Вот честное слово – всегда был убежден, что ЭТО не случится. В первую очередь потому, что если чем-то и запомнился в мировой политике Владимир Путин, так это обостренным, почти болезненным самолюбием. Он никогда не делает первый шаг в отношении незначительных стран, если это ему не нужно позарез, и в любом случае инициатива должна исходить от них. Негоже великому царю унижаться и идти навстречу каким-то туземцам, если они его об этом пять раз не попросили, да еще и не прослезились при этом. Но, видимо, все-таки приперло.

Разговоры о возможности отмены визового режима и возобновления авиасообщения с Грузией в Кремле начали еще год назад, когда выяснялись некоторые особенности отношения «Мечты» к Украине. Политики разного уровня, включая Сергея Лаврова, говорили на эту тему почти открыто, однако при этом всегда был намек – вы должны нас об этом попросить.

Это имело принципиальное значение. Сделать этот шаг первыми, без соответствующей челобитной со стороны Тбилиси, означало бы признание, что мелкая и ничтожная в восприятии Путина Грузия чем-то нужна России больше, чем Грузии нужна Россия. Это однозначно оскорбительно для Кремля, который сам же ввел эти ограничения.

«Вы нас попросите хорошенько, мы чуток поупрямимся, но потом с барского плеча, так и быть, отменим ограничения», как бы говорили нашей власти высокопоставленные российские чиновники и депутаты.

Было совершенно очевидно, что если не снятие безвиза, то, по крайней мере, возобновление авиасообщения принесет больше проблем, чем выгоды. Зачем, в чем такая необходимость?

«Грузинская мечта» откровенно игнорировала эти открытые и прозрачные намеки – их риторика была простая и понятная: «Мы никаких ограничений не вводили, кто ввел, тот пусть и отменяет».

Было совершенно очевидно, что если не снятие безвиза, то, по крайней мере, возобновление авиасообщения принесет больше проблем, чем выгоды. Зачем, в чем такая необходимость? Россияне и так приезжают в Грузию в больших количествах, больше уже вряд ли приедет, да и не особенно нужно. Что касается граждан Грузии, то они уже давно переориентировались на Евросоюз, и какого-то огромного интереса к поездкам в Россию нет.

Зато проблемы могут быть нешуточные: опасность санкций в случае возобновления авиасообщения с лихвой перекрывает те скромные выгоды, которые может принести снятие ограничений. Параллельный импорт как средство заколачивания больших дармовых денег для приближенного к власти бизнеса? Ну так он с авиацией никак не связан. Да и вообще, Грузия преимущественно транзитер, а основной поток параллельного импорта идет из Армении по суше грузовым транспортом.

В общем, не то чтобы совсем не нужно, но и не сказать, что необходимо.

Но Путин, как это часто бывает, сделал сюрприз, изменив самому себе, – отменил визовый режим и возобновил авиационное сообщение сам, без соответствующего запроса со стороны Грузии.

Понятно, хороших мальчиков и девочек из «Мечты» надо поблагодарить за коллаборационизм. Но так чтобы первым, самому, без челобитной? Верится в это с трудом

Вот и сидим мы тут у себя и ломаем голову: зачем ему это понадобилось? В чем тут смысл? Что Путину от нас нужно такого, что он перешагнул через свое болезненное тщеславие и сделал первый шаг? Понятно, хороших мальчиков и девочек из «Мечты» надо поблагодарить за коллаборационизм. Но так чтобы первым, самому, без челобитной? Верится в это с трудом... Да и время для принятия такого решения с точки зрения Кремля выбрано самое лучшее из всех возможных.

Все дело в том, что мы сейчас наблюдаем за трансформацией «Мечты»: от России снова в Европу, но с другой двери. Мартовские бунты показали «Мечте», что пророссийская ориентация смертельно опасна для нее. Во время акций протеста против закона об иноагентах произошло нечто очень неприятное для власти: в них открыто приняли участие сотрудники государственных структур, которые к митингам оппозиции, как правило, даже не приближаются.

Корабль «Мечты» дал серьезную течь, и это не осталось незамеченным для власти. Они поняли: ориентир на Россию может их похоронить. Значит, надо что-то менять. Но что? Возвращаться к полноценной евроинтеграции? Но это означает проведение реформ и, соответственно, очень высокий шанс на проигрыш выборов в 2024-м – значит, это неприемлемо.

Что же делать? Как избавиться от ярлыка пророссийскости и в то же время не оголить все свои фланги? В итоге решение было найдено: мы хотим в Европу. Мы не хотим в Россию, наш выбор – Евросоюз. Наш выбор – это венгерская, частично польская модель. То есть в чужой монастырь со своим уставом.

Очистка от образа прокремлевской партии идет полным ходом, и тут – такое... Нож в спину. Которого не ждали

Окрыленные своей новой идеологической находкой лидеры «Мечты» восторженно заговорили о Европе, о том, как они хотят стать частью европейской семьи, проводят дни Европы, выступают с торжественными речами о том, как они уверены в получении Грузией статуса кандидата в декабре нынешнего года. В общем, очистка от образа прокремлевской партии идет полным ходом, и тут – такое... Нож в спину. Которого не ждали. Будучи, так же, как и я, уверенными в том, что Путин сдохнет, но первый шаг не сделает.

Сделал. И теперь гадаем – зачем?

В целом в этом вопросе есть две стороны – практическая и политическая. С практической точки зрения ничего, по сути, не меняется. Напомню, прямое авиасообщение между Грузией и Россией было возобновлено аж в 2008 году, через несколько месяцев после войны. Отмена безвиза же с точки зрения интересов жителей Грузии, как уже было сказано, – незначительное послабление, которое мало что изменит.

Главное в этой ситуации – политическая сторона. Грузия пополнила список дружественных Путину стран, и вот это – самое позорное и постыдное. На фоне страшной войны в Украине дожить до того момента, когда Путин будет считать нас своими друзьями, – вот это и есть главная проблема... Все остальное – вторично.

Факт отмены ограничений налицо, и теперь вопрос – что будет дальше? Риски настолько огромные, что никакие семь несчастных рейсов в Россию того не стоят

Что ж. Факт отмены ограничений налицо, и теперь вопрос – что будет дальше? Единственная надежда смыть этот столетний позор – это просто не возобновлять авиасообщение. Я против восстановления визового режима с Россией и кампании против российских мигрантов, так как эти темы друг с другом вообще не связаны... Вся надежда на наши аэропорты и аэронавигационную компанию. Они все связаны сотнями нитей с международной авиацией, и угроза санкций для них смерти подобна. Риски настолько огромные, что никакие семь несчастных рейсов в Россию того не стоят...

Возможно, нам все же удастся смыть очередной 100-летний позор, который навлекли на нас беспринципные ростовщики, управляющие сегодня Грузией.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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