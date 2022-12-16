Инициативная группа, которая добивалась принятия закона о декларировании доходов и расходов, а теперь мониторит его исполнение, направила запрос в Министерство по налогам и сборам. Лидер группы Астамур Какалия рассказал журналистам на пресс-конференции в Сухуме о том, что ответил министр на поставленные вопросы, как подаются и проверяются декларации чиновников и депутатов.

Астамур Какалия сообщил журналистам о том, что они и адвокат Юрий Зарандия направили в Министерство по налогам и сборам запрос, который содержал три вопроса, и на днях получили ответ министра Михаила Габелия. Суть его заключалась в следующем:

«Мы просили опубликовать список должностных лиц, нарушивших закон о декларировании и не подавших декларации. Ответ Министерства по налогам и сборам был такой: сообщаем, что публикуются только декларации о доходах, расходах и имуществе и обязательств имущественного характера должностных лиц и депутатов. Это означает: мы не будем публиковать на сайте Министерства по налогам и сборам (МНС) список должностных лиц. Почему? Потому что после опубликования на сайте президент и премьер будут поставлены в безвыходное положение, так как этих людей по закону надо увольнять».

Надо напомнить, что список должностных лиц, не заполнивших декларации в прошлом году, насчитывал около 300 человек и был опубликован в СМИ.

Второй вопрос касался проверки и фиксации фактов недостоверной информации в декларациях, Астамур Какалия пояснил:

«Просим вас предоставить на сайте МНС результаты проверок должностных лиц, подавших неполные либо ложные сведения об источниках дохода. То есть результаты разоблачения лжи в декларациях. Создано целое Антикоррупционное управление при Министерстве по налогам и сборам. Мы говорим, предоставьте результаты проверок, вы же год работали, изучали, да? А нам отвечают о контроле за расходами декларантов. То есть я у вас спрашиваю, который час, а вы мне отвечаете, что сегодня пятница, а именно, о контроле за расходной частью декларантов за три года. Но мы сейчас не об этой опции закона спрашиваем, а о выявленных фактах лжи в декларациях».

Последний вопрос был о том, получили ли силовые службы базу данных декларантов? По словам Астамура Какалия, год назад, в декабре 2021 года прошлый министр по налогам и сборам обещал общественности, что передаст базу данных соответствующим службам, но дошла она до силовиков только год спустя, в декабре 2022 года:

«Третий пункт: мы спрашивали, передана ли база данных МВД, СГБ, прокуратуре для встречных проверок? На чем основывается наш закон? На том, что вы не сможете положить в сейф декларации и не дать их изучать. То есть, если вы в одной организации не будете преследовать совравших в декларации, их будут преследовать в другой организации, всех купить и со всеми договориться коррупционер просто не сможет. Я хочу вас обрадовать: уже после нашего запроса служба МВД и прокуратура получили доступ к деталям деклараций. Мы видим только общий фон в декларации, например, имя, фамилию, помещение в Абхазии, но мы не видим адрес помещения. Мы детали бизнеса наших чиновников и их семей не видим. А теперь МВД и Генеральная прокуратура их уже видят».

В ответе министра по налогам и сборам говорится о том, что «все материалы по результатам проверки полноты и достоверности информации, представленной в декларациях, переданы в администрацию президента Аслана Бжания и в кабинет министров Республики Абхазия.

Астамур Какалия сообщил, что сделано это было потому, что 15-я статья закона о декларировании гласит, что за непредставление декларации или ложную информацию в ней предусмотрена мера наказания для чиновника в виде увольнения с госслужбы без права восстановления на занимаемой должности.

«Люди в Абхазии сегодня думают, – говорит Какалия, – что воля чиновника и его самодурство – это все, а закон – ничто. Пока первые чиновники не будут уволены за нарушение закона, ситуация не изменится и доверия к власти не будет».

На вопрос журналиста о том, почему Антикоррупционное управление при Министерстве по налогам и сборам не обнародует информацию в СМИ, не обращается в парламент и не добивается исполнения закона, Астамур Какалия предположил следующее:

«Мне предлагали возглавить это Антикоррупционное управление, отказаться от этого невозможно, потому что при этом присутствовал не только министр, и мне предлагалось подписать документ о неразглашении информации. Я отказался, потому что статья 8-я закона прямо противоречит такому предложению. Статья 8-я гласит, что данные декларации не являются конфиденциальными данными за исключением гостайны. Ваши гостиницы, активы, полученные средства не являются государственной тайной. Вполне возможно, что сотрудников Антикоррупционного управления обязали подписать документ о неразглашении, поэтому сегодня они не могут обращаться в СМИ и в парламент. Вы кладете список нарушителей в сейф и все? Чтобы не дать спустить на тормозах, я должен обратиться в СМИ, в парламент, то есть не дать вам возможности сделать вид, что вы не в курсе ситуации».

Астамур Какалия выразил удивление, что оппозиция не использует такой важный механизм, как выявление нарушителей закона о декларировании доходов и расходов, это может принести больше пользы, чем рассуждения о коррупции:

«Проверяйте факты лжи и увольняйте нарушителей! Вот эти огромные инвестиции, да, хоть десять миллиардов долларов перечислите, если они будут освоены такой госслужбой, никакого толку не будет! По результатам освоения республика еще должна останется! Я говорю многие вещи неприятные для власти. Но это не значит, что я говорю вещи, приятные для оппозиции. Оппозиция, которая в упор не видит этот рычаг и не хочет его использовать для зачистки госслужбы, это означает, что она хочет сохранить статус-кво на народном недовольстве, сказать, что, вот, мы патриоты… Эта трагикомедия в Абхазии повторялась несколько раз.

– Как, по-вашему, почему оппозиция не использует этот рычаг, этот механизм?

– Потому что, после того, как вы начнете использовать этот рычаг, все, что вы друг другу сказали, давайте, ХараПицунда, ХараАэропорт, ХараФорелевое хозяйство, Хара… что там еще у нас? Вы просто хотите поговорить о патриотизме или в корне решить проблему? У нас вот эти все приватизации все двадцать пять лет, четверть века, за что все это делается? За деньги, за личное незаконное обогащение? Давайте проверим, либо подтвердим это, либо опровергнем! Представьте, у вас кран открытый, ванна наполняется, и вода постоянно переливается, а вы с тазиками вычерпываете, тряпки кладете, выжимаете, – закройте кран! Или вам просто нравится быть при деле?»

На вопрос журналистов о том, что Астамур Какалия и его единомышленники планируют делать, он призвал общество, всех активных граждан и оппозицию поддержать их и вместе требовать исполнения закона о декларировании доходов и расходов чиновников и депутатов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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