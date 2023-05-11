Киев: Россия предлагает Грузии заключить сделку с дьяволом

Официальный Киев считает, что решение России возобновить авиарейсы в Грузию и отменить визы для грузинских граждан – это своеобразная благодарность Москвы властям Грузии за то, что они не присоединились к западным санкциям и замедлили движение в ЕС.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующий комментарий опубликовал представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Рассматриваем решение Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и восстановить авиасообщение как политическую компенсацию за отказ действующей грузинской власти наложить санкции на Россию, введенные из-за ее нападения на Украину, а также замедление европейской интеграции... Россия предлагает Грузии заключить сделку с дьяволом. А в сделке с дьяволом, как известно, побеждает дьявол», – отметил он.

Спикер говорит, что этот курс на нормализацию происходит несмотря на то, что РФ продолжает оккупировать 20% территории Грузии, продолжает ползучую «бордеризацию» и похищения людей у линии разграничения, нарушение прав человека на оккупированных территориях.

«Кремль получает уступки без понесения ответственности за то горе, которое он причинил грузинскому народу. В 2008 году российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население. Сейчас они планируют бомбить европейское будущее грузин. Россия не заинтересована в продвижении Грузии в ЕС и НАТО, ее процветании и развитии. Цель Москвы – создать условия, при которых прогресс будет невозможен. Доказано на опыте Беларуси, суверенитет и независимость которой были поглощены РФ», – отметил Олег Николенко.

Он также отметил, что значительная часть грузинского общества не поддерживает политику сближения с Россией и неоднократно выражала свою позицию, в частности в акциях протеста.

«Выражаем солидарность и поддержку грузинам в их законном стремлении построить процветающее европейское государство в его международно признанных границах. Призываем грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, которые отвергают дальнейшее европейское движение Грузии», – подытожил Олег Николенко.