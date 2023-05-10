«Путин наградил правительство Грузии за лояльность» – политолог

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку на Кремль беспилотными летательными аппаратами на закрытой встрече с главными редакторами СМИ. Об этом со ссылкой на источники пишет корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников. Из слов журналиста следует, что президент рассказал о «пролёте» одного дрона, а не двух, заявив, что во взорвавшемся аппарате «нет ничего особенного».

Взрыв двух беспилотников в центре Москвы произошёл 3 мая. Как установило Радио Свобода, в районе купола Сенатского дворца, известного также как первый корпус Кремля, с промежутком примерно в 16 минут взорвались два дрона, прилетевшие с противоположных направлений. О своей причастности к случившемуся никто заявлять не стал. Москва назвала это попыткой терактов и покушения на Путина, и обвинила в атаке Киев. Украинские власти это отрицают.

Путин ситуацию с беспилотниками публично не комментировал, несмотря на то что в атакованном здании, согласно открытым данным, находятся его рабочий кабинет и кремлёвская квартира. По словам Колесникова, президент затронул эту тему 8 мая на закрытой встрече с руководителями редакций. (Корреспондент «Коммерсанта» не стал раскрывать источники, но главный редактор газеты традиционно участвует таких встречах).

Как пишет Колесников, на вопрос про «дрон, несколько дней назад пролетавший мимо купола», Путин рассказывал, что «ничего в этом дроне особенного»; он «сделан из проволоки и современных, правда, материалов и что такие самодельные дроны залетали на базу Хмеймим в Сирии, так что знакомы, и что в нем было всего-то, кажется, 400 г тротила». По утверждению Колесникова, Путин «не придавал происшедшему того значения, какое ему придавал весь остальной мир».

Из описания журналиста не понятно, знал ли Путин, что дрона было два, а не один, и что аппараты взорвались на крыше его резиденции, а не пролетели мимо.

По словам Колесникова, встреча с президентом в этот раз оказалась короткой, после этого президент ушёл на встречу с приглашёнными в Москву на парад главами иностранных государств. По утверждению журналиста, в Кремле «удивились», что на парад прибыли почти все приглашённые гости.

«И даже те, кто не собирался, тоже приехали», — утверждает он.