Вот уже третий год в Абхазии действует закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами». Но сказать, что он заработал в полную силу, пока нельзя. Такое мнение высказал общественный деятель Астамур Какалия в беседе с «Эхом Кавказа».

В обществе хорошо помнят, как в начале 2020 года в Абхазии бурлили страсти вокруг ратификации парламентом 20-й статьи Конвенции ООН и принятия закона «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами». Тогда, чтобы добиться принятия закона в том виде, на котором настаивала инициативная группа, неформальным лидером которой был общественный деятель Астамур Какалия, несколько человек даже прибегли к голодовке на площади Свободы в Сухуме. Закон действует в Абхазии с июля 2021 года, а с 1 августа того же года в республике приступили к приему деклараций за предыдущий год.

СМИ не раз с того времени сообщали о проблемах с выполнением закона, в частности, не все декларанты укладывались в отведенные сроки сдачи документов, а некоторые просто их игнорировали. Активисты также требуют публикации деклараций на сайте МНС.

Вчера инспектор антикоррупционного управления Министерства по налогам и сборам Абхазии Камилла Харания рассказала в СМИ, что с января 2023 года в МНС поступило 197 деклараций от 25 организаций о доходах и расходах госслужащих и депутатов за 2022 год. Нынче активизировалась практика заблаговременного представления деклараций. В предыдущие годы очень часто со сдачей тянули вплоть до 1 августа, и перед этой датой начиналась суматоха.

Если в ходе проверки той или иной декларации выявлены признаки преступления, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок направляются в Генеральную прокуратуру для дальнейшей проверки, добавила инспектор.

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с Астамуром Какалия, чтобы поинтересоваться его мнением о том, как закон претворяется в жизнь:

«Осознание того, что они являются должностными лицами – не госслужащими, а именно должностными лицами, – пришло не сразу ко многим. То есть, вы знаете, многие были не в курсе, что они являются должностными лицами – принимают кадровые решения, финансовые, административно-хозяйственные. Они были не в курсе, что подотчетны народу Абхазии. Этот процесс идет очень мучительно. Даже среди интеллигенции большая проблема. Многие в научных организациях, государственных структурах, отвечающих за культуру и науку, считают себя свободными художниками или кем-то, не знаю… А на самом деле они получают зарплату, финансируются государством, находятся на полном содержании государства и не знают, что являются должностными лицами. Понимаете? На третьем уже году имплементации, то есть применения закона, осознание этого уже приходит. Именно об этом говорит и инспектор антикоррупционного управления…

– Такой вопрос: может быть, так мучительно, но все же придут и к публикации деклараций на сайте МНС?

– Точно придут. Тут вопрос не в том, будут ли отчитываться, будут ли увольнения. Вопрос в том, когда будут увольнения и когда придет полное осознание необходимости отчетности.

– В разгар дебатов, когда закон еще только принимался, я помню такие обращенные к вам рассуждения: напрасно, Астамур, ты тратишь энергию, в наших абхазских условиях этот закон все равно не сработает, забуксует… Неужели они были правы?

– На самом деле, все прекрасно все уже поняли. И тогда понимали. Вы обратите внимание: выявлены нарушители закона о декларировании, подлежащие увольнению, но не только власть хранит молчание по этому поводу, но и все общество, якобы непримиримое к коррупции, тоже молчит. То есть, получается, что закон мешает всем. Не только тем, кто в должности и не собирается отчитываться о своих активах. Нет. Но и тем, кто собирается прийти во власть… Не бывает так, чтобы человек был против коррупции, но одновременно был против отчетности чиновников за свои активы. Так не бывает. Не бывает, что человек против коррупции, но одновременно против конкурсного подбора кадров. Так не бывает. И вот это молчание людей, не выступающих за отчетность чиновников по декларациям, не выступающих за конкурсный подбор кадров… На самом деле, эти люди не против коррупции. Это означает, что эти люди просто хотят занять кресло на риторике. Как много раз было в нашей новейшей истории. Но если бы это была мелочь, она бы не была принята сотнями стран в мире. Это фундаментальное направление, обойти которое невозможно. У нас пытаются обойти, но, в любом случае, мы будем вынуждены исполнять этот закон».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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