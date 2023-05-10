Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призывает Службу государственного аудита заинтересоваться тем, кто спонсирует оппозицию. По его мнению, некоторые партии получают незаконное финансирование. Оппоненты властей в ответ назвали обвинения спикера парламента попыткой свести счеты за проваленный закон «об иностранном влиянии».

Обвинения в адрес оппозиции посыпались после выхода в эфир проправительственной телекомпании «Имеди» сюжета, авторы которого попытались разоблачить представителей партии «Гирчи – больше свободы» в якобы попытках разжечь революцию. В материале говорится, что члены политического объединения периодически организовывают тренинги для студентов и школьников, на которых говорят о подготовке государственных переворотов. В качестве доказательств в сюжете были приведены аудиозаписи непонятного происхождения, в которых, по утверждениям журналистов «Имеди», представители партии употребляют такие фразы, как «кровавая революция», «сейчас готовится почва». Тренинги, по заявлениям авторов, финансируются «Международным республиканским институтом» (IRI).

Представители правящей партии не упустили предоставленной возможности в очередной раз попытаться дискредитировать оппозицию, а председатель парламента Грузии и вовсе призвал Службу госаудита заинтересоваться тем, кто финансирует оппозиционные партии:

«Гирчи», «Дроа» и «Европейская Грузия» создают фальшивые неправительственные организации, которые не просто аффилированы с этими партиями, но напрямую были созданы и управляются их лидерами. Они оформляют «политические деньги» в виде грантов, что является незаконным финансированием партий. Поэтому важно, чтобы этим вопросом заинтересовалась служба аудита, а Зура и его организации обнародовали информацию о своем финансировании от их доноров, в том числе IRI».

Представители «Гирчи – больше свободы» обвинения, озвученные в сюжете телекомпании «Имеди», называют бредом. Лидер политического объединения Зураб Джапаридзе заявляет, что скрывать ему нечего, а попытку дискредитировать его партию он связывает с нежеланием властей свыкнуться с поражением, которое они потерпели, пытаясь продвинуть закон «об иностранном влиянии»:

«Их цель (властей Грузии) заключается в том, чтобы приостановить западное финансирование, поступающее в нашу страну, которое, кроме всего прочего, помогает разным политическим объединениям в строительстве партий и развитии демократии. Если и есть ресурсы, то это такие, как IRI, NDI, разные международные организации, которые оказывают партиям разного рода помощь в распространении собственной идеологии, разработке стратегии коммуникации и подобных вещах. Нам, например, помогают немецкие фонды».

За Зураба Джапаридзе вступились и другие представители оппозиции. Председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили предложил Папуашвили поручить Службе аудита расследовать преступления, совершенные представителями правящей партии, которые неоднократно происходили за время нахождения последнего на посту председателя парламента:

«Когда речь заходит об аудите, и об этом говорит председатель парламента, то он должен пояснить, почему он не потребовал аудита, когда Гарибашвили подарил своей жене лес, когда Нармания передал своей жене на несколько лет лес, почему не требовали аудита тогда? Разрушается монастырь «Джвари», уничтожается «Гелати», – говорит об аудите председатель парламента? Естественно, это его заявление служит лишь одной цели – дискредитировать организации, которые не являются российскими, не распространяют кремлевскую пропаганду, чьи посылы не совпадают с речами Соловьева и Маргариты Симоньян».

В IRI пока никак не комментировали заявления Папуашвили, зато многие другие представители неправительственного сектора приравняли их к попытке оправдать необходимость принятия проваленного «российского закона», говорит глава НПО «Демократическая инициатива Грузии» Эдуард Марикашвили:

«Опасность существует, поскольку существует «Грузинская мечта», которая желает полной консолидации авторитарного режима, чтобы в стране не осталось никого, кто бы контролировал их действия. Заявления и сюжеты – это попытка вернуть процессы, направленные на укоренение в Грузии правления и законодательства в российском стиле».

Политолог Гия Хухашвили уверен, что это часть масштабной кампании по сохранению и монополизации власти:

«Одна из целей власти – осушить ресурсы оппозиции и монополизировать все финансовые средства для того, чтобы истощить оппонентов. Они создают механизмы для этого – и административные, и законодательные, и пропагандистские. Да, может быть, какое-то финансирование косвенным путем оппозиция и получает, но, учитывая то, что все финансы идут во власть, в том числе и в виде «черной кассы», но эта власть при этом кидает камни в чужой огород – это смешно».

Между тем в политических кругах уверены в том, что с приближением парламентских выборов 2024-го власти будут усиливать всесторонне давление на своих оппонентов.

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