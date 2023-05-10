«Время обнимать и время уклоняться от объятий». Многие вспомнили эту библейскую фразу после «социального эксперимента» блогера Даура Буава на тбилисском проспекте Руставели. Почему он прошел практически незамеченным в Абхазии?

На днях блогер и тиктокер Даур Буава, обвиняемый в Абхазии в госизмене, провел на тбилисском проспекте Руставели «социальный эксперимент». На картонном плакате, который он держал в руках, было написано на грузинском языке: «Я абхаз. Если вы считаете, что мы братья, давайте обнимемся».

«Во время съемок ролика его обняли сотни человек разного пола и возраста, многие благодарили Даура Буава», – сообщает Николай Левшиц. «Я хочу, чтобы это видела молодежь Абхазии. Те, кто говорит, что грузинский народ – враг абхазского народа, вы большие лжецы», – заявил блогер после акции. Этим и завершается ролик.

Даур Буава снимает видео для TikTok с призывами к дружбе грузин и абхазов и перспективам их совместной жизни. Делает он это с осени 2021 года, когда перебрался в Грузию из России. В 2022 году Служба государственной безопасности Абхазии обвинила его в государственной измене за «пропаганду присоединения суверенной Республики Абхазия к Грузии в качестве автономной республики, с закреплением правового статуса в Конституции Грузии».

В абхазском интернет-сообществе «страсти» относительно Буава отшумели в основном летом прошлого года, после публикации о нем пресс-службы СГБ Абхазии. Вот рассуждение о нем большинства абхазских наблюдателей. Спрос рождает предложение. В данном случае уже много лет существующий в Грузии тренд на то, чтобы «вернуть наших братьев абхазов и осетин», крайне нуждался в появлении подобной фигуры. И вот нашелся такой молодой человек, который родился уже после грузино-абхазской войны и который через несколько месяцев после появления в Тбилиси делился своими впечатлениями: «Не ожидал, что все будет так хорошо». И рассказывал, что живет у нового друга Шмаги, с которым познакомился в день своего приезда. Да, отмечали наблюдатели, парень не очень образованный, явно несведущий в истории грузино-абхазских отношений, говорящий общими, штампованными фразами, но на безрыбье и рак рыба. Правда, добавляли они, промашка у его тбилисских кураторов вышла в том, что, по сообщению СГБ Абхазии, на территории Российской Федерации он был объявлен в федеральный розыск по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере: словом, на символ братства народов такая фигура явно не тянет.

Так или иначе, на эксперимент с объятиями в центре Тбилиси абхазские интернет-комментаторы почти не обратили внимания: что, мол, говорить о Буава, о котором уже все сказано… Мне встретился большой массив комментариев, в две с половиной сотни, к публикации об этом эксперименте, но лишь единицы из них представляли абхазскую сторону. Один такой комментарий, весьма ехидный, был на абхазском языке, еще пара-тройка попавшихся мне на глаза – на русском:

« Тошнит от таких показух»;

«Совсем некачественная постановка».

А вот все остальное представляло грузинских комментаторов, причем 99 процентов текстов были на грузинском языке. Но тут на помощь мне пришла такая опция в «Фейсбуке», как «перевод». Более двухсот откликов грузинских комментаторов прочел, и это было очень познавательно. Причем почти все они четко делятся по смыслу на несколько категорий. Одна из них – это написанные с одобрением и восторгом:

«Какой хороший человек! Было бы хорошо, если бы все абхазы так думали»;

« Какой ты хороший мальчик»;

«Я не мог смотреть это без слез. Любовь спасет нас, а не ненависть. Может, молодежь сможет примириться, пощадите их»;

« Я бы тоже обняла тебя, сынок, если б была рядом»;

«Ты крутой парень. Ты абхазский герой. Быть героем – не имеет национальности»;

« Этот мальчик делает дело Грузии, все правительства не могли такое делать все эти годы»;

«Грузины обнимают Абхазию в своих сердцах»;

«Так держать! Это правильный шаг, а не крики «Сухуми» перед парламентом».

