В Абхазии прошли торжества по случаю 9 мая

Жители Абхазии, среди которых был и президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания, пришли сегодня, 9 мая к памятнику Неизвестному солдату на сухумской набережной, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Лидеры Абхазии, представители общественности, духовенства, молодежь и школьники возложили цветы к подножию памятника.

После возложения цветов тут же состоялся митинг. Выступая, руководитель президентской администрации Джансух Нанба отметил, что «подвиг защитников Отечества является свидетельством того, что даже самое страшное зло можно победить», что «подвиг тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы обеспечить мир и свободу для всех, никогда не должен быть забыт».

После митинга на сухумской набережной прошло торжественное прохождение парадных расчетов. В марше приняли участие более 600 военнослужащих и представителей силовых структур.

Как пишет ТАСС, затем прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие сотни потомков ветеранов войны. В сквере у памятника была развернута полевая кухня, звучали песни военных лет в исполнении молодых артистов эстрады.