеры, на которых выражали протест против продажи земли и энергетики, незаконной застройки страны, строительства апартаментов и так далее. О намечающейся акции были осведомлены сотрудники правоохранительных органов, и в пять часов утра уголовным розыском были задержаны десять молодых людей, которые развешивали или собирались развешивать баннеры. Баннеры отобрали и предъявили им необоснованное обвинение в хулиганстве. В расчете на силу и власть, нелепость ситуации и последствия не учли – лозунги с цитатами из Конституции, первого президента, писателей Фазиля Искандера и Баграта Шинкуба никак не тянули на статью «хулиганство» со штрафом в 120 рублей. По-хорошему сотрудникам уголовного розыска надо было предложить помощь активистам в распространении этой наглядной агитации. Но власть ведет себя как слон в посудной лавке и своими незаконными действиями только способствует пиару кампании, проводимой активистами. За задержанием активистов последовали заявления всех общественных организаций, омбудсмена, и вся эта история вылилась в целую цепь событий.

Так, на следующий день после истории с задержанием на сухумской набережной Махаджиров, на здании морпорта красовался новый плакат, а через день эстафету переняла Гудаута. Здесь плакаты развешивались открыто средь белого дня с использованием техники, а администрация города уже не решилась проводить задержания, но баннеры снимала. Цитатам Владислава Ардзинба и Фазиля Искандера позволили остаться. Не устроили администрацию города надписи про то, что наша страна не аукцион, а энергетика, земля и народ не продаются. А через несколько часов все повторилось, как в заклятии Умножения, которое может остановить только тот, кто произнес его.

Ну ладно, не было в их детстве Гарри Поттера, но должны были вспомнить, что чуть более полугода назад в Сухуме появилось несколько плакатов, на которых был перечень неисполненных обещаний президента Бжания. Активистов задерживали, плакаты срывали. Чем больше их срывали, тем больше их клеили. Теперь вся страна знает, что президент не выполнил свои предвыборные обещания. Ни одного. Но, как видно из сегодняшних событий, урок не был усвоен. Более того, из своего прошлого власть достала пропахшие нафталином способы подавления свободомыслия – допросы, прослушки, возбуждение уголовных дел, экспертиза текстов «на экстремизм» и «клевету». Параллельно перенимают идеологические шаблоны – цветные революции, антироссийские настроения, влияние Запада, иностранное финансирование и так далее. В феврале нынешнего года министр иностранных дел Инал Ардзинба и председатель СГБ Роберт Киут даже умудрились выступить в дуэте с совместным заявлением и пообещали принимать «жесткие меры в рамках закона» против тех, кто «генерируют антироссийские настроения в обществе». Осталось непонятно, про какие законы говорили чиновники и почему защита национальных интересов, любовь к родине, желание сохранить облик и экологию страны стали для нашего руководства синонимом «антироссийских настроений»?

Однако бдительность наших чекистов – понятие выборочное и распространяется только на оппонентов власти. Вот, к примеру, мне интересно, почему же наше СГБ не обратило внимание на российского профессора Анатолия Быкова, который, выступая с докладом на медицинском форуме в Сухуме, призвал абхазов ценить свои уникальные природные ресурсы и ни за какие деньги не соглашаться на застройку страны высотками. Это разве не то же самое, о чем говорят молодежные активисты, оппозиция, люди в социальных сетях, которые подвергаются давлению? Если ориентироваться на маркеры наших МИДа и СГБ, российский профессор тоже «генерировал антироссийские настроения».

И еще один аргумент, который раскручивает действующая власть, – возраст политических оппонентов. Это самый ущербный довод, который можно было придумать. В критические периоды в истории нашей страны на политическую арену всегда выходит молодежь. Напомню, что в 40-х и 50-х годах прошлого века сестры Тамара и Екатерина Шакрыл с риском для жизни выражали свою гражданскую позицию, когда им было чуть более 20 лет – открытые письма в ЦК ВКП(б) и Сталину. В 90-х годах движущей силой национально-освободительного движения тоже была молодежь. В Абхазском государственном университете это было студенческое движение «Анакопия», в НФА «Айдгылара» тоже было много молодежи, и именно они встали на защиту Абхазии в 1992 году, многие погибли. Имена этих людей помнят и чтут в народе и восхищаются их подвигом. Поэтому я повторюсь: молодежный активизм в Абхазии – история не новая, просто нынешнее руководство страны (в большинстве своем) дистанцировалось или не принимало в нем участия.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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