Украина демонстрирует локальные успехи под Бахмутом, а ЧВК «Вагнер» обвиняет регулярные российские части в бегстве с поля боя. Противостояние Евгения Пригожина с военным руководством России нарастает, а самим «музыкантам», очевидно, придется свыкнуться со статусом террористической организации.

Украина провела успешное контрнаступление под Бахмутом – в ВСУ рапортуют: российская 72-я мотострелковая бригада понесла значительные потери, две роты вместе с техникой полностью уничтожены, захвачено большое количество пленных, а украинским войскам удалось вернуть несколько километров территории.

«К сожалению, пока не вся бригада уничтожена, серьезные потери понесли две роты. Группа «Вагнера» остается главной ударной силой, но из-за больших потерь Россия все чаще вынуждена использовать регулярные армейские части: воздушно-десантные и мотострелковые», – заявил представитель командования восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Речь идет о южном фланге российских подразделений, пытающихся захватить Бахмут, а именно о бригаде, сформированной в прошлом году под Оренбургом. При этом отмечается, что отряды ЧВК «Вагнер», пытаясь заткнуть образовавшуюся дыру во фронте, также понесли большие потери. Сам лидер «музыкантов» Евгений Пригожин подтвердил, что в рядах российской армии с боевым духом далеко не все в порядке, а солдаты бегут со своих позиций:

«У нас армия бежит. Бежит. Потому что 72-я бригада сегодня прос…ла три квадратных километра, на которых у меня погибло порядка 500 человек. Потому что это был стратегический плацдарм. Они просто взяли и драпанули. Это факт».

Кроме того, по словам Пригожина, бойцы другой частной военной компании «Факел», основанной «Газпромом», отказываются выходить на позиции.

Независимого подтверждения заявлений основателя ЧВК «Вагнер», равно как и украинской стороны, нет. Аналитики отмечают, что воюющие стороны склонны преувеличивать свои успехи и преуменьшать неудачи. В случае же с Пригожиным не стоит забывать о его конфликте с российским военным руководством и уже ничем не прикрытом стремлении выставить вверенные министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову подразделения в самом неприглядном виде. Что же касается заявлений ВСУ, то Бахмут – сравнительно небольшой город, и, в случае флангового прорыва на такую глубину, ситуация для российских войск могла стать угрожающей. Но никаких признаков такого катастрофического положения для россиян нет, отмечают эксперты. Впрочем, и в самом командовании ВСУ дали понять, что обстановка в Бахмуте для украинских подразделений остается крайне непростой:

«Обстановка остается сложной, потому что для противника, несмотря на весь белый шум, который пытается создать Пригожин, Бахмут является по-прежнему основным направлением наступления, главной желанной целью».

Тем не менее у России наблюдаются серьезные проблемы с личным составом вооруженных сил. Так, Министерство обороны Великобритании, проанализировав парад на Красной площади, пришло к выводу, что спустя 15 месяцев войны в Украине российская армия испытывает серьезные трудности – как в плане технического оснащения, так и в стратегических вопросах. Так, большинство подразделений, вышедших под стены Кремля, не относятся к регулярной армии, являясь представителями вспомогательных военизированных формирований, а также курсантами. Единственными родами войск, чей настоящий личный состав действительно прошел по Красной площади, были железнодорожные войска и военная полиция. Экспертов британского Минобороны также удивило участие в параде единственного старого танка Т-34. Несмотря на большие потери техники в Украине, Россия наверняка могла выставить больше единиц. Но, возможно, власти воздержались от этого, опасаясь внутренней критики за неправильные приоритеты – будто ради парада они оттянули бронетехнику с поля боя.

Не слишком приятные новости и для самого боеспособного российского подразделения – ЧВК «Вагнер». Французское национальное собрание проголосовало за признание группировки террористической организацией. По данным СМИ, этому примеру намерена последовать и Великобритания. В этом случае «Вагнер» встанет в один список с «Исламским государством» и «Аль-Каедой». Основатель ЧВК Евгений Пригожин уже отреагировал на подобную перспективу:

«ЧВК «Вагнер» действует в интересах официальных правительств, спасая людей от террористов. Находится на территории Российской Федерации и является абсолютно легальными гражданами Российской Федерации. На территории Донбасса воюет против Украины, точно так же, как и остальные российские военнослужащие. Возможно, в ряде случаев более эффективно. Таким образом, для всех тех, кто решает, ЧВК «Вагнер» надо определить террористической организацией или нет, хоть какое-то определение нужно получить, почему так… Языком делай что тебе нравится, а рукам волю не давай. Поэтому рот раскроют, чтобы гнильцы не было в их выражениях, гнилые зубы плоскогубцами можем удалить и Макрону, и всем тем, кто выделяет из себя всякую гадость болезнетворную».

Многие наблюдатели уверены: разрыв России с Западом, очевидно, прошел точку невозврата. Так, президент Путин распорядился денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе и назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении инициативы в Госдуме. Договор, подписанный в ноябре 1990 года, устанавливал равновесие вооруженных сил стран-участниц договора. В нем участвовали, с одной стороны, 16 государств НАТО, с другой – шесть стран-участниц Варшавского договора. Договор ограничивал возможности размещения обычных вооружений вдоль линии соприкосновения блоков и таким образом препятствовал внезапному нападению или крупномасштабным наступательным действиям. Россия приостановила участие в нем еще в 2007 году, мотивируя это тем, что участие Москвы в нем стало бессмысленным с практической точки зрения после расширения НАТО. Теперь Кремль решил окончательно поставить точку в вопросе контроля над вооружениями на европейском континенте.

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