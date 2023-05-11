Почему Москва отметила визы и возобновила авиасообщение с Грузией именно сейчас? По мнению российских политологов, это бонус официальному Тбилиси за его сдержанную позицию по Украине и отказ приютить противников российской власти в стране.

Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии с 15 мая 2023 года и снял запрет на авиасообщение с этой страной, действовавший с 8 июля 2019 года.

Как гласит указ президента РФ от 10.05.2023 № 335 «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Грузии», грузинским гражданам виза потребуется только для рабочих поездок, а также на срок более 90 дней, в том числе для получения образования.

По словам российского политолога Николая Силаева, указ появился не вдруг, принципиальное решение об отмене виз и возобновлении авиасообщения было принято еще несколько лет назад, о чем упоминал Григорий Карасин в бытность первым заместителем министра иностранных дел, но принятие указа всякий раз откладывалось. Причина задержки в том, что Москва ждала благоприятных обстоятельств, а они все не наступали, говорит Николай Силаев:

«Ждали благоприятных условий, прежде всего, медийных. Потом произошел скандал с нападением в Тбилиси на российскую парламентскую делегацию. На этом фоне отменять визовый режим было не очень удобно, и, вообще, надо было реагировать. Дальше были коронавирусные ограничения, вроде не особенно и поездишь, дальше – специальная военная операция в Украине. Я полагал, что визовый режим отменят после окончания СВО, но, видимо, решили, что не нужно дальше откладывать, и отменили сейчас.

– Возобновление авиасообщения уже случалось, но ненадолго. Как, по-вашему, сложится в этот раз?

Даже если придется принимать какие-то не столь приятные для грузинской стороны решения, сейчас-то людей зачем мучить? Пусть ездят, от этого всем будет только польза

– Я думаю, принимая такие решения, все-таки исходят из того, что они будут действовать на протяжении длительного времени. Значит, в Москве нет ожиданий, что будут какие-то сильные колебания дальше в российско-грузинских отношениях. Ну а потом, даже если будут какие-то сильные колебания, даже если придется принимать какие-то не столь приятные для грузинской стороны решения, сейчас-то людей зачем мучить? Пусть ездят, от этого всем будет только польза.

– Вы говорите, Москва ждала медийный повод для отмены визового режима. Это так важно для принятия решений?

– Я думаю, в тот момент это было важно. Даже не медийного повода, а благоприятных условий, какого-то знака сближения. Я думаю, такие знаки пытались организовать. Та же Межпарламентская ассамблея православия, которая в свое время проводилась, где, собственно, и было совершено нападение на российскую делегацию в Тбилиси. Ведь ассамблея тоже была знаком, что несмотря на политические разногласия у народов есть много общего и важно об этом общем помнить. Так что благоприятные условия стремились создать.

– А теперь, по-вашему, благоприятные условия появились?

Если бы Грузия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза, то грузинская экономика этого бы просто не выдержала

– Сейчас благоприятные условия в виде очень разумной политики Грузии по отношению к украинскому кризису. Когда Грузия выбрала эту политику, дело было не только в России, но в интересах и озабоченностях Грузии. Они же сами говорят об этом открытым текстом: если бы Грузия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза, то грузинская экономика этого бы просто не выдержала. При этом Россия этого не заметила бы даже.

– Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала указ Путина провокацией и предложила даже временно, на 90 дней, ввести визы для россиян.

– Визовый режим в отношении российский граждан Грузия, наверное, может ввести, но это усложнит положение тех, кто зарабатывает на туристах. То есть это решение не очень популярно внутри страны, и вряд ли правительство на него пойдет».

По мнению российского политолога, первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, отменяя визовый режим, Кремль демонстрирует готовность идти навстречу Грузии, раз она проявляет сдержанную позицию в отношении России и весьма осторожно относится к политической активности российских оппозиционеров на своей территории.

Это ощутимый бонус для грузинской экономики, даже притом, что страна сегодня наводнена российскими мигрантами. Все-таки они не приносят ощутимой пользы местному бизнесу, – эти люди живут в состоянии неопределенности, не знают, что с ними будет дальше, когда они смогут вернуться в Россию, поэтому ведут экономный образ жизни. В отличие от них российские туристы приезжают тратить деньги – на экскурсии, рестораны, посещения достопримечательностей и т.п. Очевидно, отмена виз и возобновление авиасообщения открывает новые возможности для туристической сферы и сопутствующих ей услуг, расширяет рынок сельхозпродукции. На этом фоне резкое заявление Саломе Зурабишвили только на первый взгляд может показаться нелогичным, говорит Алексей Макаркин:

«Казалось бы, парадоксальное заявление Саломе Зурабишвили, но если мы посмотрим, то президент настроен куда более прозападно, чем грузинское правительство. То есть правительство разочаровано тем, что каких-то конкретных результатов не видно. Грузию не принимают в Евросоюз, и перспектива вступления, скажем так, крайне туманная. Как я понимаю, люди в грузинском правительстве весьма прагматичные, внимательные к своим бизнес-интересам, к тому, каким образом страна можно зарабатывать. Кроме того, там есть еще осознание, что Россия никуда не исчезнет, деваться некуда, – это такая географическая неизбежность. А раз так, то надо как-то выстраивать с ней отношения. В то же время другая часть грузинского политического класса, в том числе президент Зурабишвили, исходит из того, что Россия хотела отколоть Грузию от Европы и так далее, то есть в этом случае они рассматривают шаг Москвы как стимулирование конфликта с Западом, отдаление от Запада, и, соответственно, если откуда-то отдаляешься, то куда-то и притягиваешься. Соответственно, они опасаются притяжения к России.

– Этот шаг навстречу со стороны Кремля может привести к сближению Грузии и России?

– На самом деле, вряд ли это решение приведет к какому-то большому притяжению к России, потому что уже авиасообщение имелось, туристы приезжали в Грузию, но на сближении с Россией это никак не сказалось. Здесь все-таки есть консенсус между теми, кто полагает, что нужно учитывать российский географический фактор, и теми, кто видит в России исключительно угрозу и считает, что от нее надо максимально закрываться. И те и другие исходят из того, что Абхазия и Южная Осетия являются частями Грузии. В этом смысле в грузинском политическом классе консенсус, и это совершенно расходится со взглядом России. Поэтому могут быть там довольно значимые разногласия в грузинской элите, но все равно здесь различия заключаются не в том, что одни являются пророссийскими, а другие антироссийскими, но в том, что, по мнению одних, от России исходит исключительно угроза, от нее надо закрываться и идти за поддержкой к Западу, в то время как другие считают, что, с одной стороны, от России исходит угроза, а с другой стороны, Россия дает какие-то дополнительные возможности и их надо использовать. Что до угроз, то их надо купировать дипломатическими средствами, маневрируя, идя навстречу и не вступая в конфликт».

Визовый режим между Россией и Грузией действовал с 2000 года. В октябре 2010 Грузия в одностороннем порядке отменила визовые ограничения в отношении северокавказцев, а в феврале 2012 года – для всех граждан России.

Авиасообщение между странами прерывалось трижды. Первый раз по инициативе Москвы в 2006 году после ареста в Грузии российских офицеров, обвиненных в шпионаже.

В 2008 году авиасообщение было восстановлено, но вскоре вновь прервано из-за августовской войны и разрыва дипотношений.

В 2014 году полеты вновь возобновились, но в 2019-м отношения вновь ухудшились после скандала с российской делегацией Межпарламентской ассамблеи православия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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