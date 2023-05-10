Президент России Владимир Путин возобновил авиасообщение с Грузией и отменил визовый режим для граждан этой страны. В Абхазии обсуждают, как это может отразиться на республике. Абхазский экономист Ахра Аристава считает, что решение будет иметь как экономические, так и политические последствия для Сухума.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Грузии». С 15 мая отменяются въездные визы в Россию для граждан Грузии. Исключение составляют обладатели грузинских паспортов, въезжающие в Россию для осуществления трудовой деятельности, с целью учебы или на срок более 90 дней. Он вступает в действие с момента подписания. Безвизовый режим с Грузией был отменен после войны 2008 года.

Президент России также отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажу туров в Грузию. Этот запрет был введен в 2019 году в результате протестов против визита депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламент Грузии.

После публикации этих указов МИД России отменил рекомендацию россиянам воздержаться от посещения Грузии.

Президент Грузии Соломе Зурабишвили назвала принятые решения «очередной российской провокацией» и сказала, что подобные шаги неприемлемы, пока Россия «продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию». Она призвала созвать Совет безопасности и ввести в ответ трехмесячные визы для граждан России.



Между тем пользователи соцсетей в Абхазии спорят о том, что это может означать для республики, выгодно ли ей сближение России и Грузии? Одни полагают, что это награда за лояльность Тбилиси и содействие в обходе санкций, другие считают, что оно будет способствовать конкуренции и в итоге приведет к улучшению качества сервиса. Негативно отнеслись в абхазском сегменте социальных сетей к репортажу Первого канала российского телевидения, в котором сообщение об отмене визового режима для Грузии проиллюстрировали кадрами Сухума.

Абхазский экономист Ахра Аристава считает, что решение носит политический характер и будет иметь последствия для всего региона:

«Указ президента Российской Федерации в первую очередь носит политический характер. Это говорит о том, что отношения между Российской Федерацией и Республикой Грузия улучшаются. В то же время мы видим, какие идут попытки со стороны Евросоюза и со стороны президента Грузии противодействовать этому процессу. Я уверен, что это отразится на всем регионе, не только на Республике Грузия. Последствия этого решения будут иметь долгосрочный характер. В то же время мы видим, что на прошлой неделе была просьба со стороны правительства Турции о семикратном увеличении авиасообщения между Российской Федерацией и Республикой Турция. Речь идет о борьбе за российского клиента и о том, кто выиграет и кто проиграет в этой борьбе. Для Турции это еще и политический вопрос, там вот-вот будут выборы президента, российский фактор увеличивается во всем регионе».

По словам Ахры Аристава, Абхазия вряд ли сможет сохранить темпы роста туристического потока, соответственно, это чревато негативными экономическими последствиями:

«Конечно, в политическом и экономическом плане будут последствия. Какие именно, в политическом плане сложно прогнозировать, так как нет информации. По договору (о союзничестве и стратегическом партнерстве) у нас скоординированная внешняя политика с Российской Федерацией. У меня нет информации, предупредило ли руководство России руководство Республики Абхазия о предполагаемых шагах. Если предупредило – это хорошо, если же не предупредило – это, конечно, плохо. Мы видели, как внимательно следили в Тбилиси за событиями в Нагорном Карабахе, как развивались эти события между Азербайджаном и Арменией, примеряли ли они на Грузию и Абхазию эти сценарии, мы не знаем, но мы должны быть крайне осторожны. Что касается экономического вопроса, тут уже точно можно говорить, что последствия будут негативные. Конкурировать Республике Абхазия с Республикой Грузией и Турецкой Республикой практически невозможно».

Он уточнил, что безвизовый режим, высокий уровень сервиса, удобное и быстрое авиасообщение, возможности кредитования бизнеса и низкая в сравнении с Абхазией процентная ставка – во всех этих вопросах республика серьезно уступает Грузии и Турции. В результате более обеспеченные туристы поедут отдыхать именно в эти страны.

В последние годы, говорит Ахра Аристава, рост туризма в Грузии был кратным, а при возобновлении авиасообщения с Россией он увеличится еще больше. Абхазии надо срочно пересмотреть внешнюю и визовую политику. В настоящее время она закрыта, и у нее безвизовые отношения только с тремя странами – Россией, Белоруссией и Казахстаном. Для туристической страны подобный северокорейский вариант недопустим, и его надо пересмотреть. В прошлом году между Россией и Белоруссией было подписано соглашение о взаимном признании виз. Абхазия тоже могла бы заключить аналогичное соглашение, чтобы, например, граждане Китая, которые приезжают в Россию, могли посетить не только Белоруссию, но и Абхазию. «Ответ должен быть симметричный, иначе мы потеряем те темпы роста туристического потока, которые были в прошлом году», – сказал он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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