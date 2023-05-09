На прошлой неделе, 4 мая, абхазские силовики задержали в Сухуме несколько активистов молодежного движения «Хара ХПицунда». Позже они были отпущены. При этом им вернули не все баннеры с цитатами известных политиков, которые они развешивали в рамках акции против строительства апартаментов и приватизации энергетики. Сотрудники милиции сказали молодым людям, что цитаты первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, писателя Фазиля Искандера и других известных в республике людей проверят на экстремизм. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, что они думают об акции «Хара ХПицунда» и как оценивают реакцию власти.

Аслан Тыркба, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона: Положительно отношусь к акции. Молодцы, ребята! Я очень рад, что у нас есть такая молодежь – воспитанная, эрудированная, знают, что и как четко говорить. А что касается реакции власти, то отношусь отрицательно, так не должны были поступать. Тем более какой экспертизе должны подвергнуть цитаты первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба? Это вообще поразительно!

Лариса Тарба, председатель Ассоциации женщин-инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., награждена медалью «За отвагу»: Я полностью поддерживаю акцию молодежи. Многие женщины-ветераны тоже поддерживают. В этом движении находятся в основном дети наших ветеранов, то есть те, кто защищал Апсны от агрессора и ценой своей жизни завоевал победу и независимость, поэтому у молодежи душа болит. Я их поддерживаю, они за сохранение суверенитета и за то, чтобы землю не распродали. Как повели себя правоохранительные органы? Я возмущена тем, что сегодня молодежь таким образом задерживают, приводят в горотдел, допрашивают. Это непозволительно! Наверное, мы немного забыли о том, что в День Победы, 30 сентября, было избиение ветеранов войны, затем избили человека из-за того, что он высказался в Facebook о своем видении каких-то ситуаций. У нас сейчас задержали молодежь. Сегодня молодежь таким образом воспитывать нельзя. Нельзя пресекать высказывание своего мнения. Эта молодежь – наше будущее! Мы должны, наоборот, их поддерживать. А то, что случилось, это возмутительно, я возмущена!

Лаша Зухба, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., кавалер ордена Леона: К движению «Хара ХПицунда» отношусь очень хорошо. Реакцию власти считаю нелепой или глупой. Молодые люди выразили то, что их именно беспокоит, цитатами и фразами известных абхазских и неабхазских писателей, глав государства разных периодов, лидеров нации, начиная с первого президента Апсны Владислава Григорьевича Ардзинба, что нашло отражение в баннерах с цитатами. Эти же аспекты нашей внутренней и внешней политики, в целом жизни в стране, беспокоят не только молодых людей, но и все наше общество. Это авангард нашей передовой молодежи, и только в такие моменты чувствуется связь поколений, видишь, что все делалось нашими старшими и нами, вся их и наша борьба – это не зря, что Апсны имеет будущую жизнь. Вместо того, чтобы смело привлекать таких людей к активной совместной работе над теми проблемами, которые ими обозначены, работая, в том числе, и над своими ошибками, таким образом снимая как сомнения людей, так и сами проблемные вопросы с повестки жизни государства и общества, власти пытаются подавить слово вообще и слово молодежи в частности, преследуя их и гоняясь за ними, угрожая и бросая их в кутузку. Это никак проблему не снимет с повестки, более того, усугубит ее, в первую очередь для самих властей. А молодыми людьми я горжусь. Возможно, только в такие моменты жизни мне и видится настоящее и будущее Апсны. Поддерживаю их и высоко ценю все, что они делают, не боясь ни проблем, ни даже преследования. Они готовы жертвовать собой ради будущего своего государства, своего будущего в этом государстве, ради нашей общей Апсны.

Инга: Молодцы, я считаю, что правильно сделали наши дети. Мне очень стыдно, что это делают дети, а не взрослые. Надо было задуматься нам всем, взрослым, сделать то же самое. Конечно, власти неправы, так нельзя поступать с молодежью.

Эсма: Я отношусь положительно к акции нашей молодежи. И это хорошо, что наша молодежь патриотична, несмотря на то, что некоторые люди вешают на них ярлыки якобы они проплачены, за ними кто-то стоит. Я думаю, что это их личное мнение, как и мнение многих граждан Абхазии. Но реакция власти, конечно, мне кажется, что не совсем правильная, – то, что были задержаны молодые люди. И по поводу того, что они выставили цитаты наших известных деятелей культуры, нашего президента. И дальнейшее какое развитие это получило, мы все с вами знаем. Конечно, это не совсем правильно. Это меня возмутило и не только меня, но и многих граждан Абхазии это возмутило, что была такая реакция на нашу молодежь.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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