Но не меньше оказалось и тех грузинских авторов, у кого нашлись к тиктокеру претензии, кто высказывал ему неприятие и подозрение:

« Ты хороший человек, но ты уже сколько лет живешь в Грузии, и что с тобой случилось, что не выучил начальный разговорный грузинский? Ты тогда заслужил бы гораздо большего уважения»;

«Почему ты говоришь по-русски, братуха?»;

« Сначала выучите грузинский, попробуйте говорить по-грузински. Почему вы говорите на языке тех, кто заставил нас воевать? У вас было достаточно времени выучить грузинский, но говорить по-грузински никогда не хотелось... В детстве в Бичвинте жили наши родные, и родители возили туда на море. Кроме мингрельцев с нами никто не говорил по-грузински. Я даже решила не ходить больше в магазин…»;

«Какой такой брат? И почему он наш брат? Человек, который пил нашу кровь и будет пить ее даже сегодня, если будет можно»;

« Прежде всего, все враги Грузии должны ответить за жестоко избитых и убитых грузин. Те, кто всю жизнь стоял на коленях, должны извиниться и покаяться за жестокость к грузинам в своей Грузии. Пусть вернут наше, и тогда мы примем как братское, но примем с рабством»;

«Хочешь обнять прямо сейчас?.. Это наша слабость, мы легко забываем, что эти сволочи делали с нашим народом. Никогда не посмотришь на грузин добрым глазом, как мы, грузины, смотрели на них со всей любовью. Абхазия – это Грузия навсегда, но абхазы не грузины»;

« Мы самые забывчивые люди. Единственный способ – полностью искоренить все те 50000, очистить полностью, и потом все будет хорошо»;

«Русская пропаганда. 30 лет об этом думали? Они хотят обняться прямо сейчас? Что поколение этого парня знает о Джорджии? Они следуют тому, что заказывают россияне».

Обратила на себя внимание еще одна категория комментариев, где повторялось с незначительными вариациями одно и то же предсказуемое предложение:

«То же самое надо повторить в Сухуми и Цхинвали, написать «Я – грузин...» и снять видео. И сравним. Вот потом видно будет, кто кровопийца».

«Эхо Кавказа» обратилось к абхазскому общественному деятелю Нугзару Агрба и поинтересовалось его мнением. Прежде всего, он обратил внимание на предложение извиниться и покаяться. Тут зеркальная ситуация, ибо, когда абхазские интернет-пользователи заводят речь о Грузии, большинство заявляет: прежде, чем о чем-то с ними говорить, они должны покаяться перед абхазским народом. Такова была и реакция Агрба:

«За что я должен покаяться? За то, что они напали вероломно на Абхазию 14 августа тридцать лет назад? Шли, круша все на свете танками, вертолетами, самолетами? Я буду еще каяться перед ними?! Я этого Буава не понимаю и понимать не хочу! Этот мальчишка, который там бегает по Тбилиси… Ну и пусть на здоровье бегает. Нам, по крайней мере, он здесь не мешает. А если кто-то думает, что тбилисцы столь наивны, что верят, будто Буава может примирить грузинский и абхазский народы, то они глубоко заблуждаются».

При этом Агрба согласился с предположением грузинских комментаторов, что подобный эксперимент в центре Сухума закончился бы совершенно иначе. Но вовсе не потому, что, как им, наверное, кажется, грузины хорошие, а абхазы плохие. Тут весь вопрос в том, кому что выгодно и что за чем следует. Ибо грузины убеждены, что объятия – это первый шажок к восстановлению «территориальной целостности Грузии», спросите об этом любого, кто обнимался с Буава в Тбилиси. Да он и сам об этом говорит. А для абхазов это категорически неприемлемо. Нугзар Агрба продолжил:

«Ну, это опять вовлечение нас в какие-то игры. И было бы то, что было в 1921-м, 1931-м… Этого нельзя допускать. Абхазский народ уже обжегся очень серьезно, и все это понимает».

Все нормальные люди любой национальности, говорит Агрба, за добрососедство и дружбу народов, но в XXI веке этого невозможно достичь через насильственное подчинение одного народа другому, вышедшему из этого подчинения:

«Наверное, будет время, когда помирятся. Но это будет другое поколение людей. А вот эти пацаны, наши абхазцы, они действительно не пойдут вот так с кем-то обниматься и целоваться. Дети знают свою историю».

Между тем СГБ Абхазии продолжает работать над делом Буава. 26 декабря прошлого года на сайте ведомства появилось следующее сообщение. Следственным отделом СГБ были получены сведения, которые ранее Буава Д.Т. комментировал и отрицал в соцсетях. Так, 11.06.2015 г. Ноябрьским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа он был приговорен по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж); по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража); по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) путем частичного сложения наказаний к трем годам двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В период отбытия наказания в пенитенциарных учреждениях УФСИН России по Тюменской области с 17.06.2015 г. по 23.10.2015 г. Буава Д.Т. четыре раза водворялся в карцер, 34 раза объявлены взыскания за систематические нарушения правил внутреннего распорядка.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях