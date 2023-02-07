Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и председатель Службы государственной безопасности Роберт Киут выступили с совместным заявлением, содержащим обвинения в адрес «западников» и не обозначенных ими сил, которые «генерируют антироссийские настроения в обществе», в отношении которых председатель СГБ пообещал принимать «жесткие меры в рамках закона». Это выступление вызвало волну ответных заявлений политиков и общественных деятелей, по мнению которых главным катализатором антироссийских настроений является сама действующая власть.

В январе этого года Абхазия отказала во въезде делегации сопредседателей Международных женевских дискуссий, которые планировали посетить республику 8-9 февраля для проведения встреч с официальными лицами. МИД сослался на то, что это связано с односторонним решением сопредседателей и отменой запланированного на 21-22 февраля очередного раунда Женевских дискуссий.

А вчера пресс-служба МИДа опубликовала совместное выступление министра иностранных дел Инала Ардзинба и председателя Службы государственной безопасности Роберта Киута. Первый обрушил свое негодование на «западников», а второй – на некие силы, которые генерируют в Абхазии антироссийские настроения.

В частности, Инал Ардзинба обвинил «западников» в том, что они развязывают конфликты, разрушают государственность других стран и захватывают их ресурсы:

«К нам годами приезжают заштатные европейские чиновники, пытаются манипулировать нами в надежде на то, что мы с улыбкой будем потакать их планам. На что мы им ответим: «Мы заставим нас уважать, и вы обязательно будете считаться с нами, даже если этого не хотите». Западные страны развивают фарисейскую деятельность по всему миру, оказывают якобы гуманитарную помощь в различных странах, как в свое время было на Украине. А затем развязывают вооруженные конфликты, до основания разрушают государственность, захватывают ресурсы, ставят на колени и подчиняют своей диктаторской воле целые народы. Мы знаем, какие переговоры сегодня проходят в Тбилиси, в европейских столицах, в Нью-Йорке, мониторим ситуацию вместе со Службой госбезопасности Республики Абхазия, и мы знаем, что планируется сделать в Абхазии. Обращаясь к западникам, хотим сообщить, что мы не позволим и не дадим это сделать на нашей родной земле».

Председатель Службы государственной безопасности Роберт Киут сообщил, что СГБ внимательно отслеживает всю враждебную антироссийскую риторику, и пригрозил «жесткими мерами в рамках закона»:

«В информационном пространстве Абхазии стали распространяться темы, которые зачастую сопровождаются попытками манипуляции общественным мнением, смысл которых заключается в распространении антироссийской и, соответственно, деструктивной риторики. Необходимо отметить, что деструктивные враждебные силы извне предпринимают попытки использовать якобы существующие в обществе антироссийские настроения. Искусственным образом создается антироссийская повестка с отсылкой на различные этапы российско-абхазских взаимоотношений. Ничего общего с реальностью данные попытки не имеют. Мы будем принимать жесткие меры в рамках закона в отношении лиц, осуществляющих антиабхазские проекты».

Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба считает, что главным катализатором антироссийских настроений в Абхазии является президент Аслан Бжания, который «ездит по районам и проводит параллели между вопросом передачи госдачи «Пицунда», военным присутствием России в Абхазии и финансовой помощью». Тем самым публично подвергает сомнению последовательность России в части исполнения международных договоров. Более того, говорит Адгур Ардзинба, он еще и подставил президента России Владимира Путина, выставив его на международной арене вымогателем и шантажистом. По мнению политика, никто другой за тридцать послевоенных лет не нанес такого ущерба абхазо-российским отношениям как действующий президент за последние три года.

Представитель политической партии «Айнар» Адгур Лагвилава связывает это заявление МИДа и СГБ с внутриполитической борьбой:

«Немного странным было для меня то, что я вчера услышал. Почему Министерство иностранных дел Республики Абхазия и Служба государственной безопасности Республики Абхазия борются с какими-то настроениями? Я думаю, это не входит в их профессиональные обязанности. СГБ должно бороться с антиабхазскими настроениями, а Министерство иностранных дел должно заниматься иностранными делами, продвигать интересы Абхазии на международной арене, добиваться международного признания. То, чем они занимаются, я думаю, не совсем отражает их обязанности по закону.

– Адгур, в их речи нигде не обозначено, кто виноват, с кем они собрались бороться?

– Да, это тоже вопрос, с кем они собираются здесь бороться и кого они считают антироссийскими или какими-то элементами? Это тоже не совсем понятно, какими-то общими фразами. Это все в обществе очень серьезно восприняли, и мы не совсем понимаем, что происходит. Мне кажется, что это очередной такой метод внутриполитической борьбы: выставить всех недовольных властью какими-то там антироссийскими элементами и испортить наши отношения со стратегическим партнером. Я считаю, что это – путь в никуда, и он, наоборот, вызовет в обществе еще большее недовольство властью. Я считаю, что такие методы неприемлемы, и мы, конечно, таким методам будем давать оценку и будем противодействовать такой политике».

Общественный деятель Тенгиз Джопуа считает, что министр иностранных дел и председатель СГБ занимаются не своим делом и превышают свои полномочия:

«Конечно, очень странно, что Служба госбезопасности и Министерство иностранных дел занимаются борьбой с антироссийскими настроениями в Абхазии, даже если бы они и присутствовали. Задача органов Госбезопасности, насколько мне известно, – это защита интересов Республики Абхазия, конституционных норм, положений, контроль за соблюдением закона. Все их функции очень четко расписаны в законодательстве страны. И полномочия министра иностранных дел тоже. Они должны бороться в первую очередь с возникновением внутри страны антиабхазских и антигосударственных настроений, вот их основная работа. Что касается антироссийских настроений – это сфера деятельности совершенно другого государства и других служб. Это вообще их не касается. Мягко говоря, это превышение полномочий».

По словам Тенгиза Джопуа, в Абхазии антироссийских настроений быть не может, потому что степень интеграционных процессов в политической, экономической, социальной сферах жизни, в обеспечении безопасности и правопорядка настолько глубоки, что интересы российского и абхазского государств не во всем, но во многом тождественны. Ни одна политическая сила в Абхазии и ни одна группа интересов не имеет антироссийских настроений и не поддерживает их.

Политик уверен, что заявление руководителей МИДа и СГБ сделано в преддверии необходимости продвинуть в парламенте ряд очень непопулярных законов, чтобы всех, кто будет мешать этим планам, объявить врагами:

«Власть либо по политической безграмотности, либо умышленно нагнетает ситуацию. Она пытается представить часть населения страны, несогласную с их политикой и деятельностью последние три года, в глазах российского народа и российского государства в качестве врагов. Добавим к этому, что впереди нас ожидает реализация в парламенте ряда законодательных инициатив в сфере энергетики, связанных с приватизацией этой отрасли; в сфере оборота недвижимости, сейчас пытаются внести закон об апартаментах, это закон о продаже жилой недвижимости; нас ждет законопроект об отчуждении Пицундской госдачи… Для чего сегодня это делается? Чтобы завтра всех тех, кто не согласен с этими инициативами, представить как антироссийские элементы. Это такая типичная политика: был в свое время и работал в администрации президента России такой господин Сурков, это такая «сурковщина». Она в Абхазии одно время применялась, но ни к чему хорошему не привела».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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